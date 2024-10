"Lula falou, falou, falou e não disse nada"

ARTIGOS

Embora a redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) seja um dos principais desafios enfrentados pelos candidatos, no ano passado 60 estudantes conseguiram alcançar a nota máxima – um aumento significativo em relação ao ano anterior, quando apenas 18 concorrentes obtiveram essa conquista. Esse crescimento pode estar relacionado, em parte, ao aumento do número de participantes no exame.

Em 2022, 38,1% dos estudantes concluintes do Ensino Médio realizaram a prova, enquanto em 2023 esse porcentual subiu para mais de 46%, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

No entanto, diante de um cenário de concorrência acirrada, garantir uma boa nota na redação do Enem exige não só preparo técnico, mas também estratégico. Para alcançar um resultado satisfatório, é fundamental dominar cinco competências essenciais que englobam desde o domínio da norma-padrão da língua portuguesa até a capacidade de apresentar propostas de intervenção para os problemas discutidos, sempre respeitando os direitos humanos.

Planejamento é a chave – Uma das dicas mais valiosas para garantir uma boa nota na redação do Enem é planejar bem o texto. Muitos candidatos subestimam a importância de estruturar as ideias antes de começar a escrever.

No entanto, organizar as ideias de maneira lógica e coesa é um fator importante para que o texto seja fluido e compreensível. Assim, antes de colocar a caneta no papel, o candidato deve reservar alguns minutos para rascunhar os principais pontos que pretende abordar, ajudando a evitar contradições e falhas na argumentação.

Além disso, treinar a redação de diversos temas ao longo do ano é fundamental. A prática constante permite que o candidato ganhe familiaridade com a estrutura do texto dissertativo-argumentativo, além de desenvolver maior agilidade para organizar as ideias dentro do tempo limitado do exame.

Leitura e repertório sociocultural – A redação do Enem frequentemente aborda temas de relevância social, política ou cultural, exigindo que o candidato esteja consciente e atualizado sobre os assuntos mais discutidos na sociedade.

Ler jornais, revistas e livros, além de assistir a documentários e a programas informativos, pode ampliar o repertório sociocultural e fornecer argumentos sólidos para o desenvolvimento da redação.

No entanto, não basta apenas citar fatos e dados. Para elaborar um bom texto, o candidato deve ser capaz de relacionar as informações e as estatísticas com o tema da redação, crítica e coerentemente. Nesse sentido, o uso do repertório sociocultural precisa ser feito com cuidado, demonstrando que o candidato compreende a questão com profundidade e sabe aplicá-lo ao contexto do texto.

Coesão e domínio da norma-padrão – Usar de forma adequada a norma-padrão da língua portuguesa também é essencial. Isso inclui evitar desvios gramaticais e de convenções da escrita, além de utilizar um vocabulário variado e apropriado ao contexto. Uma boa dica é revisar a redação com calma antes de entregar, buscando corrigir possíveis deslizes.

Além disso, a coesão do texto é outro ponto relevante. As ideias devem estar conectadas de maneira clara e lógica, utilizando conectivos adequados para garantir que o leitor compreenda o raciocínio do autor. Evitar frases muito longas e confusas também é uma maneira de tornar o texto mais claro e direto.

Proposta de intervenção – Um dos diferenciais da redação do Enem é a exigência de uma proposta de intervenção para o problema discutido no texto. Essa proposta deve ser detalhada e viável, respeitando sempre os direitos humanos.

Dessa forma, é necessário que o candidato apresente uma solução que seja coerente com o tema e que inclua os cinco elementos essenciais da proposta de intervenção: agente, ação, modo/meio, efeito/finalidade e detalhamento.

Muitos candidatos perdem pontos nesse aspecto por apresentarem propostas que não incluem os cinco elementos avaliados nessa competência. Portanto, é importante que a solução sugerida seja concreta e que responda diretamente ao problema levantado na redação.

Dessa maneira, para garantir uma boa nota na redação do Enem, é necessário preparação, prática e atenção aos detalhes.

Dominar a estrutura do texto dissertativo-argumentativo, estar atento aos temas atuais, aplicar a norma-padrão corretamente e apresentar uma proposta de intervenção sólida são os pilares para um bom desempenho. Com planejamento, dedicação e muito treino, é possível superar o desafio da redação e alcançar uma nota que fará a diferença no desempenho geral do Enem.



