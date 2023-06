Contratos a termo: uma forma de proteção de preços ao produtor rural

As atividades rurais estão sujeitas a inúmeras variáveis que podem ser capazes de frustrar a produção do produtor rural, como excesso ou falta de chuva, geada, vendaval, pragas, etc.

Uma dessas variáveis pode estar ligada ao preço de comercialização de alguns produtos, como a soja e o milho, que têm seus preços estabelecidos pelo mercado, numa variação de alguns fatores, como o mapa de câmbio, a bolsa de comercialização da commodity e os prêmios da exportação.

Para se proteger desta variação de preços que pode prejudicar a atividade rural, os produtores podem se utilizar dos “contratos a termo”, que nada mais são do que a promessa de venda futura de uma produção mediante o pagamento do preço atual do produto. O produtor pode “ganhar” caso o preço do produto baixe no futuro, ao mesmo tempo que pode “perder” caso o preço do produto aumente no futuro.