Alckmin quer que taxação de importados e programa Mover sejam votados separadamente

A 2 mês do início das convenções partidárias, Adriane, André, Beto, Camila e Rose alavancam exposições nas redes sociais

A exatamente dois meses para partidos e federações darem início às convenções partidárias para deliberar sobre coligações e escolher candidatas e candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador, os pré-candidatos à prefeitura de Campo Grande já estão fazendo um verdadeiro “esquenta” para as eleições de 6 de outubro via redes sociais.

Pré-candidata do União Brasil, a ex-deputada federal Rose Modesto já postou nas suas redes sociais o convite para ato político na próxima sexta-feira com os governadores Ronaldo Caiado (Goiás) e Mauro Mendes (Mato Grosso), a senadora Dorinha (Tocantins), o presidente nacional do partido, Antônio Rueda, e o vice-presidente ACM Neto.

Além, é claro, de registrar as visitas que faz à periferia da cidade, incluindo de reuniões políticas a festas de aniversário a churrascos.

Enquanto a pré-candidata do PT, a deputada federal Camila Jara, publicou nas suas mídias sociais o convite para o seu evento político no próximo sábado, que terá a presença do presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Marcelo Freixo.

Obviamente, Camila Jara não esquece, obviamente, de registrar também suas andanças pela cidade, incluindo até eventos das religiões afro-brasileiras, como a umbanda e o candomblé.

Por outro lado, a atual prefeita Adriane Lopes, que é pré-candidata à reeleição pelo PP, está usando suas redes sociais para mostrar as assinaturas de ordens de serviço em várias regiões na cidade, bem como percorrer os bairros com ações voltadas para a população da periferia.

Adriane Lopes também não perde a oportunidade de frequentar festas comunitárias, desde de encontros de amigos até as mais variadas celebrações.

O deputado federal Beto Pereira, pré-candidato pelo PSDB, virou literalmente “arroz de festa”, estando presente em todos os eventos possíveis nas sete regiões urbanas de Campo Grande, todas devidamente registradas nas suas mídias sociais, incluindo churrascos, feijoadas, feiras livres, reuniões políticas, partidas de futebol e aniversários.

Beto Pereira esteve até em eventos de acadêmicos, as conhecidas festas das atléticas, realizadas pelas associações atléticas de cada curso superior das faculdades da Capital.

No caso do ex-governador André Puccinelli, pré-candidato pelo MDB, as suas postagens nas redes sociais são visitas às obras que entregou quando foi prefeito por dois mandatos e até como governador, também por dois mandatos,

André Puccinelli ainda tem gravado vídeos sobre com as ferramentas tecnológicas poderão ajudá-lo na administração de Campo Grande, tentando, dessa forma, passar a imagem de que é uma figura de descolado para os mais jovens, já que muitos estão dizendo que ele ficou parado no tempo.

Enfim, a menos de cinco meses das eleições municipais de outubro, o vale tudo da campanha eleitoral já começou, mesmo ainda não estando oficialmente liberado pela Justiça Eleitoral, o que está programado a partir de 16 de agosto.

Essa data marca o início da propaganda eleitoral, após o prazo de registro de candidaturas, sendo que, até lá, qualquer publicidade ou manifestação com pedido explícito de voto pode ser considerada irregular e é passível de multa. Entretanto, os pré-candidatos fazem ouvidos moucos para tais recomendações.

643.453 eleitores em Campo Grande

Esse é o total de pessoas aptas a votarem no próximo dia 6 de outubro para escolher o novo prefeito (a) e os novos 29 vereadores no município a partir de 2025.

