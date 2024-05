Com investimento de R$74 milhões, Governo de MS entrega obras em Japorã - Divulgação: Governo de Mato Grosso do Sul

Com investimentos superiores a R$ 74,8 milhões, o Governo de Mato Grosso do Sul entregou a obra de pavimentação asfáltica da MS-386, no trecho que liga Iguatemi a Japorã, além de formalizar 11 convênios do programa MS Ativo Municipalismo.

O governador Eduardo Riedel cumpriu agenda no extremo sul do Estado nesta quinta-feira (23) e, no município de Japorã, inaugurou a pavimentação asfáltica da MS-386, cobrindo 39 km entre Japorã e Iguatemi.

A obra recebeu mais de R$ 68,5 milhões em investimentos do Governo do Estado.

"Nosso projeto prioriza o desenvolvimento e o crescimento dos municípios do Estado. É muito gratificante entregar resultados para a população. O mais importante é que tudo foi feito a partir das necessidades reais dos municípios, com definição das prioridades pela comunidade", afirmou o governador.

Iniciada em 2020, a pavimentação beneficiará principalmente os produtores rurais da região, que enfrentavam dificuldades para escoar a produção agrícola.

O investimento também reduziu a distância para os moradores de Japorã que precisam se deslocar para Dourados, Campo Grande e para o estado do Paraná.

A MS-386 começa na MS-295, em Iguatemi, passa pelo distrito de Jacareí, pelo assentamento Indiana, pelos municípios de Japorã e Mundo Novo, e termina na BR-163, próximo à Ponte Ayrton Senna, sobre o Rio Paraná.

A rodovia, que atende diversas pequenas propriedades rurais, possuía dois pequenos trechos asfaltados: um entre o trevo de Japorã e o acesso à BR-163, com 3 km, e outro na cidade de Mundo Novo, no entroncamento com a BR-163, com 1,5 km.

MS Ativo Municipalista

O programa MS Ativo Municipalismo estabeleceu convênios com vários municípios, todos baseados nas demandas de infraestrutura (primeira fase do programa), apresentadas por meio do diálogo e colaboração de prefeitos, vereadores e lideranças locais.

"O Governo do Estado firmou mais de 102 convênios com os municípios. São investimentos de aproximadamente R$ 300 milhões. E vamos licitar durante o ano mais R$ 1,3 milhão para os municípios. Então o Governo do Estado, aporta nos municípios algo em torno de R$ 1,5 bilhão de recursos nos 79 municípios. Hoje Japorã é contemplada com mais de R$ 10,9 milhões", disse o secretário Hélio Peluffo, titular da Seilog (Secretaria de Infraestrutura e Logística).

Além disso, durante o evento, o governador Eduardo Riedel anunciou a interligação da rodovia até a BR-163, passando por Mundo Novo, totalizando de 8 km.

"O governador autorizou a contratação de projeto, nós já vamos providenciar. Estimamos que seja um investimento entre R$ 25 milhões a R$ 27 milhões, importante para a região, atende o setor produtivo, a comunidade, permite o trânsito de Japorã a Mundo Novo em segurança. Toda vez que uma rodovia é pavimentada a gente permite que empresas se instalem rapidamente, porque passa a ter logística, acessibilidade para escoar a produção", disse Peluffo.

Na primeira fase, o programa MS Ativo destinou mais de R$ 5,9 milhões ao município de Japorã, atendendo às demandas apresentadas pela administração local.

Entre os projetos contemplados estão a construção de uma pista de caminhada em Porto Lindo e no distrito de Jacareí, um Centro Comercial, um plenário multiuso da Câmara Municipal de Japorã, um centro cultural na aldeia Porto Lindo e uma capela mortuária.

Também foi implantada iluminação pública no prolongamento da Avenida Deputado Fernando Saldanha, no clube de laço no distrito de Jacareí e no estádio da aldeia de Porto Lindo.



"A conquista da MS-386 é da população de Japorã. Agradeço ao Governo de Mato Grosso do Sul pelas obras que vão mudar o município", disse o prefeito de Japorã, Paulo César Franjotti.

O repasse de recursos estaduais tem o objetivo de fortalecer a infraestrutura e serviços essenciais para a comunidade. Já a construção do bloco administrativo de serviços, também previsto, visa melhorar a gestão municipal e oferecer atendimento de qualidade aos cidadãos.

De acordo com o Governo de MS, entre os onze convênios firmados com Japorã, o de maior valor (mais de R$ 1,1 milhão) será para a construção do centro comercial. Outros projetos que juntos, somam mais de R$ 5 milhões são para a drenagem e pavimentação em vias urbanas e no distrito de Jacareí.