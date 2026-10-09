Seu celular antigo pode virar um robô tipo WALL-E, e cientistas já provaram isso - Foto: Jessica Lewis thepaintedsquare/Pexels

Pesquisadores da Universidade da Califórnia em Los Angeles criaram o PhoneBot. Um minirrobô que transforma um celular Android em uma cabeça robótica funcional, capaz de caminhar, se comunicar e acompanhar o usuário pela casa. O projeto dá nova função a smartphones antigos, como aquele guardado na gaveta há anos.

A ideia veio do Laboratório de Robótica e Mecanismos (RoMeLa) da universidade, que identificou nos componentes já presentes em qualquer smartphone uma forma de criar um companheiro portátil. O robô usa a câmera do telefone para enxergar, a unidade de medição inercial (IMU) para captar movimentos e o processador para controlar as articulações.

Os componentes funcionam de forma integrada e sem fios.

Como o robô se move e funciona

O PhoneBot mede 48,3 centímetros de altura e pesa 1,8 quilo, incluindo o telefone e a bateria. Sua estrutura mecânica abriga 13 servomotores: seis em cada perna para andar e um para girar o torso e orientar a câmera sem virar o corpo inteiro.

Quando o smartphone se comunica por Wi-Fi com um pequeno computador dentro do robô, as ordens chegam às articulações. O retorno também ocorre sem fio, o que permite a compatibilidade com diferentes modelos de celular.

Para aprender a caminhar, o robô recebeu treinamento em simulação com aprendizado por reforço. O sistema recebe recompensas por manter a velocidade solicitada, alternar os passos e preservar o equilíbrio, além de penalidades quando desliza os pés ou sobrecarrega os motores.

A simulação incorpora os mesmos limites de força, velocidade, fricção e folgas mecânicas do robô real, para que o treinamento funcione quando o PhoneBot sai do computador.

Quais celulares funcionam com o PhoneBot

Os pesquisadores testaram o PhoneBot em quatro modelos Android diferentes: um Honor 9 de 2017, um Moto G de 2025, um Samsung Galaxy A16 5G e um Moto G de 2024. Todos executaram as funções básicas de sensores, comunicação, controle de movimento, visão e interação, embora nem todas as funcionalidades estivessem disponíveis em todos os modelos.

O artigo também não deixa claro que todos os smartphones Android sejam compatíveis com o PhoneBot. Por enquanto, o sistema ainda depende de um computador externo para algumas tarefas, como processar conversas. Além disso, o projeto de código aberto foi pensado para educação, pesquisa e experimentação e pode ser aprimorado à medida que mais pessoas trabalharem nele.

Limitações que os cientistas reconhecem

O PhoneBot ainda enfrenta limitações. Ele não possui braços, seus controladores foram treinados apenas em terreno plano e a capacidade dos motores restringe o peso extra que o robô pode carregar e os movimentos que consegue executar. Seu desempenho em superfícies irregulares ainda não foi esclarecido, e a capacidade de interagir com o ambiente continua reduzida.

Apesar dessas limitações, o projeto permite explorar a reutilização de telefones antigos. Os cientistas não descreveram uma estratégia de comercialização para o PhoneBot, mas estimam que seu custo seria de cerca de 400 dólares, aproximadamente 357 euros, sem incluir o telefone.