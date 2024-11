Um ano a menos

CLÁUDIO HUMBERTO

Deputada Bia Kicis (PL-DF) sobre manobra contra o projeto da anistia da CCJ

Eleitor não aguenta mais lacração, afirma vice do DF

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), aponta como um dos fatores da ampla derrota das esquerdas, nas eleições municipais, o excesso de lacração no discurso envelhecido de políticos do PT e seus puxadinhos. Durante entrevista ao podcast Diário do Poder, após apoiar a campanha no entorno do DF ao lado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, Celina disse que o brasileiro hoje quer discutir economia, emprego, prosperidade pessoal “e a democracia que nós queremos”.

Experiência fala alto

Trabalhando para consolidar candidatura ao governo do DF em 2026, ela elogia o juízo crítico de brasileiros que reelegeram 80% dos prefeitos.

Fiascos na esquerda

“Governo de esquerda aqui (no DF) nunca funcionou”, disse Celina, em referência às gestões muito mal avaliadas do PT e PSB na capital.

União é chave

Para a vice-governadora, o caminho para a direita voltar ao poder em 2026 é a união ou federalização dos partidos desse campo ideológico.

Senador Ibaneis

Celina não desperdiçou chances de reafirmar lealdade a Ibaneis Rocha (MDB), atual governador, na esperança de vê-lo eleito senador em 2026.

Anúncio de apoio a sucessor de Lira divide o PT

Facções do PT divergem sobre a oficialização de apoio ao sucessor do deputado Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara. O problema é que o partido e seus puxadinhos somam cerca de cem votos em 513. Parte dos petistas defende apoio imediato a Hugo Motta (Rep-PB) como forma de garantir cargo na mesa diretora. Outra banda do PT quer valorizar o apoio, definindo-o em janeiro, enquanto dialoga com Antônio Brito (PSD-BA) e Elmar Nascimento (União-BA), ainda na disputa.

É o que tem

Dos que estão no páreo, Motta tem chance maior de apoio do PT. Até a irascível Gleisi Hoffmann, presidente do partido, já aceita a ideia.

Plantação

A imprensa amiga até citou Gleisi como possível ministra do TCU na costura pelo apoio do partido. Petistas dizem que não há esse risco.

Em jogo

Fechando com Motta, o PT deve ficar sem a vice-presidência da Câmara, prometida ao PL. Já Brito e Elmar oferecem esse cargo ao partido.

Anistia é prioridade

A presidente da CCJ da Câmara, Carol De Toni (PL-SC), disse à coluna que não desistiu de ver o projeto da anistia aprovado: “é uma prioridade para mim e para tantos brasileiros que anseiam a liberdade e a justiça”.

O Brasil voltou

Dias depois de a Lava Jato condenar no Peru o ex-presidente Alejandro Toledo a 22 de cadeia por aceitar suborno, o STF descondena José Dirceu, mais um sentenciado por corrupção e outras ladroagens.

Explica aí

Ainda sem nada entregar, Macaé Evaristo foi chamada à Câmara para explicar os planos do ministério dos Direitos Humanos, que parece à deriva. A iniciativa foi da deputada Rosângela Moro (União-SP).

Pimenta se trumbica

Vice-líder de Lula na Câmara, Reginaldo Lopes (PT-MG) aumentou fritura de Paulo Pimenta, ministro da propaganda de Lula. O deputado já diz abertamente que “o governo erra muito na comunicação”.

Avenida Brasil

Representante da TV do Lula diz que sua super-novela não irá consumir os noticiados R$110 milhões e que outros projetos serão contemplados. E nega ligação ao PT como condição para contratar os artistas.

Bajulador emérito

Chanceler de fato, Celso Amorim admitiu “mal-estar” com a Venezuela, cujo ditador bajula. O homem da política externa se prestou ao papelão de fazer o Brasil passar pano para a fraude na “reeleição” do ditador.

Bolsonaro 2026

Ciro Nogueira (PP-PI) defende Jair Bolsonaro como figura central nas eleições presidenciais de 2026. Diz que não terá apoio dele a eventual candidatura de Tarcísio de Freitas (Rep) escanteando o ex-presidente.

Parece piada

Com uma infinidade de problemas no País necessitando de atenção, o deputado Reginaldo Veras (PV-DF) quer o Congresso dando expediente para conceder título de cidadão ao cantor gringo Bruno Mars.

Pensando bem…

…o Índice Picanha atingiu as mínimas, para o governo Lula.

PODER SEM PUDOR

Como convém

O juiz de Monte Aprazível (SP) era Plínio Barbosa quando chegou à comarca um jovem promotor, formado havia pouco tempo. “Doutor juiz, devo requerer em pé ou sentado?”, perguntou o jovem, logo na primeira audiência, cheio de cerimônia. O juiz puxou papo: “Você se formou onde, meu filho?” O rapaz explicou que o MEC havia fechado sua faculdade. Reza a lenda que a resposta do magistrado foi devastadora: “Então requeira de cócoras.”

