Convenção estadual reforça pré-candidatura de Viviane Luiza à Câmara dos Deputados

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A Convenção Estadual realizada neste sábado (1º) marcou a oficialização de mais uma etapa da pré-campanha de Viviane Luiza à Câmara dos Deputados. O encontro reuniu lideranças políticas e aliados, consolidando seu nome na disputa por uma vaga na bancada federal de Mato Grosso do Sul nas eleições deste ano.

Historiadora, mestre em Desenvolvimento Local, antropóloga e pesquisadora, Viviane construiu sua atuação pública na área da cidadania, dos direitos humanos e da inclusão social. À frente da Secretaria de Estado da Cidadania, tornou-se a primeira titular da pasta em nível estadual no País, coordenando políticas voltadas à ampliação de direitos e ao fortalecimento de ações públicas em diferentes regiões de Mato Grosso do Sul.

Durante sua gestão, programas e iniciativas da secretaria foram levados aos 79 municípios do Estado, contemplando ações destinadas a mulheres, jovens, povos indígenas, comunidades tradicionais, pessoas com deficiência, população negra e outros segmentos sociais. O trabalho foi desenvolvido em parceria com as administrações municipais e priorizou o diálogo na construção de políticas públicas.

Com a entrada na disputa por uma cadeira na Câmara dos Deputados, Viviane afirma que pretende levar ao Congresso Nacional a experiência acumulada na administração pública, defendendo propostas voltadas ao fortalecimento das famílias, à geração de oportunidades e ao desenvolvimento do Estado.

Durante a convenção, a pré-candidata destacou a importância do momento político e reafirmou o compromisso de manter uma atuação próxima da população.

"Com muito orgulho da minha história até aqui, vivo mais um momento importante dessa caminhada na Convenção Estadual, fortalecendo um projeto que segue em frente com diálogo, trabalho e compromisso com Mato Grosso do Sul. Ao longo dessa trajetória, levamos cidadania aos 79 municípios do nosso Estado. É com esse mesmo compromisso, de transformar realidades e criar oportunidades para as pessoas, que quero chegar à Câmara Federal", afirmou.

Segundo Viviane, a meta é ampliar, no Congresso Nacional, iniciativas que promovam mais oportunidades para os sul-mato-grossenses, mantendo o diálogo com os municípios e defendendo políticas públicas construídas a partir das demandas da população.