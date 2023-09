NOVIDADES DA SEMANA

A Ford anunciou que o Mustang Mach-e chega em Outubro na versão GT Performance

Toda semana eu falo de um elétrico novo, para essa semana não está diferente, e quase todas as novidades são elétricas ou híbridas.



A Jeep confirmou a chegada do Grand Cherokee 4XE, o que indica que ela terá apenas uma versão, e será híbrida.

Sinônimo de luxo e tecnologia o SUV chega com motor 2.0 turbo a gasolina e um motor elétrico no eixo traseiro, totalizando 380 cv e 64,9 kgfm de torque.



A Ford já havia anunciado no final do ano passado a decisão de trazer o Mustang Mach-e para o Brasil, sem no entanto precisar uma data. O esportivo chega na versão topo de linha, GT Performance, com a missão de ser o primeiro veículo elétrico vendido pela marca no país, e o lançamento irá acorrer no próximo mês. O modelo chega para ser vendido ao lado da E-Transit, que já roda em um programa de testes com grandes frotistas da América do Sul, além da Maverick Hybrid, primeira picape híbrida do Brasil. Para fazer jus aos 10 lançamentos que a marca prometeu para esse ano, a Ford anunciou também que teremos a Ranger na versão Raptor.