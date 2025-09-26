Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

DANÇA DAS CADEIRAS

Com foco nas eleições de 2026, Riedel já prepara nova reforma administrativa

O governador pretende exonerar, até dezembro, os secretários de Estado que vão disputar cargos eletivos no próximo ano

Daniel Pedra

Daniel Pedra

26/09/2025 - 08h30
De olho nas eleições gerais do próximo ano, o governador Eduardo Riedel (PP) já estaria preparando uma nova reforma administrativa para liberar os secretários de Estado que vão disputar cargos eletivos em 2026 e, dessa forma, não atrapalhar a gestão pública em ano eleitoral.

O Correio do Estado apurou que já estariam certos para deixar as respectivas funções que exercem no governo estadual os secretários Jaime Verruck, titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Eduardo Rocha, titular da Secretaria de Estado da Casa Civil (Casa Civil), e Marcelo Miranda, titular da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura(Setesc).

A reportagem foi informada, ainda, de que outros secretários do Estado também podem optar por concorrer a cargos eletivos no pleito de 2026, entretanto, apenas os três já citados comunicaram ao governador a intenção de deixar a administração estadual.

Por esse motivo, conforme levantou o Correio do Estado, Riedel teria estipulado como prazo, para a saída de integrantes do primeiro escalão do governo, o mês de dezembro, apesar de o prazo legal ser até abril de 2026.

No entendimento do governador, o ideal é iniciar o ano eleitoral já com a equipe modificada e sem risco de substituição por causa das eleições gerais, dando tranquilidade para o chefe do Executivo estadual tocar a administração sem sobressaltos, afinal, ele também participará do pleito para tentar a reeleição.

NOVOS RUMOS

No caso de Jaime Verruck, o secretário de Estado deve deixar o cargo para tentar uma vaga na Câmara dos Deputados pelo PSD, porém, conforme apuração da reportagem, não estaria descartada uma provável troca de partido e, até mesmo, de interesse, já que o titular da Semadesc é tratado como um “coringa”, podendo concorrer ao Senado.

Dentro do governo estadual, o entendimento é de que chegou a hora de Verruck disputar a sua primeira eleição e o cargo mais provável seria o de deputado federal, pois o experiente secretário passou oito anos na gestão de Reinaldo Azambuja e quase três anos na de Riedel, tendo de passar pelo teste das urnas para ver seu potencial de votos.

Interlocutores do governador revelaram que o secretário de Estado já está maduro para concorrer no próximo pleito e que, inclusive, teria recebido o apoio de Riedel para ser candidato em 2026, tendo o aval de todo o grupo político.

Procurado, Jaime não quis comentar, porém, no evento de filiação do ex-governador Azambuja ao PL, ele revelou ao Correio do Estado que sairá candidato para deputado federal ou até para o Senado.

Já Eduardo Rocha, que é marido da ministra de Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, sairá para concorrer a deputado estadual pelo MDB, mesmo partido da esposa.

À reportagem, ele revelou que o governador deve fazer em breve uma reunião com todo o secretariado para tratar dessa questão, porém, não sabe quando será.

O secretário Marcelo Miranda é outro que também tentará conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), provavelmente pelo PSDB, porém, como desmanche do partido no Estado, a legenda pode ser outra.

CPMI DO INSS

Senadora de MS é flagrada trocando informações com advogado do "Careca do INSS"

Durante a CPMI desta quinta-feira, em meio a confusão entre advogado e parlamentar, Soraya Thronicke foi flagrada repassando informações à defesa de Antônio Carlos Camilo buscando "conter os ânimos"

25/09/2025 17h00

Defesa de Soraya diz que senadora estava tentando acalmar os ânimos durante discussão na CPMI

Defesa de Soraya diz que senadora estava tentando acalmar os ânimos durante discussão na CPMI Reprodução/Correio do Estado

Durante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS realizada nesta quinta-feira (25), a senadora sul-mato-grossense Soraya Thronicke (Podemos) foi flagrada recebendo informações e repassando ao advogado Murilo de Oliveira, que faz parte da defesa do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”. 

Nas imagens, a senadora aparece enviando uma mensagem de áudio pelo celular e, logo em seguida, se dirige ao advogado e fala algo em seu ouvido. Soraya também aparece dizendo algo ao advogado principal da defesa, Cleber Lopes. 

O momento foi registrado em vídeo. Confira abaixo. 


O registro aconteceu quando a sessão iniciava um momento tenso, ondeo deputado federal Zé Trovão (PL-SC) afirmou que Antunes era o “autor do maior roubo aos aposentados e pensionistas”. A declaração fez com que o advogado Cleber Lopes iniciasse uma discussão com o relator, juntamente com outros deputados e senadores que entraram no embate. 

O alvoroço levou à suspensão da sessão por cerca de dez minutos. O presidente da sessão, o deputado Duarte Júnior (PSB-MA) tentou conter os ânimos exaltados, mas não teve sucesso. 

Durante o bate-boca, Zé Trovão se levantou da bancada onde estava sentado e foi em direção à mesa principal onde estavam o relator, o presidente da sessão, bem como o depoente e sua defesa, apontando o dedo ao advogado com quem discutia. 

A Polícia Legislativa foi acionada e Duarte Jr. anunciou a suspensão da sessão. 

A assessoria de Soraya afirmou ao Correio do Estado que a senadora aparece tentando “apaziguar os ânimos” dos envolvidos no momento da confusão.

“O que ocorreu foi uma confusão entre o advogado do depoente e alguns parlamentares, inclusive o relator da CPMI – situação que, infelizmente, tem se repetido em algumas audiências. A senadora Soraya, que também é advogada, atuou no sentido de mediar e apaziguar os ânimos, buscando garantir tanto o respeito às prerrogativas da defesa quanto a atuação legítima dos parlamentares. Assim como outros membros da comissão intervieram, a senadora conversou com o advogado para ajudar a restabelecer a ordem”. 

Também acrescentou que a senadora teria pedido ao advogado para que eles não se ausentassem da sessão, já que teria havido um pedido para que o depoente fosse recolhido. 

Ambiente hostil

Em entrevista, após o término da sessão, Thronicke afirmou que o ambiente da CPMI está sendo marcado por desrespeito e abuso de autoridade. 

“Eu como advogada, eu me sinto muito mal em relação a todo esse desrespeito que não acontece conosco sequer em nenhum tribunal de nenhuma instância desse país. Mas aqui o ambiente está muito hostil. Fala-se muito em direitos humanos, respeito ao devido processo legal, ao direito de ampla defesa, para uns. Mas a gente percebe que tem muita gente aqui que trabalha com uma seletividade incrível”, contou. 

Soraya também afirmou que mesmo que tenham ocorrido crimes, os mesmos estão sendo investigados e passando pelo procedimento normal de um processo que ainda não teve nem o trâmite em julgado da sentença condenatória. 

“Tudo tem que ser respeitado, mas nós julgamos os fatos. Então, adjetivar as pessoas não é um ato técnico, de nenhum juiz, de nenhum promotor”.

A senadora alegou que, por causa do abuso de autoridade que tem sido frequente, tanto de advogados mal orientados e parlamentares que ignoram suas assessorias, o andamento da sessão é prejudicado pois “tira a credibilidade”. 

“Não são todos os parlamentares que têm formação jurídica, eu entendo, mas, apesar de tudo, as assessorias estão aqui para orientar os parlamentares, os próprios advogados sequer são orientados da forma como eles podem agir. Então está tendo também abuso de autoridade por parte de parlamentares daqui, que o advogado, se fosse eu, daria voz de prisão pro parlamentar desse”, finalizou. 

Política

Moraes libera redes sociais da deputada Carla Zambelli

Parlamentar está presa na Itália desde julho deste ano

25/09/2025 15h01

Carla Zambelli está presa na Itália, onde aguarda o fim do processo de extradição solicitado pelo Brasil

Carla Zambelli está presa na Itália, onde aguarda o fim do processo de extradição solicitado pelo Brasil Fotos: Lula Marques/ Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta quinta-feira (25) determinar o desbloqueio das redes sociais da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). A parlamentar está presa na Itália, onde aguarda o fim do processo de extradição solicitado pelo Brasil. 

Ao determinar o desbloqueio, Moraes entendeu que a medida não é mais necessária porque o processo criminal contra a parlamentar já foi encerrado. 

Moraes também fixou multa diária de R$ 20 mil em caso de reiteração na publicação de postagens com desinformação, discurso de ódio e contra a democracia. 

A liberação vale para as redes sociais da Meta, Telegram, X, Linkedin, Tik Tok, Getter e YouTube. 

Em julho deste ano, Zambelli foi presa em Roma, capital da Itália, onde tentava escapar do cumprimento de um mandado de prisão emitido pelo ministro. 

De acordo com as investigações, Zambelli foi a autora intelectual da invasão para emissão de um mandato falso de prisão contra Alexandre de Moraes. Segundo as investigações, o hackeamento foi executado por Walter Delgatti, que também foi condenado e confirmou ter realizado o trabalho a mando da parlamentar.

Após a fuga para a Itália, o governo brasileiro solicitou a extradição da deputada para o Brasil. O pedido de extradição de Carla Zambelli foi oficializado no dia 11 de junho pelo STF.  Em seguida, o pedido foi enviado pelo Itamaraty ao governo italiano. 

Na Câmara, Zambelli é alvo de um processo de cassação do mandato. Ontem, ela prestou depoimento, por videoconferência, à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e negou participação na violação do sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

