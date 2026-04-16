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DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Ceratocone dá direito à aposentadoria?

Juliane Penteado

Juliane Penteado

16/04/2026 - 00h05
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Receber o diagnóstico de ceratocone costuma gerar uma preocupação imediata: será que essa doença garante aposentadoria pelo INSS?

A resposta, embora comum na advocacia previdenciária, ainda surpreende muitas pessoas: não é a doença, por si só, que gera o direito ao benefício, mas sim o impacto dela na vida e na capacidade de trabalho.

O ceratocone é uma doença ocular progressiva que altera o formato da córnea, podendo causar distorção visual, sensibilidade à luz e redução significativa da visão. Em casos mais avançados, pode levar à perda importante da capacidade visual e exigir transplante de córnea. Ainda assim, o simples diagnóstico não garante aposentadoria.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Juliane Penteado: Servidor público pode antecipar a aposenta

03/04/2026 00h05

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Juliane Penteado

Juliane Penteado

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Sim, é possível antecipar a aposentadoria do servidor público, mas isso depende do regime previdenciário, da data de ingresso no serviço público e do cumprimento das regras constitucionais e legais aplicáveis.

Após a Reforma da Previdência (Emenda Constitucional nº 103/2019), a aposentadoria do servidor passou a seguir critérios mais rígidos, especialmente quanto à idade mínima. Ainda assim, existem regras de transição que permitem ao servidor se aposentar antes da regra permanente.

Qual regime previdenciário se aplica ao servidor público?

Antes de falar em antecipação, é essencial identificar o regime:

  • RPPS – Regime Próprio de Previdência Social (servidores estatutários da União, Estados e Municípios);
     

  • RGPS (INSS) – servidores que ingressaram sem regime próprio ou que migraram.

Este artigo trata da aposentadoria do servidor vinculado a RPPS, conforme regras constitucionais.

O que mudou com a Reforma da Previdência?

A EC nº 103/2019 extinguiu a aposentadoria exclusivamente por tempo de contribuição no serviço público e passou a exigir idade mínima como regra geral.

Atualmente, a regra permanente exige:

  • 62 anos de idade (mulher);
     

  • 65 anos de idade (homem);
     

  • 25 anos de contribuição;
     

  • 10 anos no serviço público;
     

  • 5 anos no cargo efetivo.

Por isso, a antecipação da aposentadoria só é possível por meio das regras de transição, para quem já estava no serviço público antes da Reforma.

Quais regras permitem antecipar a aposentadoria do servidor público?

1. Regra de transição por pontos

Essa regra soma idade + tempo de contribuição, exigindo também:

  • Tempo mínimo de contribuição;
     

  • Tempo no serviço público;
     

  • Pontuação mínima progressiva, que aumenta a cada ano.

Essa regra permite que o servidor se aposente antes da idade da regra permanente, dependendo do histórico contributivo.

2. Regra de transição com idade mínima progressiva

Nessa hipótese, o servidor pode se aposentar com:

  • Idade mínima inferior à regra definitiva, que aumenta gradualmente;
     

  • Tempo mínimo de contribuição;
     

  • 10 anos no serviço público;
     

  • 5 anos no cargo.

Essa é uma das principais formas legais de antecipação da aposentadoria no serviço público.

3. Regra do pedágio de 100%

Essa regra permite a aposentadoria mediante:

  • Cumprimento de um pedágio equivalente a 100% do tempo que faltava para atingir os requisitos antes da Reforma;
     

  • Idade mínima específica;
     

  • Tempo no serviço público e no cargo.

Apesar de exigir mais tempo de contribuição, pode ser vantajosa em determinados casos e permitir aposentadoria antes da regra permanente.

4. Aposentadoria especial do servidor público

Servidores que exerceram atividades com exposição a agentes nocivos podem ter direito à aposentadoria especial, conforme previsão constitucional e legislação complementar aplicada por analogia ao RGPS.

O reconhecimento desse tempo pode:

  • Reduzir o tempo necessário para aposentadoria;
     

  • Viabilizar uma aposentadoria antecipada, desde que cumpridos os requisitos legais.

5. Contagem de tempo de outros regimes

O servidor pode utilizar:

  • Tempo de contribuição no INSS;
     

  • Tempo rural, quando permitido;
     

  • Outros períodos legalmente reconhecidos,

por meio da contagem recíproca, desde que não haja dupla contagem. Essa estratégia pode antecipar significativamente a aposentadoria. Antecipar a aposentadoria reduz o valor do benefício? Depende da regra escolhida.

Algumas regras de transição:

  • Não aplicam redutores diretos;
     

  • Outras impactam a forma de cálculo, especialmente após a EC nº 103/2019.

Por isso, antecipar a aposentadoria sem planejamento pode gerar perdas financeiras relevantes.

Planejamento previdenciário do servidor público. O planejamento previdenciário é essencial para:

  • Identificar a melhor regra de transição;
     

  • Avaliar o momento ideal para o pedido;
     

  • Evitar erros que atrasem a concessão;
     

  • Comparar antecipação versus valor do benefício.

Essa análise técnica é constantemente destacada em estudos e orientações do Penteado Santana Advocacia, sempre com base na legislação e nas normas constitucionais.

Conclusão

Servidor público pode antecipar a aposentadoria, desde que se enquadre nas regras de transição previstas na Constituição.

A escolha da regra correta pode permitir aposentadoria anos antes da regra permanente. Antecipar sem análise pode reduzir o valor do benefício ou gerar indeferimento.

Cada caso deve ser analisado individualmente, considerando data de ingresso, tempo de contribuição, cargo e regime previdenciário

Leandro Provenzano

Invalidez permanente no seguro de vida

Leia a coluna de Leandro Provenzano desta quinta-feira (02)

02/04/2026 00h05

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Leandro Provenzano

Leandro Provenzano Foto: Montagem / Correio do Estado

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Quando a seguradora deve pagar a indenização

Poucas situações revelam tanto o verdadeiro valor de uma apólice quanto a invalidez permanente. Enquanto tudo corre bem, o seguro parece apenas mais uma cobrança mensal. Mas, quando a saúde se rompe e a capacidade de seguir a vida como antes desaparece, aquela promessa contratual deixa de ser uma formalidade e passa a representar amparo, dignidade e sobrevivência. É justamente nesse momento que surge a dúvida que angustia tantas famílias: afinal, quando a seguradora é obrigada a pagar a indenização?

Nem toda invalidez permanente é igual

O primeiro ponto que precisa ser compreendido é que, no direito securitário, “invalidez permanente” não significa uma única coisa. A depender da apólice, pode haver cobertura para invalidez permanente por acidente, invalidez por doença, invalidez funcional permanente total por doença ou outras modalidades com critérios distintos. Essa diferença é decisiva, porque o direito à indenização não nasce apenas do estado de saúde do segurado, mas do encontro entre o quadro clínico e a cobertura efetivamente contratada.

O STJ, no Tema 1.068, consolidou que é válida a cláusula de cobertura de invalidez funcional permanente total por doença condicionada à perda da existência independente do segurado.

Em termos práticos, isso significa que nem toda incapacidade para o trabalho gera automaticamente o dever de indenizar, assim como nem toda aposentadoria por invalidez reconhecida pelo INSS obriga, por si só, o pagamento do capital segurado. Em muitos casos, será necessário demonstrar que a incapacidade se encaixa exatamente no padrão de invalidez previsto no contrato.

Quando a seguradora deve pagar a indenização

A seguradora deve pagar a indenização quando o sinistro coberto ocorre durante a vigência do contrato, quando a cobertura correspondente foi contratada e quando a prova médica demonstra que o quadro do segurado se enquadra nos critérios da apólice. Preenchidos esses requisitos, a indenização deixa de ser uma liberalidade da seguradora e passa a ser uma obrigação contratual.

Esse ponto é importante porque muitas negativas são apresentadas como se a seguradora tivesse liberdade absoluta para decidir se paga ou não. Não tem. O contrato de seguro existe justamente para garantir proteção quando o risco previsto se concretiza. Quando isso ocorre dentro das condições contratadas, a recusa pode ser indevida e até abusiva.

A justificativa da doença preexistente: a recusa mais comum

Entre os fundamentos mais utilizados para negar a indenização, um dos mais frequentes é a chamada doença preexistente. O roteiro costuma ser conhecido: o segurado paga o seguro por anos, sofre um evento incapacitante e, ao comunicar o sinistro, recebe a informação de que a enfermidade já existia antes da contratação e, por isso, não haveria cobertura. À primeira vista, essa justificativa parece técnica. Mas, juridicamente, ela tem fragilidades muito claras.

O STJ consolidou esse entendimento na Súmula 609, segundo a qual a recusa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente é ilícita se não houve exigência de exames médicos prévios à contratação ou se não foi demonstrada a má-fé do segurado. Em linguagem simples: a seguradora não pode aceitar o cliente sem exame, receber os prêmios normalmente e, só depois do sinistro, tentar descobrir no passado uma razão para não pagar.

O que a Súmula 609 do STJ realmente protege

A Súmula 609 não dá um salvo-conduto para omissões dolosas do segurado. O que ela faz é impedir um comportamento contraditório da seguradora. Se a empresa desejava avaliar com rigor o estado de saúde do proponente, deveria ter exigido exames médicos antes da contratação.

Esse entendimento foi reafirmado em precedentes recentes do próprio STJ. Em 2023, a corte voltou a reconhecer a ilicitude da negativa quando a seguradora não exigiu exame prévio nem comprovou má-fé do segurado. Em 2021, também decidiu que, no seguro prestamista, a omissão sobre doença preexistente não impede a cobertura sem demonstração de má-fé do segurado.

O prazo de 1 ano para exigir o seguro

Outro ponto crucial envolve a prescrição. O STJ reafirmou que, em regra, é de 1 ano o prazo prescricional para a pretensão do segurado contra a seguradora fundada no contrato de seguro. Esse prazo é curto e, justamente por isso, costuma surpreender quem imagina que pode discutir o assunto a qualquer tempo.

Nos casos de invalidez, há ainda uma orientação muito relevante: a Súmula 278 do STJ estabelece que o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. Isso é importante porque, em muitas situações, a invalidez não se revela plenamente em um único dia, mas vai sendo confirmada por laudos, exames e evolução clínica.

A regulação do sinistro e o risco de perder o direito

Existe um temor bastante comum entre segurados: o de que a seguradora prolongue a análise do sinistro até que o prazo termine. Juridicamente, a questão precisa ser tratada com precisão. A Súmula 229 do STJ dispõe que o pedido de pagamento da indenização à seguradora suspende o prazo prescricional até que o segurado tenha ciência da decisão. Portanto, a abertura formal do sinistro não é irrelevante; ela produz efeito importante sobre a contagem do prazo.

O problema prático costuma surgir em outra etapa. Muitas vezes, o segurado não guarda protocolo, não documenta as exigências da seguradora, não consegue provar quando apresentou os documentos ou demora excessivamente para reagir depois da negativa. Nessas situações, a discussão sobre prescrição ganha força e o direito pode, de fato, ser perdido.

O que o segurado precisa observar desde o início

Em casos de invalidez permanente, quatro perguntas precisam ser respondidas com clareza. A primeira é: qual cobertura foi contratada? A segunda: o quadro médico se encaixa exatamente nessa cobertura? A terceira: houve exame médico prévio ou a seguradora consegue provar má-fé para alegar doença preexistente? A quarta: o aviso de sinistro foi formalizado de modo que seja possível comprovar quando o pedido foi feito e quando houve resposta? Essas perguntas, que parecem simples, costumam decidir a “sorte” do processo.

Por isso, desde os primeiros sinais de negativa, é essencial preservar proposta, apólice, certificado individual, condições gerais, laudos médicos, relatórios de incapacidade, protocolos de atendimento, e-mails, mensagens e a resposta formal da seguradora. Em matéria securitária, a prova documental não apenas ajuda: ela frequentemente define quem vence.

A palavra final nem sempre é a da seguradora

Quando a invalidez permanente altera a vida do segurado, o seguro deixa de ser uma promessa distante e passa a ser exatamente aquilo que justificou sua contratação: proteção no pior momento. Se a cobertura contratada abrange o caso, a indenização deve ser paga. Se a negativa se baseia em doença preexistente sem exame prévio ou sem prova de má-fé, há forte sinal de abusividade. E se o prazo é de 1 ano, a reação não pode ser adiada indefinidamente.

No fim, a apólice mostra seu verdadeiro valor quando a vida sai dos trilhos. E, justamente por isso, diante de uma negativa em caso de invalidez permanente, a resposta da seguradora não deve ser confundida com a última palavra do direito.

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