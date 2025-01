André vai concorrer a deputado estadual e desagrada aos 3 atuais parlamentares

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Depois de ter anunciado oficialmente, em junho do ano passado, sua desistência da pré-candidatura a prefeito de Campo Grande nas eleições municipais, o ex-governador André Puccinelli (MDB), no início deste ano, teria comunicado aos demais integrantes do diretório estadual do partido a pretensão de sair candidato a deputado estadual no pleito de 2026.

O Correio do Estado apurou que a decisão de André Puccinelli não teria sido muito bem-aceita pelos atuais três deputados estaduais da legenda – Junior Mochi, Renato Câmara e Marcio Fernandes –, que devem tentar a reeleição e temem que a entrada no páreo do experiente político, que poderá ser um dos mais votados, deixará um ou até dois deles de fora da recondução ao cargo eletivo.

Além disso, conforme informações repassadas à reportagem, ele já estaria “canibalizando” servidores comissionados dos parlamentares do MDB na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) para montar a equipe que participará da campanha eleitoral em 2026, o que teria acirrado ainda mais os ânimos entre os envolvidos.

O temor dos três deputados estaduais emedebistas tem razão de ser, afinal, de acordo com cientistas políticos consultados pelo Correio do Estado, o desempenho do partido nas eleições para a Assembleia Legislativa vem caindo pleito após pleito, portanto, não seria impossível a sigla fazer no máximo duas cadeiras para a Casa de Leis no próximo ano.

REPERCUSSÃO

A partir dessas informações, a reportagem procurou o ex-governador André Puccinelli para ouvir sua opinião a respeito, e o experiente político afirmou que não é impossível que saia candidato a deputado estadual pelo MDB nas eleições gerais de 2026.

“Qual seria o problema se eu fosse realmente candidato a deputado estadual? Creio que eu puxaria mais um”, declarou Puccinelli, projetando que seria um dos campeões de votos do MDB e, dessa forma, o partido faria mais de um parlamentar dos que já elegeria caso ele não participasse do pleito.

Sobre as demais informações, ele disse que não procedem.

“Não creio nessa hipótese de que os nossos três deputados estaduais não me querem como candidato”, argumentou, analisando que sua participação nas eleições gerais do próximo ano fortaleceria ainda mais o MDB.

CONCORRENTES

O deputado estadual Junior Mochi disse ao Correio do Estado que, de sua parte, as informações não procedem de forma nenhuma.

“Ele [André Puccinelli] me disse que será candidato a deputado estadual. É direito dele, e penso que o André puxa a chapa e tem votos até para atingir o quociente para mais uma vaga”, assegurou, concordando com o argumento apresentado pelo ex-governador.

Mochi ainda acrescentou que a candidatura de André Puccinelli não enfrentará resistência dentro do MDB.

“Não vejo problemas na eventual candidatura dele. Vamos somar forças”, projetou.

Já o deputado estadual Marcio Fernandes informou à reportagem que não tinha conhecimento dos fatos e preferiu não comentar a possibilidade de enfrentar o colega de partido nas urnas em 2026.

O deputado estadual Renato Câmara foi procurado pelo Correio do Estado, mas, até o fechamento desta edição, não retornou.

