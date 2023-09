O elenco do Flamengo julga o time desorganizado. Na segunda-feira (18), diante de observações em tom grave de analistas sérios dizendo que só haveria chance se Sampaoli fosse demitido, uma consulta a líderes do Ninho do Urubu trouxe constatação perigosa: "Não sei o que é certo. Sei que estamos nos defendendo com sete homens. Técnicos brasileiros organizam seus times e estamos desorganizados".

A preservação do nome do craque ocorre aqui por razão óbvia e a informação é divulgada por ser relevante. Os jogadores não gostam do trabalho do técnico argentino. Sampaoli melhorou o time com a mudança do posicionamento de Gérson.

Seguiu tendo problemas defensivos. Só que Gérson corrige tudo. O passe, a marcação, abre corredor para Wesley atacar. Ou para Pulgar, como na jogada do gol de Bruno Henrique, aos 44 do primeiro tempo.