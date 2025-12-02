Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Voo de Galinha à Vista: Análise das Perspectivas Econômicas para o Brasil (2025-2027)

Michel Constantino

Michel Constantino

02/12/2025 - 00h05
Nesta coluna semanal, debruço-me sobre os números mais recentes do Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central em 28 de novembro de 2025, com o objetivo de oferecer uma análise técnica e aprofundada do cenário macroeconômico que se desenha para o Brasil. Em um ambiente de incertezas, compreender as expectativas do mercado para os principais indicadores é um exercício fundamental para o planejamento financeiro e a tomada de decisões estratégicas dos leitores nos próximos anos.

O Painel de Controle Macroeconômico

As medianas das expectativas de mercado, compiladas pelo Banco Central, funcionam como um painel de controle das projeções para a economia. A tabela abaixo sintetiza os dados para os anos de 2025 a 2028, que servirão de base para nossa análise.

Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado

25/11/2025 00h05

Michel Constantino

Michel Constantino Reprodução

Hoje a coluna é para trazer uma revolução silenciosa que estou experimentando em sala de aula, nas minhas aulas e cursos. A aula baseada em dados já existe a quase uma década, e, agora a educação superior está no epicentro de uma transformação profunda e silenciosa, impulsionada pela confluência de duas forças tecnológicas: a análise de dados (Data Analytics) e a Inteligência Artificial (IA).

A sala de aula baseada em dados já é uma realidade, temos nosso Laboratório de Dados que já atende e redefine metodologias pedagógicas inovadoras, otimiza a gestão acadêmica e personaliza a jornada de aprendizagem. Esta mudança com a junção do (Data Analytics) e a Inteligência Artificial (IA) não é apenas uma atualização de ferramentas, mas uma reestruturação fundamental de como o conhecimento é transmitido, absorvido e avaliado.

A Era da Educação Baseada em Evidências

O pilar desta revolução é o campo do Learning Analytics, definido pela Society for Learning Analytics Research (SoLAR) como "a coleta, análise, interpretação e comunicação de dados sobre aprendizes e sua aprendizagem que fornece insights teoricamente relevantes e acionáveis para aprimorar o aprendizado e o ensino" [3]. Em essência, trata-se de aplicar os princípios da ciência de dados ao vasto volume de informações geradas diariamente em ambientes de aprendizagem digital — desde cliques em uma plataforma EAD até o tempo gasto em cada módulo de estudo.

Essa abordagem permite que as instituições de ensino superior (IES) passem de uma gestão baseada na intuição para uma tomada de decisão fundamentada em evidências. A análise de dados educacionais possibilita identificar padrões de comportamento, prever dificuldades de aprendizagem e, mais importante, intervir de forma proativa. Um estudo de 2025 da MDPI destaca que um dos maiores benefícios da IA é a capacidade de melhorar os resultados acadêmicos através de intervenções precoces e personalizadas [4].

A aplicação mais impactante da IA na educação é, sem dúvida, a personalização do ensino. Ferramentas de IA conseguem criar trilhas de aprendizagem únicas para cada estudante, adaptando o conteúdo, o ritmo e o nível de dificuldade com base em seu desempenho em tempo real. Plataformas como Coursera e Khan Academy já utilizam algoritmos para recomendar cursos e materiais, mas a nova geração de IA vai além, atuando como um tutor particular para milhões.

A startup brasileira Emy Education, por exemplo, desenvolveu uma IA que não apenas personaliza o conteúdo, mas também oferece suporte emocional inteligente, alcançando um índice de satisfação de 97% entre os estudantes [1]. Este nível de personalização explica a rápida adoção da tecnologia pelos próprios alunos: uma pesquisa de 2024 revelou que 71% dos estudantes do ensino superior no Brasil já utilizam ferramentas de IA em suas rotinas de estudo, um dos maiores índices de adoção do mundo [1].

Principais Aplicações da IA na Educação Superior

Impacto Gerado

Aprendizagem Adaptativa

Personalização do ritmo e conteúdo para cada aluno.

Chatbots e Assistentes Virtuais

Suporte 24/7 para dúvidas administrativas e acadêmicas.

Avaliação Inteligente

Correção automática e feedback instantâneo em provas e trabalhos.

Análise Preditiva

Identificação precoce de alunos em risco de evasão.

Automação Administrativa

Otimização de matrículas, gestão financeira e análise de documentos.

Resultados Mensuráveis e o Retorno sobre o Investimento

A adoção de IA e Learning Analytics não é apenas uma questão de modernização; ela gera resultados concretos. Pesquisas indicam que o uso estratégico de IA pode aumentar o desempenho dos estudantes em até 30%. Universidades como a que eu trabalho já implementaram programas piloto com estas tecnologias já relatam resultados promissores na retenção de alunos e na melhoria do desempenho acadêmico [1].

O mercado reflete essa tendência. A consultoria HolonIQ projeta que o setor global de tecnologia educacional (EdTech) ultrapassará a marca de $404 bilhões até 2025, com a IA sendo um dos principais motores de crescimento, avançando a uma taxa anual de 40,3% até 2027 [2].

Apesar do potencial transformador, a integração da IA na educação não está isenta de desafios significativos. O estudo da MDPI adverte para riscos como a dependência excessiva da tecnologia, a potencial diminuição de habilidades de pensamento crítico e o desengajamento cognitivo dos alunos [4].

"A implementação bem-sucedida requer abordar preocupações relacionadas a precisão, desengajamento cognitivo e implicações éticas. Uma abordagem equilibrada é essencial para garantir experiências de aprendizagem equitativas, eficazes e responsáveis." — Vieriu & Petrea, Education Sciences (2025) [4]

Questões como a privacidade dos dados dos estudantes, a transparência dos algoritmos (o problema da "caixa preta") e o risco de perpetuar vieses sociais existentes nos dados de treinamento são preocupações centrais. A comunidade acadêmica e as empresas de tecnologia enfrentam o desafio de criar frameworks de governança robustos para garantir que a IA seja utilizada de forma ética e equitativa.

Desafios Pedagógicos

Desafios Éticos e Técnicos

Dependência excessiva da IA

Privacidade e segurança dos dados

Diminuição do pensamento crítico

Viés algorítmico e discriminação

Desonestidade acadêmica (plágio)

Falta de transparência dos algoritmos

Desengajamento cognitivo

Acesso desigual à tecnologia

O Futuro é Colaborativo e Supervisionado por Especialistas

As tendências indicam que o futuro da educação não será uma substituição de professores por máquinas, mas sim uma cooperação de alto nível entre humanos e IA. A tecnologia assume as tarefas repetitivas e de análise de dados em larga escala, liberando os educadores para se concentrarem no que fazem de melhor: inspirar, motivar, mentorar e desenvolver as habilidades socioemocionais e críticas que nenhuma IA pode replicar.

A revolução silenciosa já começou. As instituições de ensino superior que souberem navegar neste novo cenário, investindo em capacitação docente, parcerias estratégicas e, acima de tudo, em uma implementação ética e centrada no aluno, não apenas sobreviverão, mas liderarão a formação das próximas gerações de profissionais em um mundo cada vez mais digital.

Já somos seres híbridos, com interação entre Humanos e IA, é hora de potencializar isso.

Referências

[1] Encontre um Nerd. (2025). IA Gera Confiança: Revolução do Ensino Superior Brasileiro. Disponível em: https://encontreumnerd.com.br/blog/ia-gera-confianca-revolucao-do-ensino-superior-brasileiro

[2] Principia. (2025). A Inteligência Artificial no Ensino - Tendências e Como Utilizar a IA na Educação. Disponível em: https://www.principia.net/post/a-inteligencia-artificial-no-ensino-tendencias-e-como-utilizar-a-ia-na-educacao

[3] Society for Learning Analytics Research (SoLAR). (2025). What is Learning Analytics. Disponível em: https://www.solaresearch.org/about/what-is-learning-analytics/

[4] Vieriu, A. M., & Petrea, G. (2025). The Impact of Artificial Intelligence (AI) on Students’ Academic Development. Education Sciences. Disponível em: https://www.mdpi.com/2227-7102/15/3/343

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata

21/11/2025 00h05

Juliane Penteado

Juliane Penteado

Novembro Azul é uma campanha de conscientização sobre o câncer de próstata. Além disso, o mês lembra direitos previdenciários relevantes: segurados diagnosticados com neoplasia maligna (câncer) podem ter acesso a benefícios por incapacidade, à dispensa de carência e, em casos extremos, a acréscimos previstos em lei. Essas garantias visam reduzir o risco de desamparo econômico enquanto durar a incapacidade laboral.

Benefícios aplicáveis ao portador de câncer de próstata

Auxílio-incapacidade temporária (antigo auxílio-doença)

Quando o tratamento, ou a própria doença, torna o segurado incapaz de desempenhar suas atividades laborais por mais de 15 dias, ele pode requerer benefício por incapacidade temporária. A incapacidade é aferida pela perícia médica do INSS e o benefício será devido enquanto persistir a incapacidade certificada.

Aposentadoria por incapacidade permanente (antiga aposentadoria por invalidez)

Se a perícia concluir que a incapacidade é definitiva e o segurado não está em processo de reabilitação para retornar ao trabalho, pode ser concedida a aposentadoria por incapacidade permanente. Em alguns casos, quando a doença impõe dependência de terceiros para a vida diária, há previsão de acréscimo de 25% sobre o benefício. Esse adicional está previsto no artigo 45 da Lei nº 8.213/1991 e é operacionalizado pelo INSS mediante perícia específica.

Peculiaridade: dispensa de carência para neoplasia maligna

A legislação e normativas administrativas dispensam, para várias doenças graves, o cumprimento do período de carência (normalmente 12 contribuições) para obtenção de benefícios por incapacidade. A neoplasia maligna integra essa lista, o que significa que, desde que o segurado mantenha qualidade de segurado, não precisa ter cumprido a carência para pleitear auxílio por incapacidade ou aposentadoria por incapacidade em razão do câncer. Essa matéria foi reafirmada em comunicados e portarias recentes do Executivo e do INSS.

Regras práticas e etapas do requerimento administrativo

  1. Requerimento: o pedido pode ser feito no Meu INSS ou em agência, incluindo solicitação de perícia. Em períodos recentes o INSS tem ampliado meios digitais e reduzido prazos de espera para concessões por incapacidade, como parte de ações que visam agilizar análises.

  2. Perícia médica: comparecimento com toda documentação clínica para comprovar incapacidade. Caso exista impedimento físico para comparecer, o segurado deve checar opções de atendimento ou requerer análise documental por telefone/central.

  3. Revisões e monitoramento: benefícios por incapacidade podem ser revisados; se o quadro clínico piorar permanentemente, há possibilidade de conversão em aposentadoria por incapacidade permanente e pedido de acréscimo de 25%.

Novidades

  • O INSS tem reforçado, nas campanhas de Novembro Azul, a informação sobre direitos dos pacientes oncológicos e os canais de atendimento para requerer benefícios. É recomendável acompanhar as publicações oficiais do INSS durante o mês e fora dele.

  • A dispensa de carência para neoplasia maligna continua sendo regra relevante para quem recebe diagnóstico recente; contudo, a exigência de qualidade do segurado subsiste, ou seja, é necessário verificar as contribuições mais recentes e eventual período de graça.

  • Em 2024–2025, o INSS adotou medidas para redução do tempo médio entre requerimento e concessão em benefícios por incapacidade; para o segurado em tratamento oncológico isso pode significar decisões mais céleres, mas não elimina a necessidade de prova documental e perícia.

Documentos recomendados para requerer o benefício

Documentos pessoais e previdenciários

  • CPF e documento de identificação com foto (do segurado).

  • Carteira de Trabalho, carnês de contribuição, comprovantes de recolhimento ou declaração do empregador.

  • Número de benefício ou matrícula, se já houver histórico previdenciário.

Documentos médicos (fundamentais)

  • Relatório médico atualizado do oncologista/uro-oncologista, com CID, histórico clínico, data do diagnóstico, estágio e previsão (quando possível).

  • Laudo de anatomia patológica (biópsia) confirmando neoplasia maligna da próstata (histopatologia).

  • Exames complementares: PSA, ultrassonografia, ressonância magnética da próstata, cintilografia, tomografias/TC, PET-CT etc., conforme o caso.

  • Registro de tratamentos realizados: relatório de cirurgia (prostatectomia), fichas de radioterapia, termos de quimioterapia (protocolos, doses, datas), laudos de internações.

  • Prescrições médicas e atestados de incapacidade para o trabalho (com assinatura e CRM do médico).

  • Laudos de restrição funcional ou avaliação de atividades da vida diária (AVD), quando houver perda da autonomia. (Esses documentos são úteis caso se pleiteie o acréscimo de 25% na aposentadoria por incapacidade).

Documentos complementares (se necessário)

  • Comprovantes de tratamento via SUS (SIA/SUS, autorizações, protocolos) ou prontuários hospitalares.

  • Declaração de empregador sobre afastamentos e remuneração.

  • Procuração e documentos do advogado, se o pedido for feito por procurador.

Atenção

  • Não omita informações médicas: a perícia avaliará o conjunto probatório; relatórios completos e exames cronológicos facilitam a avaliação.

  • Verifique qualidade de segurado: para segurados com contribuições descontínuas, confirmar período de graça ou eventual recolhimento em atraso.

  • Acompanhamento processual: usar o Meu INSS para acompanhar perícia, decisões e eventuais convocações para revisão.

  • Planejamento de prova pericial: quando há possibilidade de pedido do acréscimo de 25% por necessidade de terceiros, incluir laudos ou atestados que demonstrem incapacidade para atividades diárias e necessidade de cuidador.

Detalhes como este podem ser facilitados com a ajuda de uma advogada previdenciarista.

O Novembro Azul é oportunidade para lembrar que o diagnóstico de câncer de próstata não é apenas questão de saúde: é questão de direitos. A lei brasileira prevê, desde a dispensa de carência até a concessão de benefícios por incapacidade e o acréscimo de 25% quando houver dependência permanente, mas a efetivação depende de prova médica robusta, manutenção da qualidade de segurado e orientação adequada no procedimento administrativo.

Para o caso concreto, sugere-se análise personalizada por advogada previdenciarista aliado a equipe médica para montar a melhor estratégia probatória.

