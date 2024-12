Planejamento assertivo das férias escolares: equilíbrio entre diversão e aprendizado

Giba Um

Um número assustador foi revelado com base no Anuário Brasileiro de Segurança Pública: o policial do Brasil mata mais do que 15 países que compõe o G20. O Anuário mostrou que 6.393 foram mortos por policiais no país, enquanto os países do G20 mataram 2.267.

Mais: só para efeito de comparação o policial brasileiro matou 7,5 vezes mais do que o policial sul-africano que vitimou apenas 246. O Estados Unidos é o segundo país onde o policial mata mais com 1.164 vítimas, completando o pódio está o México com 386.

Tapete da rede social

Estamos chegando ao final do ano, mas ainda tem tapete vermelho rolando. Na terça-feira (17) foi dia da 4ª edição do TikTok Awards, que aconteceu no Distrito Anhembi (antigo Complexo do Anhembi), em São Paulo. O evento foi comandado pela apresentadora Angélica e pelo influenciador Fabão. A premiação contou com shows de Pabllo Vittar, que também cantou com Duda Beat, Thullio Milionário, Grelo, TZ da Coronel e Duquesa. São nove categorias onde o vencedor foi escolhido pelos usuários da plataforma que puderam votar até dia 15, exceto às categorias Criador do Ano e Vídeo do Ano, que as votações ficaram abertas até poucas horas antes da premiação. Os criadores de conteúdo Bomtalvão e Camila Pudim conquistaram o prêmio nas principais categorias, de Criador do Ano e Vídeo do Ano, respectivamente. Entre ganhadores, apresentadores, concorrentes e vencedores, também atravessaram o tapete vermelho Patrícia Ramos, Flávia Saraiva, as influenciadoras Fefe Schneider e pequena Lô e as ex-BBB Sarah Andrade e Flay.

Palavras do ano

Com a aproximação do final do ano algumas palavras, seja por causa da busca em sites de pesquisas, ou pela definição de como foi ano ganham destaque. Um levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa Ideia em parceria com o PiniOn app mostra que a palavra que define o 2024 dos brasileiros é ‘ansiedade”. Ela foi eleita por 22% dos entrevistados. Completando as cinco palavras que definem o ano do brasileiro, por ordem estão ‘resiliência’, (21%) ‘Inteligência Artificial’ (20%), ‘incerteza’ (20%), e ‘extremismo’, com 4%. Já o dicionário online Dicio, elegeu como a palavra do ano, em 2024 ‘imersão’. O mesmo dicionário online escolheu ‘nepo baby’ como a palavra estrangeira do ano com maior repercussão. Outra palavra que foi destacada por um estudo da Oxford University Press escolheu a expressão ‘brain rot’ como o destaque do ano. Para que não sabe ‘brain rot’ é um termo usado para descrever o dano mental causado pela sobrecarga. Ainda sobre palavras do ano: ainda tem uma lista de palavras mais buscadas em sites de procura, que não tem nada ver com a palavra do ano, mas que também ganham destaque por quantidade de busca, principalmente dos jovens nos sites específicos. As dez mais buscadas no brasil são, por ordem: Dengo, Concupiscência (ambição), Abduzir, Transcultural (junção de duas culturas), Prófugo (fugitivo), Sustentabilidade, Inclusão, Cibersegurança, Desplugar e Reconexão.

Gírias também procuradas

Continuando a lista de palavras mais buscadas, a gírias ou expressões regionais também tiveram sua lista de preferidas nas buscas entre as brasileiras estão: Calabreso, usada pelo humorista Toninho Tornado, e que ganhou maior repercussão depois que o ex-BBB Davi Brito, usou para provocar seus adversários durante uma briga no reality. Em seguida por ordem: Casca de bala; PDP (pode pá); 244 (equilibrar motocicleta em uma das rodas); PPRT (papo reto); Paia (que aborrece); BTF (boto fé); vazar na braquiara; Biscoiteiro; SLC (cê é louco).

Apoio familiar

A cantora Iza, mesmo após o nascimento de sua filha Nala (2 meses) não deixou de cumprir seus compromissos previamente assumidos. E claro, que deu uma desacelerada para ficar mais perto da sua filha. E sua nova função de mãe lhe inspirou a escrever novas músicas. Uma delas criadas estes dias chamará “como posso amar assim?”. A cantora é muito grata ao apoio que tem, para que ela possa cumprir sua agenda. “Tenho uma família muito incrível e que é muito participativa. A Nala foi muito esperada pela minha família. Além do pai, com quem divido as responsabilidades, tem os avós, tios... Todo mundo acaba e revezando. A Nala é uma criança muito amada. Esse apoio todo para que eu possa retomar os compromissos profissionais”, escreveu Iza em um de suas postagens nas redes sociais,

Sem voto de Messi

O jogador brasileiro Vini Jr foi eleito o melhor jogador do mundo na cerimônia do Fifa The Best. E apesar de ter levado o prêmio o atacante não contou com o apoio de dois jogadores sul-americanos: o volante Arturo Vidal (capitão do Chile) e Leonel Messi (capitão da argentina). Explicando: a votação dos melhores da Fifa é composta por votos de quatro grupos: capitães de seleções, técnicos de seleções, jornalistas selecionados e fãs registrados no site da Fifa, com peso igual (25%) e cada votante escolhe um top-3. O primeiro colocado recebe cinco pontos, o segundo três e o terceiro um.

Zero no contracheque

Fabiano Silva dos Santos, presidente dos Correios, assinou esta semana um Contrato de Confissão de Dívida de R$ 15 bilhões referente a Postalis, no qual R$ 7,5 milhões serão pagos por funcionários que estão vinculados ao plano Benefício Definitivo (BD) do Instituto de Previdência Complementar dos Correios, ou seja, nem todos os funcionários deixarão de receber o 13º, aliás grande parte dos funcionários já receberam o benefício na sexta-feira (13). Apesar de desmentidos de que ninguém ficaria sem o benefício, alguns funcionários enviaram copias dos seus holerites a algumas colunas jornalísticas completamente zerados. E ainda denunciam que este confisco é terá vigência até o pagamento da dívida, ou seja, por muitos anos.

PÉROLA

“A inflação está totalmente controlada. A irresponsabilidade é de quem aumenta a taxas de juros todo dia, não é do governo. Mas nós vamos cuidar disso também”,

de Lula, sobre o aumento da Selic para 12,25%.

Culpado

Ainda tentando se manter firme e no cargo de chefe da Secretaria de Comunicação (Secom), Paulo Pimenta resolveu atacar a ‘indústria da fake news’ no qual culpa pela alta do dólar, que na terça-feira (17) chegou a R$ 6,10. E usou suas redes sociais dizendo que a ‘internet não é terra sem lei’ e que os culpados serão punidos: “A indústria da fake news está trabalhando para a alta do dólar. Segundo apuração da Globo News, um perfil vinha divulgando aqui no X uma série de declarações falsas atribuídas a Gabriel Galípolo. Influenciadores do setor financeiro repercutiram as mentiras, causando pânico no mercado e fazendo o dólar disparar ontem”.

Segundo julgamento

O ex-ministro da Casa Civil e da Defesa, Walter Braga Netto, preso no último sábado (14) por tentativa de Interferência e de atrapalhar as investigações e tentar de obter dados sigilosos do acordo de Mauro Cid com a Polícia Federal, deverá ter um segundo julgamento no Superior Tribunal Militar (STM), que deverá acontecer possivelmente após um veredito do STF (Supremo Tribunal Federal). Sobre o julgamento no qual é acusado de golpe ele foi apenas indiciado, não é réu. Ele só se tornará arguido se o indiciamento for aceito e se tornar denúncia pela Procuradoria-Geral da República. Ou seja, as chances de Braga Netto escapar são mínimas.

Prisão

Ainda Braga Netto: existe a possibilidade a defesa do ex-ministro entrar com um pedido de revogação da prisão preventiva do general. Analistas dizem que dificilmente uma prisão preventiva que foi decretada por um ministro do STF é revogada. Caso isso aconteça é muito provável que o ministro Alexandre de Moraes, autor da ordem de prisão, submeta o pedido à Primeira Turma do STF, que deverá ser negado e Braga Netto mantido na prisão.

Causou revolta

Não é só no Brasil que ações dos governos causam revolta. Nestes dias os cidadãos norte-americanos ficaram revoltados com à medida que reduziu as sentenças de cerca de 1.500 pessoas e que perdoou 39 condenados por crimes não violento. Em um artigo de Charles Fain (é editor do City Journal e pesquisador no Instituto Manhattan) ele relata a revolta dos norte-americanos da ação que beneficiou entre tantos médicos envolvidos com prescrições fraudulentas, golpistas financeiros e até um juiz condenado por corrupção. Segundo o artigo a principal crítica reincide sobre a falta de consideração pela retribuição, um dos pilares fundamentais do sistema penal.

Mais caro

Quando se fala em metais preciosos valiosos, os primeiros que são lembrados são o ouro, a prata e a platina. Só que o mais valioso de todos não é nenhum destes. Trata-se do ródio, que vale cerca de US$ 4,7 mil a onça (28,35 gramas). O metal não tem minas de exploração e é extraído em poucos países entre eles Rússia e África do Sul, que são considerados subprodutos de outras atividades de mineração. Na África do Sul é considerado um subproduto da platina, já na Rússia é acatado como um subproduto do níquel. A África do Sul é responsável por 80% da produção mundial.

MISTURA FINA

Quem diria o nosso amigo e país vizinho, a Argentina, está saindo da recessão e apresentou um crescimento de 3,9% no PIB no terceiro trimestre deste ano. É o primeiro crescimento do ano, o último havia sido no final de 2023. As medidas que o presidente argentino Javier Milei tomou fez com que a inflação desacelerasse para 2,4% em novembro, embora o aumento dos preços nos últimos 12 meses ainda esteja em 166%, é o menor índice desde 2020.



O governo do presidente Joe Biden prometeu ao Fundo Amazônia a liberação de US$ 500 milhões. Só que por aqui só chegará (ou não) cerca de US$ 50 milhões que o presidente norte-americano anunciou quando esteve no Brasil. Mas engana-se que a culpa é do governo Brasil. Este peso não cairá sobre o governo Lula, o culpado da não liberação foi o próprio Joe Biden que não conseguiu a aprovação do Congresso para liberação dos recursos.



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad acredita que a alta do dólar não deve permanecer por muito tempo e que em breve o valor irá voltar ao patamar normal e se acomodar. “Nós temos o câmbio flutuante. Nesse momento em que as coisas estão pendentes, tem um clima de incerteza que vai fazer o câmbio flutuar, mas eu acredito que vai se acomodar”.



Ainda a alta do dólar: Fernando Haddad (Fazenda) após afirmar que em breve o valor do dólar vai se acomodar, fez questão de frisar que não existe culpado para a alta, apesar de muitos afirmarem que o aumento se trata de especulação no mercado cambial. “Pode estar havendo. Não estou querendo fazer juízo sobre isso, porque a Fazenda trabalha com fundamentos. E esses movimentos especulativos são coibidos com intervenção do Tesouro e Banco Central”.



Um levantamento feito pelo Datafolha aponta que pouco mais da metade dos entrevistados (52%) acreditam que o ex-presidente Jair Bolsonaro teve participação na tentativa de promover um golpe e se manter no poder, depois de ter perdido as eleições para Lula no segundo turno. Para 39% dos entrevistados ele não teria participado e 7% responderam que não sabem opinar.

In – Cranberry vodca

Out – Sangria