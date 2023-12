A presidente estadual do União Brasil, Rose Modesto, durante evento do partido em Campo Grande - DIVULGAÇÃO

Dono do terceiro maior Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), caso o Congresso Nacional aprove neste ano o montante de R$ 4,9 bilhões para as eleições municipais de 2024, o diretório nacional do União Brasil não abre mão de lançar candidatura própria para disputar a Prefeitura de Campo Grande no próximo ano, assim como na maior parte dos 78 municípios do interior de Mato Grosso do Sul.

A orientação foi informada pela presidente estadual da legenda, a ex-deputada federal Rose Modesto, atual superintendente de Desenvolvimento do Centro-Oeste, durante ato político realizado no fim de semana em Campo Grande pela equipe nacional do União Brasil para apresentar o programa Defesa Lilás, que visa a promoção e a difusão da participação política das mulheres, atuando na formação de lideranças em todo o Brasil.

No evento, Rose Modesto voltou a afirmar que só vai decidir no início do mês de março se será ou não a candidata do partido para disputar a prefeitura da Capital e que, no momento, está empenhada em fortalecer a legenda nos principais municípios de Mato Grosso do Sul para as eleições de 2024.

“A diretriz da executiva nacional do União Brasil é não abrir mão de uma candidatura própria à Prefeitura Municipal de Campo Grande”, destacou ao Correio do Estado, sem, no entanto, confirmar se será o nome da legenda ou outra liderança da sigla na Capital.

Com a expectativa de receber R$ 537 milhões de Fundo Partidário para as eleições municipais em todo o Brasil, o União Brasil entende que precisa buscar protagonismo em 2024 para pavimentar um provável aumento da bancada no Congresso Nacional em 2026.

A presidente estadual do União Brasil explicou que o foco não será apenas Campo Grande, mas também as principais cidades do interior de Mato Grosso do Sul, como Nova Andradina, por exemplo, onde o partido deve lançar a ex-deputada estadual Dione Hashioka como pré-candidata a prefeita, já que o marido dela, o deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil), pretende concluir o mandato.

As últimas pesquisas de intenções de votos para a prefeitura de Nova Andradina dão como líder Dione Hashioka, com grande vantagem em relação aos demais adversários, o que praticamente encaminha a vitória do União Brasil no município em 2024.

“Temos outros nomes fortes para os demais municípios, tanto na majoritária quanto na proporcional, mas não podemos revelar, para evitar o assédio de outros partidos”, pontuou a titular da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco).

DEFESA LILÁS

O programa Defesa Lilás, que visa a promoção e a difusão da participação política das mulheres, atuando na formação de lideranças em todo Brasil, tem como estratégia fomentar o debate político de temas com alta relevância para as mulheres.

Segundo Rose Modesto, a intenção é buscar o engajamento delas na análise, na criação e na difusão de políticas públicas (programas, propostas legislativas e projetos especiais) federais, estaduais e municipais.

“Vamos iniciar o programa com o tema: ‘Defesa da mulher – segurança plena e a qualidade de vida das brasileiras’”, informou.

A ex-deputada federal destacou que o ato político foi um sucesso, pois participaram mulheres dos quatro cantos de Mato Grosso do Sul.

“Elas estão de parabéns pela participação e receberam em troca um dia proveitoso com muitas informações para um bom planejamento de campanha”, finalizou.

Já a presidente do União Brasil Mulher em Mato Grosso do Sul, Michela Dutra, disse que o evento serviu para mostrar a força da ala feminina do partido.

“Foram discutidas pautas importantes sobre o combate à violência, políticas públicas, relatos fortes, além da união e a importância da representatividade da mulher na política”, disse Michela Dutra, ressaltando que o Defesa Lilás já passou por vários estados, como Piauí, Mato Grosso e Rio Grande do Norte.