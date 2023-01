Acompanhe ao vivo a posse do governador Eduardo Riedel

NOVO GOVERNO

Evento realizado no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo teve homenagens e enalteceu a história de Mato Grosso do Sul

Em uma cerimônia em formato de um espetáculo artístico, o governador Eduardo Riedel (PSDB) empossou, na noite deste domingo (1º/01), os novos secretários estaduais e anunciou que deve concluir em três semanas os nomes que vão compor o segundo escalão da sua gestão.

Foram empossados Flávio César (Sefaz), Ana Carolina Nardes (SAD), Hélio Peluffo (Seilog), Antônio Carlos Videira (Sejusp), Jaime Verruck (Semadesc), Pedro Caravina (Segov), Maurício Simões Corrêa (Saúde), Hélio Queiróz Daher (SED), Elisa Cleia Nobre (Sedhas), Marcelo Miranda (Setescc), Eduardo Rocha (Casa Civil), Carlos Eduardo Girão (CGE), Ana Carolina Ali Garcia (PGE), Eliane Detoni (EPE).

“Quero fazer um sincero agradecimento aos que aceitaram o nosso convite e a árdua tarefa de nos ajudar a entregar cada um dos compromissos que assumimos com os sul-mato-grossenses. Para fazer dar certo, só tem um jeito: vamos caminhar juntos com este Mato Grosso do Sul que se renova hoje, aqui, agora, com a fé e a energia de cada um de nós e as bênçãos de Deus”, declarou Eduardo Riedel, completando que renovou de forma definitiva a crença na busca de resultados para que objetivos concretos sejam alcançados.

“Exercitei, na minha trajetória como gestor, o aprendizado dos princípios fundamentais da paciência, da capacidade de diálogo e sensibilidade política, matérias primas fundamentais para superar diferenças, pacificar divergências, para construir as condições necessárias aos avanços”, ressaltou.

Emocionado, o deputado estadual eleito e empossado secretário de Governo, Pedro Caravina, discursou em nome de todo o novo secretariado, agradecendo a oportunidade de falar em nome de todos os colegas.

“Recebi esse convite irrecusável para fazer parte desta gestão em um Estado que será próspero, inclusivo, verde e digital. Vamos enfrentar grandes desafios, carregando o plano de governo nas mãos. Iremos tocar está administração atento a boa gestão, com os paradigmas da austeridade, economicidade e transparência, tendo em especial o foco na gestão de resultados”, assegurou.

Pedro Caravina acrescentou que os secretários fizeram o compromisso de serem gestores pacientes, com capacidade de diálogo, sensibilidade política, que são matérias primas fundamentais para superar diferenças, pacificar divergências, equacionar problemas e construir as condições necessárias para os avanços que queremos para o nosso Estado. Junto com o nosso governador e nosso vice-governador lutaremos por um Mato Grosso do Sul moderno, desenvolvido e que cuide da nossa gente”, pontuou.

Já o vice-governador José Carlos Barbosa (PP) ressaltou sua história de vida, desde a chegada a Mato Grosso do Sul, o trabalho como engraxate, sorveteiro, secretário de Estado, deputado estadual até a vitória nas urnas ao lado de Riedel. Ele também ressaltou a qualidade do secretariado empossado e do novo governador. “Vamos prestar um serviço público profissionalizado e reconhecido por um efetivo compromisso com o bem servir ao nosso Mato Grosso do Sul”, ressaltou.

Ele lembrou que, quando foi convidado para ser candidato a vice no último minuto da prorrogação, a resposta foi sim de forma imediata. “Saberia que teria o apoio da maioria dos prefeitos e lideranças políticas, pela gestão municipalista nos últimos oito anos. E principalmente por estar do lado de uma pessoa extremamente preparada, iluminada, que tem ética, probidade e conhecimento. Tinha certeza que estava caminhando ao lado do melhor projeto”, relatou.

Cerimônia diferenciada

O evento foi marcado por apresentações musicais e atrações culturais, com vídeos contando a história do Estado sob um novo olhar. Todo o cerimonial fugiu dos padrões convencionais e trouxe uma verdadeira viagem e homenagem a Mato Grosso do Sul, valorizando a cultura local e apontando para as perspectivas de futuro de um Estado moderno, tecnológico e que respeite sua biodiversidade.

A cerimônia, que teve muitas intervenções artísticas e culturais, marcou o início do Governo de Mato Grosso do Sul que possui como principal meta construir um Estado próspero, verde, digital e inclusivo. A primeira-dama Mônica Riedel elogiou a cerimônia e fez questão de deixar um recado ao novo governador. “Companheiro de sempre, tenho certeza que fará um Governo maravilhoso, por sua capacidade de inovação e sua sensibilidade com as pessoas”, finalizou.

Confira os novos secretários:

Flávio César Medes de Oliveira (Sefaz): Formado em Relações Públicas, pós-graduado em gestão e marketing, ele foi o secretário adjunto da Segov (Secretaria de Governo e Gestão Estratégica) na gestão do governador Reinaldo Azambuja. Ex-vereador de Campo Grande (2009 a 2016), que inclusive presidiu a Câmara Municipal.

Ana Carolina Nardes (SAD): É advogada e pós-graduada em Direito Público e Controle Externo da Administração Pública. Já trabalhou em diversos órgãos públicos, como Polícia Federal e Governo do Estado do Paraná, tendo coordenado por sete anos o setor de compras e contratos da Presidência da República, em Brasília. Trabalhou em diversas funções no Governo do Estado. Assumiu o comando da SAD desde 2020.

Hélio Peluffo (Seilog): Arquiteto de formação, tem grande experiência em obras públicas e estava no seu segundo mandato como prefeito de Ponta Porã, sendo inclusive um dos administradores mais bem avaliados do Estado. Também já atuou como secretário municipal da cidade em diferentes mandatos.

Antônio Carlos Videira (Sejusp): Servidor de carreira na segurança pública (delegado da polícia civil), ocupou os cargos de Superintendente de Segurança Pública, secretário adjunto da Sejusp, até assumir o comando da pasta desde dezembro de 2017. Vai continuar com os projetos importantes do setor.

Jaime Verruck (Semadesc): Economista por formação, foi professor universitário e diretor corporativo da Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul). Está à frente da pasta de Meio Ambiente e Desenvolvimento desde 2015 e vai continuar no comando destes setores.

Pedro Caravina (Segov): Formado em Direito, já exerceu a função de delegado e foi prefeito de Bataguassu. Neste período presidiu a Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul). No Governo do Estado atuou como secretário-adjunto da Seinfra e foi eleito deputado estadual neste ano.

Maurício Simões Corrêa (Saúde): Médico cirurgião, exerceu as funções de diretor e presidente da Unimed em Campo Grande. Também esteve no comando da Federação da Unimed em Mato Grosso do Sul. Ainda ocupou o cargo de diretor-presidente da Unicred.

Hélio Queiroz Daher (Educação): Formado em Geografia, tem vasta experiência no setor. É professor efetivo da prefeitura municipal, atuou como coordenador da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação e ocupava o cargo de superintendente de Políticas Educacionais da SED.

Marcelo Miranda (Setescc): Formado em Educação Física, tem forte atuação no setor de esportes, sendo integrante do Conselho Federal de Educação Física. No Governo do Estado esteve no comando da Fundesporte desde 2015, só deixando o cargo para concorrer na eleição. Na pasta, ele desenvolveu programas e projetos de sucesso no setor.

Eduardo Rocha (Casa Civil): Economista por formação, exerceu três mandatos de deputado estadual na Assembleia Legislativa, tendo ocupado inclusive o cargo de vice-presidente da Casa de Leis. Assumiu o comando da Secretaria Estadual de Governo e Gestão Estratégica em dezembro de 2021.

Elisa Cleia Nobre (Sedhas): Graduada em Serviço Social, mestre em Educação, ela ocupou o cargo de secretária adjunta da Sedhast de janeiro de 2015 a março de 2016. Depois deste período assumiu o comando da pasta, à frente de programas sociais importantes em Mato Grosso do Sul.

Assine o Correio do Estado