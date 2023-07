Leandro Provenzano: Novo limite para isenção do ITCD em MS

Drama

A divulgação mais recente do número de pessoas na fila de cirurgias eletivas do Sistema Único de Saúde (SUS) mostra que há pelo menos 15 mil na espera em Mato Grosso do Sul. No País, esse número chega a 1 milhão.

Diante desse número, a reportagem entrou em contato com o Governo do Estado, o qual informou já ter lançado um programa que promete zerar essa fila, nomeado de Programa MS Saúde.

O último número em registro é de 15 mil pessoas, mas esse quantitativo já pode ter aumentado. Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) frisou:

A SES/MS esclarece que durante o levantamento prévio para a execução do Programa MS Saúde, esse era o quantitativo de procedimentos que estavam represados de pacientes com que possuíam encaminhamento médico com indicativo cirúrgico e que foi informado pelos 79 municípios. Mas é importante ressaltar que a fila é orgânica, ou seja, a cada dia novos pacientes podem entrar nesta fila”, informou.

A pasta informou ainda, que o Programa está em “fase de finalização das adesões e brevemente deve iniciar os procedimentos com a realização de cirurgias eletivas e exames com a finalidade diagnóstica”.

À época do lançamento da iniciativa, no início de maio deste ano, o governador Eduardo Riedel destacou que as filas aumentaram no período da pandemia.

“As filas se constituíram novamente e agora se faz necessário um programa como esse. É para as pessoas que vamos trabalhar. Esse programa vem dar respostas para essas ações e estimativa para zerar essa fila até o final do ano”, disse.

Para isso, estão sendo investidos R$ 45 milhões do Governo do Estado, e outros R$ 7,9 milhões oriundos do Governo Federal.

Brasil

Mais de 1 milhão de procedimentos cirúrgicos eletivos estão travados na fila do SUS em todo o Brasil, aponta relatório do Ministério da Saúde divulgado no início de junho.

Os dados foram repassados por todos os estados e pelo Distrito Federal para a pasta por causa de um programa que busca diminuir essa fila.

No total, o ministério pretende repassar cerca de R$ 600 milhões aos governos estaduais e do DF.

Segundo as estimativas, esse investimento deve reduzir em cerca de 45% o total dos procedimentos. Por enquanto, a pasta direcionou um terço do orçamento total.

O plano de redução de filas em todo o país foi instaurado por meio de uma portaria de 3 de fevereiro deste ano.

O ministério optou por dividir o orçamento total do programa proporcionalmente entre os estados com base na população estimada pelo IGBE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para 2021.

O plano também envolve consultas especializadas e exames complementares, partes que devem ser priorizadas nas próximas etapas.

Se o projeto correr como o planejado, cerca de 487 mil cirurgias serão feitas, mas ainda sobrarão mais de 595 mil na fila de todo o Brasil.

Cirurgia mais procurada

A cirurgia de catarata é a que deve ter o maior contingente de procedimentos realizados.

Atualmente, são cerca de 167 mil pacientes em todo o país na espera pelo procedimento, o que representa cerca de 15% de todas as operações travadas.

Com o programa de redução, devem ser performadas 88 mil, ou seja, cerca de 52% do total.

Cesar Motta, diretor da Sociedade Brasileira de Oftalmologia (SBO), afirma que houve um aumento da incidência de pessoas com catarata.

"O envelhecimento da população está cada vez maior. Com esse envelhecimento, a incidência de catarata também se torna cada vez maior”, disse.

O problema ocular faz com que o paciente fique com uma visão embaçada. A complicação pode progredir, levando até mesmo a cegueira, que é normalmente reversível.

Sobre a catarata, o Ministério da Saúde afirmou que "historicamente é a mais realizada nos programas de cirurgias eletivas organizados" pela pasta.

*Com informações da Folhapress.