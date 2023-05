Transporte Aéreo: Como ficou o setor após a pandemia?

MICHEL CONSTANTINO

Entenda como fazer investimentos seguros, com Michel Constantino

O cenário econômico brasileiro mudou em 2023, de 2020 a 2022 tínhamos uma baixa Taxa Selic e uma migração dos investimentos para renda variável. Desde setembro de 2022 a Taxa Selic está em 13.75%, e os investimentos migraram para a renda variável.

Entre agosto de 2020 até 20 de janeiro de 2021, o Banco Central do Brasil definiu a Taxa Selic em 2% ao ano. Tínhamos um cenário de pandemia, com expectativa inflacionaria baixa e problemas de oferta nas cadeias globais de abastecimento.

O Banco Central, pode incentivar as pessoas e empresas a tirar os recursos financeiros parados na conta corrente e fazer esse dinheiro girar pela economia, seja em investimentos em novos negócios ou investimentos em ativos de maior risco e maior retorno.

Neste texto não tenho a pretensão de indicar investimentos, mas de alertar a primeira expressão do título. Naquele período entre 2020-2022 deixar dinheiro na conhecida poupança ou renda fiza não valia a pena, o retorno era negativo quando se analisava o valor real (líquido sem inflação).

Essa dinâmica econômica de taxa de inflação alta e taxa Selic baixa, faz você perder poder de compra ao longo do tempo, ou seja, se você compra um produto a R$ 1.000,00 no início de 2021, com os mesmos R$ 1.000,00 você não compra o mesmo produto no final de 2021, mesmo deixando ele investido na poupança, então, perdeu seu poder de compra. E o que fazer?

Esse cenário nos motiva a estudar, investigar, ler e procurar especialistas e empresas que possam nos ajudar a encontrar alternativas de inteligência financeira e de negócios. Com uma Taxa Selic a 13.75% e com pouca probabilidade de cair no curto prazo, os investimentos migraram para a renda fixa, sejam pré-fixadas ou pós-fixadas, os investidores, pequenos ou grandes, fazem esses investimentos a curto e longo prazo, e realmente estão com bons retornos.

Mas, como mudou em 2020-2022 e agora 2023 podemos ter mudanças para frente, é hora de acompanhar nossa coluna aqui e ficar de olho nas informações macroeconômicas.