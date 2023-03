"É extremamente preocupante", diz assessoria de deputado sobre seu estado de saúde

Nota divulga por volta das 12:30 desta quinta-feira pela assessoria do deputado estadual Amarildo Cruz informa que seu estado de saúde é "extremamente preocupante e inspira cuidados, mas ele segue lutando pela vida".

A publicação ocorreu pouco mais de uma hora depois de se espalhar a informação de que o parlamentar petista, de 60 anos, teria falecido em decorrência de infecção generalizada provocada por uma bactéria.

A nota da assessoria diz ainda que "por opção da família, ele não será transferido e continuará intenado na UTI do Proncor. Continuamos contando com as orações, que até agora têm surtido efeito e ajudado o nosso deputado nessa luta. Enquanto há vida há esperança", diz o texto divulgado pela assoria parlamentar.

Depois de participar normalmente das atividades parlamentares na terça-feira na Assembleia Legislativa, o deputado procurou ajuda médica nesta quarta-feira. Depois de passar por exames iniciais, ficou internado e passou a ser tratado com antibióticos. Mesmo assim, ontem à noite teve de ser intubado e na sequência passou por diálise, já que o sistema renal havia entrado em colapso.

A direção do hospital Proncor não divulgou informações sobre o estado de saúde do paciente ou para falar sobre as causas do rápido agravamento do estado de saúde do deputado.

Por causa da comoção gerada pelo agravamento da situação, a Assembleia Legislativa suspendeu os trabalhos após sessão relâmpago hoje pela manhã. Lembrando que além de Amarildo, o deputado Zeca do PT também voltou a ser internado ontem à noite no Hospital da Cassems.

FISCAL DE CARREIRA

Formado em direito, Amarildo Cruz é Fiscal Tributário Estadual desde a década de 80 do século passado e está em seu quinto mandato na Assembleia Legislativa. Em três oportunidade conquistou voto entre os 24 aprovados na eleição. Em outras duas disputas ficou na suplência e acabou assumindo a cadeira no meio do mandato.

Em maio de 2021, assumiu vaga depois da morte do deputado Cabo Almi, que faleceu vítima de covid. Ele começou na carreira política como sindicalista do então sindicato dos ATEs, o Sindate. E, além de deputado, Amarildo ocupou diferentes cargos na administração estadual durante os dois mandatos do ex-governador Zeca do PT.