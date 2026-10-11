Robôs humanoides enfrentam campeão de luta em programa de TV na França - Imagem gerada por inteligência artificial

Um programa de TV francês colocou duas máquinas no ringue contra o lutador Jérôme Le Banner, ex-campeão de kickboxing. O confronto aconteceu no Tout beau, tout n9uf, exibido pela W9 e comandado por Cyril Hanouna.

Bob e Léo, os robôs humanoides que subiram ao ringue, avançaram contra o adversário e cambalearam com o impacto dos golpes. Depois de perder o equilíbrio algumas vezes, as máquinas conseguiram voltar sozinhas à posição em pé, sem qualquer auxílio externo.

Imagens da apresentação circularam rapidamente nas redes sociais e chamaram atenção para o avanço técnico mostrado na cena. A Innov8 Robotics é a empresa francesa que distribui no país os equipamentos da fabricante chinesa Unitree Robotics.

They will get revenge on him in the future: on a French TV show, a man had a boxing match with humanoid robots. https://t.co/ndA8GPuDU0 — NEXTA (@nexta_tv) October 6, 2026

Atualização de software mudou o desempenho

Uma atualização de software aplicada antes da gravação aprimorou o equilíbrio, os movimentos e a recuperação após quedas, segundo Stéphane Bohbot, representante da Innov8 Robotics. As melhorias resultaram da análise de uma apresentação anterior dos mesmos robôs.

Em junho, Bob e Léo já haviam participado da atração, quando enfrentaram o próprio apresentador, Cyril Hanouna, em uma disputa controlada remotamente em tempo real. A equipe técnica usou o desempenho daquele primeiro combate para revisar os parâmetros de estabilidade das máquinas.

Projeto de competição vai além do estúdio

A Innov8 Robotics anunciou planos para criar uma disputa nacional voltada exclusivamente a combates entre robôs humanoides. As inscrições para participar da iniciativa serão abertas em outubro.

O formato previsto reúne três integrantes por equipe: um atleta de modalidades como boxe, caratê ou MMA, encarregado de treinar o robô; um competidor de e-sports, que assume o controle durante as disputas; e um engenheiro de inteligência artificial física, responsável pela programação da máquina.

Testes miram uso fora das telas

Resistir a impactos e se recuperar de quedas sozinho tem valor que ultrapassa o entretenimento televisivo, segundo a empresa francesa. Esse tipo de habilidade é visto como essencial para o funcionamento de robôs humanoides em fábricas e outros ambientes de trabalho no futuro.

Segundo a Innov8 Robotics, o episódio faz parte de um esforço maior para desenvolver robôs autônomos para aplicações profissionais. A disputa entre Bob, Léo e Jérôme Le Banner, exibida pela W9, serviu de vitrine para um projeto que pretende crescer além dos estúdios de televisão.