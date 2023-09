Autista se aposenta mais cedo pelo INSS?

FUTEBOL

Se não ganhar Sul-Americana, Corinthians terá o maior jejum de troféus desde a saída da fila, em 1977

Abel Ferreira fez suas primeiras substituições aos 32 minutos do segundo tempo, depois de Vanderlei Luxemburgo ter realizado cinco. Há uma eterna pergunta na torcida corintiana, se Luxemburgo melhora o time com as alterações ou corrige o que fez de errado antes.

Há exageros nas críticas ao técnico do Corinthians. Ele se comunicou mal na entrevista coletiva depois da classificação na Copa Sul-Americana, contra o Estudiantes. Mas não deveria ter vergonha de se classificar, como se perguntou.

Há problemas que não são de Luxemburgo, mas do clube. Se não ganhar a Sul-Americana, completará quatro temporadas sem títulos, pela primeira vez em 36 anos, o maior jejum de troféus desde a saída da fila, em 1977.

Com todos os problemas, o Corinthians teve a melhor chance do primeiro tempo. Passe de Giuliano para Yuri Alberto passar a Maycon, chute seco, defesa com o pé direito de Wéverton.

Há um ano, a classificação nas oitavas de final da Libertadores, contra o Boca Juniors, não teve seis bolas na trave, mas viu-se o Corinthians escapar do sufoco e avançar nos pênaltis. A única diferença era o técnico Vítor Pereira, em vez de Luxemburgo.

É claro que Luxemburgo não é sombra do que foi como treinador. Nem poderia ser aos 71 anos, mais idoso treinador corintiano. Há o que comemorar. Não apenas o empate que impediu o Palmeiras de se aproximar do Botafogo. Especialmente, a chance de ser campeão da Sul-Americana. Improvável e possível.

O Palmeiras perdeu a chance de se aproximar do Botafogo, reduzir a distância, de catorze pontos na 15ª rodada, para oito na 22ª. Não conseguiu. A diferença atual é de dez pontos, 51 para os botafoguenses, 41 para os palmeirenses.

A dificuldade de alcançar o Botafogo é igual à certeza de que se pode perder a Libertadores em um momento ruim, um erro de um zagueiro, um gol perdido por um atacante. O Palmeiras precisava de mais ímpeto em Itaquera, o Corinthians, não.

Porque é justo notar os erros que fazem o Corinthians lutar contra o rebaixamento e por um troféu continental.

Equívocos como ter quatro técnicos sentados no banco de reservas nas quatro primeiras rodadas. Começar o Brasileiro com sete titulares acima de 31 anos, rejuvenescer a equipe, descobrir Moscardo, efetivar Murillo no lugar de Balbuena na zaga e perder cinco jogadores: Roger Guedes, Murillo, Ádson, Du Queiroz e o próprio Balbuena.

Alguns, como o zagueiro paraguaio, liberado por escolha do próprio treinador.

O Brasil insiste em levar seus técnicos todos, ao banco dos réus. Nos últimos quatro anos, o Corinthians foi pior do que Luxemburgo. O treinador foi campeão paulista de 2020, o Parque São Jorge não coloca nenhum troféu em sua galeria desde 2019.

Também não foi bem o Palmeiras, embora especificamente no domingo, por não ter conseguido vencer seu maior rival, com problemas e críticas após a classificação na Copa Sul-Americana.

Com a oportunidade de se aproximar do Botafogo e colocar pressão no líder do Brasileiro, não perdeu a sequência de seis jogos sem perder o Dérbi e também não conseguiu colocar-se numa posição em que possa sonhar pelo título.

Entre a expectativa no Parque Antarctica e o risco de Luxemburgo, é justo dizer que foi 0 x 0 para o Corinthians.

BRUNO LAGE

O técnico líder do Brasileiro desequilibrou-se. Em Portugal, diz-se que pode não ter casca para suportar a pressão, por vezes irracional, do Brasil. Luís Castro saiu, em parte, por este motivo. Por mais que Lage tenha criado um problema desproporcional, errou, evidência que o Brasil precisa entender melhor as derrotas.

CALMA NESTA HORA

O São Paulo terá muito tempo para preparar a formação com James Rodriguez, Lucas e Calleri como titulares. Há resistências na comissão técnica e o entendimento de que será preciso igualar talento na final da Copa do Brasil, contra o Flamengo. James tira combatividade, empresta talento.