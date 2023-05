Após ser solto da cadeia, vereador de Sidrolândia viaja para participar de curso em Curitiba

DISPUTA POR TERRAS

Ideia é adquirir áreas específicas para as comunidades indígenas, por meio do Fundo Estadual de Terras Indígenas

Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB) MARCELO VICTOR

Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), afirmou que está em diálogo com o Governo Federal para solucionar conflitos agrários, entre fazendeiros e indígenas, em Mato Grosso do Sul.

A ideia é buscar uma saída jurídica para adquirir áreas específicas para as comunidades indígenas, por meio do Fundo Estadual de Terras Indígenas - que corresponde ao que o Estado repassa à União a título de pagamento de dívida estadual - para o ressarcimento do valor das terras.

Na prática, o montante seria usado à aquisição de áreas, dando prioridade àquelas onde os conflitos são mais intensos. Após a compra, as propriedades serão doadas à União para serem repartidas entre as comunidades indígenas.

“Que passa por construir a saída jurídica para aquisição de áreas específicas para as comunidades indígenas. Esse caminho é que vai dizer se são as áreas demarcadas, qual é a prioridade, quais são as primeiras a que isso seja feita”, explicou Riedel.

“O Fundo de Aquisição de Terras Indígenas, do estado de Mato Grosso do Sul, está à disposição para ser utilizado por financiadores, por busca de recursos, pelo Governo Federal, para gente fazer essa aquisição. Agora nós temos que encontrar o caminho jurídico”, detalhou o governador.

O pronunciamento foi feito na manhã desta quarta-feira (10), durante o 1º Workshop - Construir Inteligência Gestora pelas Análises de Dados, realizado no auditório do Bioparque Pantanal.

Reunião, que acontece nesta quarta-feira (10), em Brasília, debaterá soluções aos conflitos agrários.

Participarão da reunião a procuradora-geral do Estado, Ana Ali Garcia, a Ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil, Simone Tebet; ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha

Antônio João e Sidrolândia são as principais áreas de tensão agrária no momento, as quais o Estado pretende colocar fim às disputas.

REUNIÃO

Integrantes do governo de Mato Grosso do Sul, da Federação da Agricultura e Pecuária de MS (Famasul) e parlamentares da bancada federal e estadual se reuniram segunda-feira (8) para dialogar sobre os conflitos do campo, que têm se tornado comuns nos últimos meses.

A solução encontrada pelas autoridades é a de fazer com que o Estado tenha autonomia para promover as indenizações das terras nas áreas de conflitos entre produtores rurais e indígenas.

A proposta será apresentada em Brasília, nesta quarta-feira (10), a Ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil, Simone Tebet; ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira e ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. A procuradora-geral do Estado, Ana Ali Garcia, também participará da reunião.

Participaram da reunião o presidente da Famasul, Marcelo Bertoni, o deputado estadual Pedro Pedrossian Neto (PSD), deputado federal Vander Loubet (PT) e produtores rurais.