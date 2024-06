Fazenda no Pantanal vira santuário de onças-pintadas

Salvamento

Militares salvaram 304 pessoas vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

Nove bombeiros de Mato Grosso do Sul, que salvaram 304 pessoas no Rio Grande do Sul, foram homenageados na Câmara Municipal de Campo Grande nesta terça-feira (21). As moções de congratulação foram entregues pelo vereador Betinho (Republicanos) devido à participação dos militares no resgate às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Os militares homenageados foram: o Sargento João Paulo Marciano dos Santos, o Cabo João Figueiredo Júnior, o Cabo Rahifi Daniel Reis Chaves, o Capitão Rodrigo Alves Bueno, o Cabo Jeferson Gomes de Oliveira, o Segundo-tenente Paulo de Lima Gomes Júnior, o Cabo Hugo Marques Araújo Dias, o Primeiro-tenente Rodolfo Vagner Xaubet e o Sargento Abraão Anicésio Bernal.

O coordenador das operações, Capitão Rodrigo Alves Bueno, relatou que a equipe ficou no local por 10 dias, auxiliando no resgate de 304 pessoas, 309 animais e realizando 512 ações comunitárias.

“Realmente, para nós é um prazer. Nós estávamos lá cumprindo a nossa missão. Temos um curso de especialização muito difícil que nos capacita para essas situações. Mas, ao mesmo tempo, esse reconhecimento é muito importante. A gente não faz pensando nele, porém, quando o recebemos, nos sentimos muito lisonjeados. É um reconhecimento do nosso trabalho, da sociedade, representado aqui pela Câmara dos Vereadores”, afirmou o capitão.

O vereador Betinho pontuou que os socorristas, especializados em mergulho, resgate, salvamento e várias outras ações táticas, mostraram-se fundamentais para minimizar as perdas.

“Os serviços prestados por eles reforçam a admiração da sociedade pelo Corpo de Bombeiros e demonstram o compromisso de homens que honram suas fardas no cumprimento do dever. Parabenizamos esses bravos profissionais pelo empenho e dedicação em suas missões, representando com excelência o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul e trazendo orgulho para todos nós”, disse o vereador.