Seguro de Vida Resgatável

Jurídico

Leia a coluna de Leandro Provenzano desta quinta-feira (12)

A enfermagem é, indiscutivelmente, a espinha dorsal de qualquer sistema de saúde. Em Campo Grande, centenas de enfermeiros, técnicos e auxiliares enfrentam rotinas exaustivas, plantões intermináveis e a responsabilidade de zelar pela vida alheia. No entanto, por anos, uma parcela justa de sua remuneração pode ter sido subtraída silenciosamente pelo Município: o cálculo correto do terço constitucional de férias.

Hoje, o cenário mudou. A justiça deu o veredito final, e o que era uma tese jurídica tornou-se um direito consolidado. Mas atenção: o caminho entre o direito reconhecido e o dinheiro no bolso exige cautela, documentos em mãos e estratégia técnica.

A Justiça Reconhece o Erro

O cerne da questão reside na forma como a Prefeitura calculava o abono de férias. Historicamente, o Município limitava-se a pagar o terço de férias sobre o vencimento base, ignorando as chamadas "vantagens variáveis" — como os plantões, adicionais de produtividade e outras gratificações habituais. Ocorre que a Lei Complementar Municipal nº 190/11 é clara: o abono deve incidir sobre a remuneração integral, incluindo a média das variáveis dos últimos 12 meses.

Após anos de tramitação, uma sentença sobre o tema transitou em julgado em janeiro de 2026. Isso significa que não há mais possibilidade de recurso por parte da Prefeitura quanto ao mérito. O direito é certo, e a vitória da categoria é definitiva.

O Atalho do Cumprimento de Sentença

Para o servidor, a grande vantagem agora é o tempo. Ao contrário de uma ação nova, onde se começa do zero para discutir quem tem razão, aqui já entramos na fase de "Cumprimento de Sentença". Na prática, o juiz já disse que o Município deve; agora, o processo serve apenas para quantificar "quanto" ele deve a cada CPF específico e ordenar o pagamento.

Embora a associação da categoria tenha iniciado um movimento coletivo, a individualização desse pedido é, muitas vezes, o caminho mais ágil para garantir que as peculiaridades do histórico funcional de cada servidor sejam respeitadas, evitando que o processo se torne um "elefante branco" jurídico que demora décadas para se mover devido à sua própria complexidade numérica.

Causa Ganha? Um Alerta Necessário

É fundamental desmistificar a expressão "causa ganha". No Direito, especialmente contra a Fazenda Pública, o direito ao título (a sentença) é garantido, mas a execução é um campo de batalha técnico. O Município pode impugnar os valores, alegar erros de cálculo ou prescrição de determinados períodos. Se o servidor apresentar um cálculo inflado ou sem base documental, pode não apenas ver seu pedido negado, como ser condenado a pagar honorários sobre a diferença.

É preciso que o servidor esteja atento: a justiça determinou a aplicação da média dos últimos 12 meses. Isso significa que aquele profissional que costumava 'puxar' muitos plantões apenas no mês anterior às férias para 'inflar' o terço de férias poderá ver uma mudança na dinâmica do recebimento. O direito agora é pela média anual, o que traz justiça para quem trabalha de forma constante, mas exige uma análise contábil individualizada para saber o tamanho real do benefício retroativo.

Por isso é recomendado que, de posse da ficha financeira completa a partir de novembro de 2014, cada servidor realize os cálculos contábeis para determinar o valor que tem a receber, caso essa nova modalidade de cálculo seja mais benéfica para seu caso específico. Por isso a necessidade de realizar os cálculos de maneira individual, porque pode ser que essa nova metodologia de cálculo possa prejudicar financeiramente em alguns casos.

O Check-list do Cumprimento de Sentença

Para que o servidor de enfermagem possa ingressar com o seu pedido, a organização documental é o primeiro passo. Sem papéis, não há processo. Confira o que é indispensável:

Documentos Pessoais: Cópia do RG, CPF e comprovante de residência atualizado.

Fichas Financeiras Detalhadas: É necessário solicitar ao RH da Prefeitura (ou via portal do servidor) as fichas financeiras de todo o período, desde novembro de 2014 . São elas que provarão quais variáveis não foram computadas.

Dossiê de Férias: Comprovação dos períodos de gozo de férias no intervalo mencionado.

Cálculo Contábil Especializado: Este é o ponto crucial. Não basta "pedir o que acha que deve". A petição inicial deve vir acompanhada de uma memória de cálculo que converta a média das variáveis em valores reais. Esse cálculo é a prova técnica que o juiz utilizará para intimar o Município.

O Próximo Passo

O momento é de ação coordenada. O direito que antes era invisível agora está registrado em papel timbrado do Tribunal de Justiça. Para os milhares de profissionais de branco de Campo Grande, este não é apenas um valor retroativo; é a correção de uma injustiça histórica que minguava o descanso remunerado de quem, muitas vezes, abre mão do próprio descanso para cuidar de nós.

O desfecho desta história já foi escrito pelo Judiciário. Cabe agora a cada servidor buscar o seu capítulo individual nessa reparação. Afinal, na justiça como na saúde, a negligência é o pior dos remédios, e o tempo é o fator que separa a cura do prejuízo.