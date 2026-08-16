Candidatos de MS dão 'start' em campanha com forte presença nas redes sociais

Campanhas eleitorais começam em MS e mobilizam candidatos na internet e nas ruas - Reprodução / TSE

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Os candidatos sul-mato-grossenses à deputado estadual, deputado federal, senador e governador começaram suas campanhas visando as Eleições deste ano, com forte influência das redes sociais e presença nas ruas bem cedo.

A partir de hoje, 16 de agosto, as propagandas eleitorais estão liberadas, conforme garante a Lei das Eleições e resoluções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com isso, os candidatos podem participar de carreatas, passeatas e panfletagem entre às 8h e às 22h. Ademais, estão autorizados as propagandas na internet e os anúncios pagos na imprensa escrita.

Logo quando o dia virou, meia-noite em ponto, as redes sociais foram o principal arsenal de campanha da maioria dos candidatos à algum cargo pelo estado. Por exemplo, nomes que disputam o cargo de chefe do Executivo estadual, como Eduardo Riedel (PP), Fábio Trad (PT), João Henrique Catan (Novo) e Lucien Rezende (PSOL), publicaram suas campanhas assim que o dia 16 de agosto chegou.

Além da intensa mobilização nas redes sociais, a campanha “raiz” com presença nas ruas também está presente neste primeiro dia de propagandas. Muitos candidatos estarão nas ruas para tentar se aproximar do eleitorado, especialmente com os tradicionais adesivos, que geralmente são colocados em automóveis e ganham espaço no trânsito de MS.

Com a liberação da propaganda eleitoral, também são conhecidos os números que os candidatos vão representar nas urnas, que, com exceção dos candidatos ao governo, que carregam apenas os números de seus partidos, todos os outros cargos levam três ou mais números nas Eleições.

Ainda de acordo com a Lei das Eleições e resoluções do TSE, os atos estão permitidos até 3 de outubro, um dia antes do primeiro turno. Os comícios estão autorizados entre as 8h e a meia-noite, até 1° de outubro.

As mobilizações devem manter distância mínima de 200 metros das sedes dos Poderes Executivo e Legislativo, além de tribunais, quartéis militares, hospitais, escolas e igrejas. A propaganda eleitoral gratuita no rádio e televisão será permitida entre 28 de agosto e 1° de outubro.

Presidenciáveis

Obviamente, os candidatos à presidência da República também já começaram o engajamento com as propagandas eleitorais. Neste domingo, 9 dos 13 nomes que disputam o cargo mais alto do País estarão em atos que marcam o início de suas campanhas para as Eleições de 2026. Confira a agenda deles:

Lula

O candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participará do ato público "Lula: onde tudo começou", no Estádio Municipal 1º de Maio (Vila Euclides), em São Bernardo do Campo (SP). A expectativa é de que, durante o evento, os participantes relembrem as origens de militante sindical do atual presidente que tenta seu quarto mandato no Palácio do Planalto. O evento será transmitido pela plataforma oficial do Lula 2026.

Flávio Bolsonaro

O candidato Flávio Bolsonaro (PL) estará, a partir das 10h na praia de Copacabana, próximo ao Posto 5, no Rio de Janeiro. De acordo com sua equipe, o início do comício está previsto para as 11h em um trio elétrico, neste tradicional ponto de encontro de sua base eleitoral. Além do ato público e da mobilização popular, está prevista caminhada e conversas com eleitores na orla.

Ronaldo Caiado

Ronaldo Caiado (PSD) fará campanha na região do entorno entre o Distrito Federal e Goiás. Estão previstos carreata e encontros regionais em cinco municípios. às 8h, o candidato estará em Águas Lindas de Goiás, em frente ao Mercadão Goiano. De lá, ele segue para Santo Antônio do Descoberta, para participar de evento às 10h em frente ao Sindicato Rural. Às 11h30, Caiado vai ao Lago Azul, no Novo Gama, para um ato em frente à garagem da Rota do Sol. Segue então para o Setor Céu Azul, em Valparaíso de Goiás, onde participará, às 13h, de um evento no terminal de vans. Às 14h30, estará no Balão da Santa, na Cidade Ocidental. Ele encerrará o dia de campanha às 16h na Avenida 6, em Luziânia.

Romeu Zema (Novo)

Local: Montes Claros (MG).

Atividade: Encontro de mobilização e caminhada no norte de Minas Gerais.

Horário: Não divulgado em grade horária fechada

Renan Santos (Missão)

Local: Largo São Francisco (em frente à Faculdade de Direito da USP), São Paulo (SP).

Atividade: Ato público com discurso marcado para o parlatório do prédio histórico.

Horário: 12h (meio-dia)

Samara Martins (UP)

Local: Zona Leste de São Paulo (SP).

Atividade: Evento de lançamento de campanha com militância da Unidade Popular.

Horário: não divulgou o horário exato publicamente

Augusto Cury (Avante)

Local: Bairro São João Batista, em Santa Luzia – Região Metropolitana de Belo Horizonte

Atividade: Evento para lançamento de campanha na Praça da Estaçãozinha, com políticos locais e filiados do partido. Antes, falará com jornalistas na Rua do Comércio, nº 86

Horário: a partir das 10h

Hertz Dias (PSTU)

Local: Feira da Vila Matilde, na zona leste de São Paulo

Atividade: Panfletagem e conversa com moradores, trabalhadores e feirantes

Horário: 8h

Local: Avenida Paulista

Atividade: caminhada e panfletagem

Horário: 10h

Local: feira de São José dos Campos

Atividade: Panfletagem, encontro e confraternização com apoiadores

Horário: 12h30

Local: sede do PSTU São Paulo, no bairro da Bela Vista

Atividade: lançamento de candidaturas do partido

Horário: 16h

Edimilson Costa (PCB)

Local: Internet

Atividade: live no canal do Poder Popular no YouTube

Horário: 19h20

AGENDAS NÃO INFORMADAS

Clariana Barão (DC)

Leonardo Avalanche (PRTB)

Rui Costa Pimenta (PCO)

Wilson Grassi (Democrata)

*Com informações da Agência Brasil

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