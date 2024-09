'Meu sonho é que a pessoa possa ter candidatura independente. Esse povo que domina esses partidos'

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Duas semanas depois de ter as redes sociais bloqueadas pela Justiça Eleitoral, Pablo Marçal (PRTB) atinge nas plataformas digitais números muito acima dos concorrentes ‘rivais’ à prefeitura de São Paulo. O engajamento em suas contas equivale a oito vezes a de todos os adversários juntos.

Mais: os dados são do Datafolha e da empresa Codecs e o instituto considera portais de notícias, blogs, fóruns e posts em redes sociais. No período, Marçal teve 32.184.366 interações online, enquanto a soma dos candidatos é de 4,2 milhões.

“Tem que ser homem”

Candidato empatado com Ricardo Nunes para a prefeitura de São Paulo, o polêmico e colecionador de processos Pablo Marçal acha que Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, “terá de ser homem” para julgar o processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes (STF).

“Quem tem competência para julgar o impeachment é o Senado Federal. Agora, o Pacheco tem de ser muito homem para tocar isso. Eu duvido que, com tanto comprometimento pessoal na vida dele, duvido que vá fazer isso. Acho que ele depende muito do Judiciário”.

Documentos falsos

A Justiça do Distrito Federal conseguiu localizar pouco mais de R$ 16 mil nas contas de Jair Renan Bolsonaro (PL) após ordem de apreender R$ 360 mil em bens do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, em processo movido pelo banco Santander. Houve ainda uma tentativa de localizar bens por meio do sistema de Restrições Judiciais de Veículos automotores, mas a busca foi infrutífera.

A ação que tramita envolve empréstimos contraídos por Jair Renan em nome de uma empresa no qual figurava como sócio. A Polícia Civil aponta que o filho do ex-presidente teria utilizado documentos com informações falsas para obter o financiamento.

Fusão, de novo

Stone e Pagbank estão negociando, mais uma vez, a fusão com força redobrada. Há quem diga que já existe até um esboço da estrutura do capital da futura empresa.

A Stone pertence a um grupo de investidores e um deles, André Street, é o fundador e acionista principal com 37% dos papéis com poder de voto. O Pagbank é controlado pelo Grupo UOL. Em julho, o Itaú BBA soltou um relatório afirmando que a fusão seria melhor solução para as duas casas.

A receita combinada está na casa dos R$ 22 bilhões. Elas atravessam um período complicado: a ação da Stone caiu de US$ 16,50 para US$ 7 e do Pagbank de US$ 14 para US$ 6,50.

Não paga

O PRTB, partido de Pablo Marçal, não paga aluguel há mais de três meses e poderá ser despejado das salas comerciais em que funciona seu diretório estadual no bairro de Indianapolis, em São Paulo. Na semana passada, o proprietário entrou com ação na Justiça já pedindo o despejo do partido.

A dívida total é estimada em R$ 163 mil, incluindo débitos de IPTU. A diretoria da legenda, desde a morte de Levy Fidelix, não entende, a viúva não conseguiu se manter na presidência e outros atritos. Nesse caso do diretório, Marçal havia prometido ajudar no pagamento, mas nunca enfiou a mão no bolso.

Tapete vermelho da música

O principal e original MTV Video Music Awards (VMA) realizado nos Estados Unidos é uma premiação musical estadunidense apresentada pelo canal MTV, para exaltar os melhores do ano, criado como uma alternativa irreverente aos Grammy Awards.

A 40ª edição da premiação aconteceu na quarta-feira, dia 11 (adiado em um dia para não coincidir com o debate entre Donald Trump e Kamala Harris), no UBS Arena, em Elmont, Nova Iorque.

Neste ano duas novas categorias foram introduzidas com votação do público Performance Mais Icônica do VMAs e Melhor Vídeo Viral, que foi vencido por Katy Perry – "Roar" (2013, ao vivo do Empire-Fulton Ferry Park) e Megan Thee Stallion com part. de Yuki Chiba – "Mamushi", respectivamente.

Katy também levou o prêmio Michael Jackson Video Vanguard Award, que foi apresentado e entregue por seu marido Orlando Bloom.

Taylor Swift levou sete troféus (entre eles melhora artista do ano e melhor vídeo do ano) dos doze no qual era indicada, incluindo cinco vitórias em nove indicações por sua colaboração com Post Malone em "Fortnight".

O Brasil foi pela terceira vez representado e premiado com Anitta, como Melhor Vídeo Latino desbancando Bad Bunny, Karol G, Shakira & Cardi B, Myke Towers, Rauw Alejandro.

Entre muitas que passaram pelo tapete vermelho da premiação, entre concorrentes e apresentadores estavam, Alessandra Ambrósio, Cindy Lauper, Camila Cabello, Thalia, Sabrina Carpenter, Paris Hiton, Halle Bailey, entre outras.

A procura de um pagador

Mais de 16 anos depois da falência, a marca Vasp ainda circula por aí, circundando entre o governo de São Paulo, Secretaria do Tesouro da União e o espólio do empresário Wagner Canhedo.

Esta semana, circulou a informação de que haveria um interessado em usar a marca numa companhia aérea pequena, de low cost.

Já houve três tentativas de leilão da marca e todas fracassaram. No início do processo da falência, em 2008, o brand chegou a ser avaliado em quase R$ 400 milhões.

Hoje, quem pagar uma pequena fração do antigo valor, ganha fácil. O nome Vasp está associado à quebra de empresa, sinônimo de fracasso da privatização, companhia do ecossistema de corrupção e por aí vai.

A Vasp foi criada por um pequeno grupo de empresários em 1933: voava com pequenos aviões com três lugares. Faliu em 2005, devendo R$ 8,7 bilhões e a massa falida da companhia processa a União com R$ 95 bilhões.

Acordo falho

Emissários do escritório de advocacia inglês Pogust Goodhead estão empenhados em espalhar que o acordo de indenização, prestes a ser celebrado no Brasil entre o governo e as empresas Vale e BHP pelo desastre ambiental de Mariana, seria “falho” e “não beneficiaria as vítimas”.

A motivação dos estrangeiros é simples: acordo fechado no Brasil enfraquece ação em Londres e o primeiro julgamento acontece em outubro. Se a indenização for cobrada, a PG leva uma gorda beirada. O fundo abutre Grammercy, que banca a ação do PG, pressiona autoridades e tenta interferir nas negociações.

Elementos simbólicos

Por falar em música, hoje começa a 10ª edição do Rock in Rio, que agora acontecerá de dois em dois anos, revezando com o The Town (realizado em São Paulo, do mesmo idealizador, o empresário Roberto Medina). Serão dois finais de semana cheios de atrações nacionais e internacionais.

E entre as atrações que subirão no palco Mundo (o principal), na estreia, estará Ludmilla que trará três elementos simbólicos: o sol, o eclipse e a lua.

A cantora explica o significado: sol simboliza a intensidade e a potência; a lua, sensibilidade e delicadeza; e o eclipse, a convergência de forças opostas que definem a complexidade artística e pessoal.

“Sinto que, antes, eu estava sempre buscando me provar e mostrar a minha força. Agora, o objetivo é celebrar a artista e a mulher que me tornei, a liberdade de estar à vontade com quem eu sou, incluindo minhas fragilidades. Eu sou forte, mas também sou humana. Isso inclui precisar lidar com diferentes tipos de emoções, as boas e as ruins. E, eu quero que esse show seja mais do que um espaço para música. Vai ser um espaço para verdade, para conexão.”

“Comendo cachorros”

No debate desta semana entre Kamala Harris e Donald Trump (pelas pesquisas ela foi a grande vencedora), o republicano, à certa altura, falando contra imigrantes disse que “em Springfield, eles estão comendo cachorros e pets de cidadãos americanos”.

Foi desmentido, rapidamente, no ar pela equipe que checa a veracidade de acusações ditas no debate. O prefeito de lá disse que “ninguém nunca comeu cachorro nesta cidade”.

Detalhe: antes do debate, Jair Bolsonaro distribuiu para as redes sociais essa mesma fake news sobre animais, sabendo que Trump repetiria no ar.

TV Tupi, de volta

Grupo de empresários de comunicação estão considerando o retorno da TV Tupi, a primeira emissora brasileira de televisão, depois de 44 anos fora do ar.

As negociações permanecem em sigilo total, mas já se sabe que um estúdio paulista já foi contratado para gerar a programação diária, além de um teatro recém-reformado que deve sediar programas de auditório ao vivo.

Inicialmente, a grade seria exibida na plataforma do YouTube. A estratégia deve atender aos gostos dos telespectadores de mais de 50 anos, atraído apelo nostálgico. Dando tudo certo, a nova TV Tupi deverá estrear em março de 2025.

Limpando os vasos

Grupo de cardiologistas estão compartilhando cinco alimentos que limpam os vasos sanguíneos e são cruciais para a prevenção de doenças cardiovasculares.

Alguns são aliados nessa função porque ajudam desobstruir as artérias e protegem o coração. São integrantes da “dieta mediterrânea” (vegetais, frutas, cereais, sementes, ovos e derivados) e não atuam sozinhos, mas trazem elementos essenciais para o sangue não encontrar barreiras pelo caminho.

Os cinco alimentos são: sardinha, beterraba, couve, chocolate e batata yacon.

MISTURA FINA

A AGU indicou a chefe do gabinete e a coordenadora de sistemas estratégicos do gabinete para participarem do Congresso Internacional da Astronáutica (?). serão 11 dias em Milão Itália. Elas viajam de 9 a 20 de outubro, mas o evento acontece de 14 a 18 de outubro.

O que elas farão lá ninguém sabe, mas provavelmente precisarão de mais dias para melhor olhar os astros italianos. O chefe da AGU, advogado Jorge Messias, é muito generoso.

A Ecopetrol bateu na porta da Petrobras: a estatal colombiana quer comprar combustível de aviação da empresa brasileira – e tem pressa. A companhia precisa de expressivos volumes do produto para entrega ainda este mês.

A Colômbia enfrenta escassez de combustível em função de problemas em uma refinaria de Medelín. Apesar do governo de Gustavo Petro alegar ter a situação sobre controle, nas últimas semanas, tanto a Latam quanto a Avianca cancelaram voos para o país em função da redução na oferta de combustível de aviação.

O Planalto nem bem embarcou no apoio de Hugo Motta (Rep-PB) e já impõe condições para manter sua turma do lado do paraibano.

O governo fez chegar ao deputado que é radicalmente contra o movimento para aprovar a anistia dos presos políticos de 8 de janeiro e não apoiará o “bom momento” que vive com os ministros do STF.

A anistia é cara ao PL (92 deputados) e Elmar Nascimento costura aliança com o PSD de Gilberto Kassab, o que afasta o PL de Antônio Brito (PSD-BA), o que não deve ocorrer.

Duas centrais sindicais do país, Força Sindical e UGT (União Geral dos Trabalhadores) estão discutindo a possibilidade de se fundirem.

Dando certo, pode ajudar as centrais a diminuírem os custos e melhorarem as finanças, mal das pernas desde a reforma trabalhista de 2017, que acabou com a contribuição sindical obrigatória.

Alguns veteranos líderes achavam que a medida seria revertida no governo Lula, mas já tiraram o cavalo da chuva. Executivo e Congresso nem querem saber.

IN - Capacho de polipropileno

OUT - Capacho de borracha

