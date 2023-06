Ancelotti pode fazer casamento feliz com o Brasil

O mais importante da goleada do Brasil sobre Guiné, no sábado (17), não apareceu na parte tática, mas social.

Ao ataque racista sofrido por Vinicius Junior e repetido contra seu amigo, Felipe Silveira, na entrada do estádio do Espanyol, a resposta foi com argumento e inteligência. Com dribles e gols. Mais do que isto, com quatro marcados por jogadores orgulhosamente negros: Joelinton, Rodrygo, Militão e Vinicius Junior.

O último fechou a goleada com a simbólica cena de receber a bola do capitão Casemiro, para cobrar o pênalti de festejar para a seleção historicamente de mais diversidade do planeta.