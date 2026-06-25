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TRAGÉDIA

Terremoto na Venezuela mata pelo menos 164 pessoas e deixa 700 feridos

Número de vítimas ainda tende a aumentar, pois centenas de pessoas seguiam soterradas até a madrugada desta quinta-feira

Agência Estado

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25/06/2026 - 07h31
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A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmou nesta madrugada que ao menos 164 pessoas morreram e outras 700 ficaram feridas por causa dos dois fortes terremotos que atingiram o país na noite da quarta-feira, 24.

Delcy alertou que o número de vítimas deve aumentar, à medida que equipes de resgate buscam pessoas em escombros de imóveis e chegam a áreas devastadas pelos tremores.

A presidente interina declarou estado de emergência e confirmou que os abalos causaram estragos em diversas partes do país. O número de vítimas não inclui o Estado de La Guaira, que foi o mais atingido e é considerado pelo governo uma "zona de desastre".

"Dezenas de edifícios desabaram ali, a cerca de 30 quilômetros ao norte de Caracas, e estamos realizando operações intensivas de resgate para salvar vidas", afirmou a líder venezuelana.

AJUDA

A mobilização internacional em torno dos terremotos que atingiram a Venezuela nesta quarta-feira, 24, segue em expansão, com novos anúncios de apoio humanitário e reforço nas operações de resgate. O abalo de magnitudes 7,5 foi classificado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) como o mais forte registrado no país desde 1900.

Em Caracas e nas regiões mais afetadas, o governo da presidente interina Delcy Rodríguez intensificou nesta quinta-feira, 25, as operações de emergência. As autoridades priorizam as buscas durante o período de luz do dia para tentar localizar sobreviventes ainda sob os escombros.

MADURO

Nicolás Maduro se manifestou nas redes sociais após os fortes terremotos que atingiram a Venezuela nesta quarta-feira, 24. Em uma publicação, também feita em nome de sua mulher, Cilia Flores, ele pediu união e solidariedade diante da tragédia, que já deixou dezenas de mortos e centenas de feridos.

"Hoje, a palavra é uma só: máxima união, máxima solidariedade e máxima ação. Que ninguém fique sozinho", escreveu Maduro. Na mensagem, ele também pediu apoio às equipes de resgate, profissionais de saúde, bombeiros e voluntários que atuam nas áreas afetadas.

Maduro afirmou ainda que a população deve agir com serenidade e ajudar os mais vulneráveis. "Nesta hora difícil, conclamamos à união nacional, à serenidade e ao amor concreto: ajudar, proteger, compartilhar, erguer e reconstruir", declarou.

Ele e a mulher estão detidos nos Estados Unidos desde janeiro deste ano, após serem capturados durante uma operação realizada em território venezuelano. Desde então, responde a um processo criminal em Nova York. Com sua saída do poder, a então vice-presidente Delcy Rodríguez assumiu interinamente o comando do país.

Ao encerrar a mensagem, Maduro disse que a Venezuela já enfrentou outros momentos difíceis e demonstrou confiança na recuperação do país. "Nosso coração e nossas orações estão com vocês. Que Deus abençoe e proteja a Venezuela", escreveu.

avanço da direita

Trump, Milei e Kast celebram eleição de Espriella à presidência da Colômbia

Candidato da extrema direita venceu a disputa após receber o apoio explícito do presidente dos EUA

22/06/2026 07h15

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O advogado Abelardo de la Espriella venceu com margem mínima a eleição presidencial na Colômbia neste domingo

O advogado Abelardo de la Espriella venceu com margem mínima a eleição presidencial na Colômbia neste domingo

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacou a "vitória com folga" do advogado Abelardo de la Espriella para a presidência na Colômbia, em publicação na Truth Social. O colombiano, que venceu a eleição no domingo, 21, recebeu o apoio do mandatário norte-americano durante a corrida presidencial.

O presidente da Argentina, Javier Milei, também celebrou a eleição de Espriella e mencionou a "vitória histórica" do ultradireitista, em publicação no X. Na postagem, Milei enfatizou que o povo colombiano escolheu "o caminho da liberdade econômica, da prosperidade, da segurança implacável". "A liberdade avança em toda a América Latina e já não há volta atrás", disse.

Já o presidente do Chile, José Antonio Kast, defendeu que, com a vitória de Espriella, começa uma nova etapa de liberdade para os colombianos, "que lhes permitirá recuperar a segurança e a prosperidade".

insatisfação

Presidente da Bolívia declara emergência após mais de 50 dias de protestos

Decreto proíbe "bloquear ruas, avenidas, estradas e rodovias que afetem o tráfego e o abastecimento" e ordena que as Forças Armadas apoiem a polícia

20/06/2026 07h37

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Bloqueios de rodovias estão ocorrendo em diferentes regiões e comprometendo o abastecimento de combustíveis e alimentos

Bloqueios de rodovias estão ocorrendo em diferentes regiões e comprometendo o abastecimento de combustíveis e alimentos

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O presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, declarou estado de emergência em todo o país na madrugada deste sábado, 20, para desobstruir as rodovias bloqueadas, após mais de 50 dias de protestos contra ele.

"Este não é um estado de emergência para restringir a vida das pessoas. É um estado de emergência para restaurar a liberdade das pessoas" disse em um pronunciamento televisionado à nação.

Paz explicou que a medida visa garantir o abastecimento de combustível, que está comprometido devido aos bloqueios de estradas que deixaram caminhões-tanque parados. Há também escassez de oxigênio medicinal e alimentos.

O decreto proíbe "bloquear ruas, avenidas, estradas e rodovias que afetem o tráfego e o abastecimento" e ordena que as Forças Armadas apoiem temporariamente a polícia "para restabelecer a ordem, desobstruir as estradas e proteger a população".

Segundo a Autoridade Rodoviária Boliviana, há atualmente mais de 40 bloqueios de estradas. A capital, La Paz, e a cidade vizinha de El Alto são as mais afetadas pelos bloqueios, deixando as cidades sem alimentos e combustível e causando pelo menos 17 mortes. A maioria dos óbitos foi devido à falta de atendimento médico causada pelos bloqueios, segundo a Defensoria Pública e organizações de direitos humanos.

O estado de emergência pode durar até 90 dias, mas pode ser suspenso antes "se cessarem os bloqueios, a violência e as ameaças contra a população", explicou o governo em comunicado. O estado de emergência não limita o direito ao devido processo legal ou às garantias constitucionais e permite que a população continue suas atividades diárias.

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