Um jato do esquadrão de acrobacias da Força Aérea da Itália caiu neste sábado, 16, perto da cidade de Turim, no norte do país, e matou uma criança de 5 anos. A menina e sua família viajavam em um carro perto do perímetro do aeroporto, quando a aeronave colidiu com o solo, pegou fogo e quebrou a cerca do campo de aviação.



A mãe e o irmão mais velho da menina permanecem hospitalizados para tratamento de queimaduras, enquanto o pai recebeu alta neste domingo, disseram autoridades do hospital.



A Força Aérea Italiana está investigando se a aeronave atingiu pássaros antes de cair. Imagens da queda mostram nove jatos em duas formações em V, antes que uma das aeronaves caísse abaixo das outras e colidisse, lançando uma bola de fogo no ar.



O piloto, identificado como major Oscar Del Do, ejetou-se com um paraquedas pouco antes do impacto. Ele sofreu queimaduras.



O esquadrão Frecce Tricolori, a principal equipe de pilotos acrobáticos da Itália, estava se preparando para um show aéreo agendado para este domingo, como parte dos eventos que marcam o 100º aniversário da Força Aérea Italiana.



Eles normalmente realizam sobrevoos com acrobacias em eventos de importância nacional, deixando faixas de fumaça vermelha, verde e branca - as cores da bandeira italiana. É similar à Esquadrilha da Fumaça no Brasil



Em 1988, três jatos do Frecce Tricolori colidiram e caíram no chão durante um show aéreo na Base Aérea de Ramstein, na Alemanha, com a participação de cerca de 300 mil pessoas. Os três pilotos e 67 pessoas no terreno morreram. Outras centenas sofreram ferimentos.



(Com Associated Press)



