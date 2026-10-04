Rio de Janeiro procura voluntários para trabalhar 24 horas por semana e morar muito perto da praia

Um surf camp no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro, está recrutando voluntários dispostos a trabalhar 24 horas por semana durante um mês. Com alojamento incluído a cinco quadras da Praia da Macumba.

A oportunidade, divulgada no site Worldpackers, é para pessoas comunicativas, responsáveis e organizadas que queiram combinar trabalho com uma experiência perto do mar. O voluntário selecionado receberá hospedagem, café da manhã, acesso a bicicletas e pranchas de surfe, aulas de yoga e passeios pela cidade, além de dois dias de folga por semana.

A experiência anterior em surfe não é obrigatória — o foco está em quem tenha vontade de aprender e participar das atividades do acampamento.

O que o voluntário fará no hostel

As tarefas incluem trabalho na recepção, atendimento aos hóspedes, auxílio no check-in e check-out, fornecimento de informações aos viajantes, organização das áreas comuns e limpeza geral. O voluntário também revisará quartos e espaços compartilhados para manter um ambiente agradável e integrado à dinâmica do acampamento.

Quem se candidatar deve estar preparado para interagir com viajantes de diferentes nacionalidades e colaborar em várias frentes do funcionamento do lugar. Não há necessidade de qualificação prévia em surfe ou hospitalidade — apenas disposição genuína para aprender e trabalhar em equipe.

Benefícios oferecidos pelo voluntariado

Além do alojamento gratuito, o programa oferece café da manhã diário, lavanderia sem custo, cozinha equipada para uso pessoal e internet de alta velocidade. O voluntário alojado em habitação compartilhada com a equipe pode utilizar bicicletas do local, pranchas de surfe e participar de aulas gratuitas de surfe em praias locais e de yoga.

O pacote inclui ainda tours e excursões pela cidade, acesso a eventos selecionados e um espaço de trabalho para quem precise cumprir atividades remotas. Com dois dias livres por semana, a rotina permite conciliar as responsabilidades do voluntariado com tempo de lazer e exploração da região.

Requisitos para se candidatar

O candidato deve ter no mínimo 18 anos, dominar inglês em nível intermediário ou português em nível básico e contar com seguro de viagem. Também deve ser responsável, organizado e proativo, com disposição para trabalhar com outras pessoas.

Precisa colaborar tanto na recepção quanto nas tarefas de organização e limpeza, respeitar os horários e as atividades acordadas e manter limpos os espaços compartilhados.

A plataforma Worldpackers aceita apenas candidatos individuais — não são aceitos casais ou duplas. O alojamento não inclui custos de voos, transporte interno ou visto, quando aplicável.

Para se candidatar, é necessário criar uma conta no Worldpackers e enviar uma solicitação ao anfitrião. A plataforma funciona por meio de um sistema de intercâmbio no qual viajantes colaboram durante um número determinado de horas semanais. E recebem hospedagem e, conforme a oferta, outros benefícios, como refeições e atividades.