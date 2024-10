Bela Barros falha em imitar João Campos e perde disputa eleitoral

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Após um hiato de 20 anos na política douradense, Bela Barros disputou pela segunda vez o cargo de prefeita de Dourados. Como parte de sua estratégia política, contou com o apoio de sua neta, Duda Barros, publicitária que encabeçou a campanha da avó nas redes sociais.

Somando os perfis de Bela e Duda no TikTok, a campanha digital da candidata obteve 85,3 mil seguidores distribuídos por todo o Brasil. De norte a sul e leste a oeste, a ex-deputada estadual caiu nas graças das novas gerações.

Nas publicações feitas nas redes, Bela adotou uma postura ácida e cômica, que contribuiu para sua popularidade.

Em seu próprio perfil, Bela Barros atingiu a marca de 29,6 mil seguidores e 523 mil curtidas ao compartilhar sua história e propostas.

Já o perfil de Duda, onde eram mostrados os bastidores e memes da campanha, conquistou 55,7 mil seguidores e 2,7 milhões de curtidas.

"Aujuda"

Além da imersão da neta na campanha, Bela também contou com o apoio de grande peso de seu "bisneto", o cão da raça Golden Retriever Alfredo que possui mais de 600 mil seguidores no Instagram.

Fracasso

Bela Barros possui uma longa trajetória na política de Dourados. Eleita pela primeira vez como vereadora em 1988. Dos quatro mandatos consecutivos que participaou, dois foram presidindo a Câmara Municipal.

Em 2004, participou da disputa pela prefeitura e obteve 42% dos votos válidos, 9 vezes o número de votos que conseguiu na segunda tentativa, agora em 2024, apesar de toda a aposta nas redes sociais.

"Meu prefeito"

Reeleito como prefeito de Recife, no Pernambuco, com 78,11% dos votos válidos, João Campos é considerado "o meu prefeito" de muitos brasileiros, até os que residem fora da capital pernambucana.

Além de uma gestão com alto indíce de aprovação pela população, boa parte da popularidade de João se dá devido à sua presença nas redes sociais.

Desde o primeiro mandato, o prefeito investiu pesado nas redes, que hoje contam com 2,6 milhões de seguidores no Instagram e mais de 700 mil no TikTok.

Para se aproximar do público, o político apostou numa linguagem e estética jovial. João mostra o gingado sempre que pode, com as famosas "dancinhas" que viralizam no TikTok, já lançou o "nevou" no cabelo e, como último hype, fez santinhos colecionáveis durante a campanha eleitoral.

