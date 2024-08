Barroso nega pedido de perito para afastar Moraes de inquérito sobre mensagens vazadas

FCO 2024

A Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, em reunião com o Codel, sugerirá a criação de uma autarquia que visa facilitar o financiamento para quem foi diretamente afetado pelas queimadas no Pantanal

A reunião da Sudeco com o Conselho Deliberativo do Desenvolvimento do Centro-Oeste está prevista para setembro Divulgação Governo Federal

A Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) colocará em pauta a facilitação de financiamento para empreendimentos que sofreram impactos devido às queimadas no Pantanal. O plano sugere a criação de uma nova autarquia que oferecerá condições especiais de financiamento para empreendimentos no Pantanal afetados por estiagem e queimadas.

A apresentação do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) será feita no dia 11 de setembro, durante a reunião do Conselho Deliberativo do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Condel).

A iniciativa prevê condições diferenciadas, como prazos e limites de financiamento mais flexíveis, aplicáveis a todas as linhas de crédito do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), conhecidas como "Condições Especiais - FCO Pantanal".

Quem será contemplado?

A ideia é ajudar empreendedores e produtores rurais prejudicados tanto pela estiagem quanto pelas queimadas que têm assolado o Pantanal.

Um dos objetivos da facilitação do crédito é promover técnicas agropecuárias sustentáveis e o manejo integrado do fogo.

Condições Especiais de Financiamento Propostas pela Sudeco:

Limites Financiáveis: Até 100% do valor solicitado.

Até 100% do valor solicitado. Prazos de Carência: Estendidos em até 1 (um) ano.

Estendidos em até 1 (um) ano. Prazos de Pagamento: Prolongados em até 2 (dois) anos.

Prolongados em até 2 (dois) anos. Abrangência: Aplicáveis a todas as linhas de financiamento, ajustadas conforme a capacidade de pagamento dos beneficiários.

Aplicáveis a todas as linhas de financiamento, ajustadas conforme a capacidade de pagamento dos beneficiários. Capital de Giro/Custeio: Limites superiores aos das linhas tradicionais. Podem alcançar até 40% do valor financiado pelo FCO.



“Estamos trabalhando nesta linha emergencial para as pessoas que estão sofrendo diretamente no Pantanal. O financiamento abrangerá investimentos na recuperação de pastagens, infraestrutura rural, compra de insumos, entre outras atividades”, destacou a superintendente Luciana Barros.

