Com foco nas eleições de 2026, Riedel já prepara nova reforma administrativa

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

De olho nas eleições gerais do próximo ano, o governador Eduardo Riedel (PP) já estaria preparando uma nova reforma administrativa para liberar os secretários de Estado que vão disputar cargos eletivos em 2026 e, dessa forma, não atrapalhar a gestão pública em ano eleitoral.

O Correio do Estado apurou que já estariam certos para deixar as respectivas funções que exercem no governo estadual os secretários Jaime Verruck, titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Eduardo Rocha, titular da Secretaria de Estado da Casa Civil (Casa Civil), e Marcelo Miranda, titular da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura(Setesc).

A reportagem foi informada, ainda, de que outros secretários do Estado também podem optar por concorrer a cargos eletivos no pleito de 2026, entretanto, apenas os três já citados comunicaram ao governador a intenção de deixar a administração estadual.

Por esse motivo, conforme levantou o Correio do Estado, Riedel teria estipulado como prazo, para a saída de integrantes do primeiro escalão do governo, o mês de dezembro, apesar de o prazo legal ser até abril de 2026.

No entendimento do governador, o ideal é iniciar o ano eleitoral já com a equipe modificada e sem risco de substituição por causa das eleições gerais, dando tranquilidade para o chefe do Executivo estadual tocar a administração sem sobressaltos, afinal, ele também participará do pleito para tentar a reeleição.

NOVOS RUMOS

No caso de Jaime Verruck, o secretário de Estado deve deixar o cargo para tentar uma vaga na Câmara dos Deputados pelo PSD, porém, conforme apuração da reportagem, não estaria descartada uma provável troca de partido e, até mesmo, de interesse, já que o titular da Semadesc é tratado como um “coringa”, podendo concorrer ao Senado.

Dentro do governo estadual, o entendimento é de que chegou a hora de Verruck disputar a sua primeira eleição e o cargo mais provável seria o de deputado federal, pois o experiente secretário passou oito anos na gestão de Reinaldo Azambuja e quase três anos na de Riedel, tendo de passar pelo teste das urnas para ver seu potencial de votos.

Interlocutores do governador revelaram que o secretário de Estado já está maduro para concorrer no próximo pleito e que, inclusive, teria recebido o apoio de Riedel para ser candidato em 2026, tendo o aval de todo o grupo político.

Procurado, Jaime não quis comentar, porém, no evento de filiação do ex-governador Azambuja ao PL, ele revelou ao Correio do Estado que sairá candidato para deputado federal ou até para o Senado.

Já Eduardo Rocha, que é marido da ministra de Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, sairá para concorrer a deputado estadual pelo MDB, mesmo partido da esposa.

À reportagem, ele revelou que o governador deve fazer em breve uma reunião com todo o secretariado para tratar dessa questão, porém, não sabe quando será.

O secretário Marcelo Miranda é outro que também tentará conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), provavelmente pelo PSDB, porém, como desmanche do partido no Estado, a legenda pode ser outra.

Assine o Correio do Estado