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ELEIÇÕES 2026

Convenção estadual reforça pré-candidatura de Viviane Luiza à Câmara dos Deputados

Ex-secretária estadual da Cidadania destaca trajetória na gestão pública e afirma que pretende levar ao Congresso pautas voltadas ao desenvolvimento e à inclusão social

Daniel Pedra

Daniel Pedra

01/08/2026 - 13h34
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A Convenção Estadual realizada neste sábado (1º) marcou a oficialização de mais uma etapa da pré-campanha de Viviane Luiza à Câmara dos Deputados. O encontro reuniu lideranças políticas e aliados, consolidando seu nome na disputa por uma vaga na bancada federal de Mato Grosso do Sul nas eleições deste ano.

Historiadora, mestre em Desenvolvimento Local, antropóloga e pesquisadora, Viviane construiu sua atuação pública na área da cidadania, dos direitos humanos e da inclusão social. À frente da Secretaria de Estado da Cidadania, tornou-se a primeira titular da pasta em nível estadual no País, coordenando políticas voltadas à ampliação de direitos e ao fortalecimento de ações públicas em diferentes regiões de Mato Grosso do Sul.

Durante sua gestão, programas e iniciativas da secretaria foram levados aos 79 municípios do Estado, contemplando ações destinadas a mulheres, jovens, povos indígenas, comunidades tradicionais, pessoas com deficiência, população negra e outros segmentos sociais. O trabalho foi desenvolvido em parceria com as administrações municipais e priorizou o diálogo na construção de políticas públicas.

Com a entrada na disputa por uma cadeira na Câmara dos Deputados, Viviane afirma que pretende levar ao Congresso Nacional a experiência acumulada na administração pública, defendendo propostas voltadas ao fortalecimento das famílias, à geração de oportunidades e ao desenvolvimento do Estado.

Durante a convenção, a pré-candidata destacou a importância do momento político e reafirmou o compromisso de manter uma atuação próxima da população.

"Com muito orgulho da minha história até aqui, vivo mais um momento importante dessa caminhada na Convenção Estadual, fortalecendo um projeto que segue em frente com diálogo, trabalho e compromisso com Mato Grosso do Sul. Ao longo dessa trajetória, levamos cidadania aos 79 municípios do nosso Estado. É com esse mesmo compromisso, de transformar realidades e criar oportunidades para as pessoas, que quero chegar à Câmara Federal", afirmou.

Segundo Viviane, a meta é ampliar, no Congresso Nacional, iniciativas que promovam mais oportunidades para os sul-mato-grossenses, mantendo o diálogo com os municípios e defendendo políticas públicas construídas a partir das demandas da população.

Após desistência

Nelsinho evita expor conflito com Fábio e diz que não levaria "briga de casa" para a política

Declaração foi dada pelo senador após desistir de disputar reeleição no Senado

01/08/2026 17h00

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Nelsinho Trad e o irmão Fábio Trad

Nelsinho Trad e o irmão Fábio Trad Foto: Montagem Correio do Estado

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Após desistir de buscar a reeleição, o senador Nelsinho Trad (PSD) afirmou neste sábado (1º) que não transformaria divergências com o irmão Fábio, em uma espécie de "espetacularização", uma vez que ambos estão em espectros distintos.  Parlamentar falou novamente sobre a retirada durante a convenção estadual do partido, realizada no Rádio Clube Cidade, em Campo Grande.

A declaração ocorre uma semana após o ex-deputado federal Fábio Trad ser oficializado candidato ao Governo de Mato Grosso do Sul pela ala petista, que encabeça a Federação Brasil da Esperança (PT-PCdoB-PV). 

"Não poderia colocar para o público uma briga de dentro da minha casa. Jamais eu ia fazer isso. Respeito ele lá, e ele me respeita cá e a vida segue."

Cercado por familiares, aliados e dirigentes, o parlamentar atribuiu o recuo a entraves partidários e ao cenário político nacional, defendeu assim a unidade da base em torno da reeleição do governador Eduardo Riedel (PP). 

Aos apoiadores, Nelsinho disse ter sido racional e comparou a escolha ao exercício da medicina, profissão que exerce.

"(...) o médico tem que fazer com a razão. O coração é para você envolver o paciente, as pessoas, na hora de agir, tem que ser com a razão", disse.

A desistência da candidatura tem como justificativa um entrave jurídico-partidário, uma vez que pelas alianças do próprio partido, ele deveria apoiar as indicações de Capitão Contar (PL) e Reinaldo Azambuja (PL), do qual é suplente. 

"A conjuntura nacional me orientou a fazer parte da coligação que eu ajudei a construir e na qual eu acredito. Como é que eu não vou apoiar uma pessoa em quem acredito e que vai ser o melhor para todos nós?"

Nelsinho ainda reforçou a relação de confiança com o ex-governador Reinaldo Azambuja (PL), de quem será primeiro suplente na chapa ao Senado.

"Tenho com Reinaldo Azambuja uma amizade indestrutível. Vou estar ao lado dele, substituindo-o quando for necessário e mostrando que Mato Grosso do Sul não tem outro caminho. É o caminho de dar certo."

A decisão foi elogiada pelo governador Eduardo Riedel, que classificou o gesto como um exemplo de desprendimento político e afirmou que a atitude fortalece o projeto de reeleição da base aliada.
 

Colaboraram Naiara Camargo e Felipe Machado

Nome certo

Republicanos lança candidatura de Tarcísio ao governo de São Paulo

Flávio Bolsonaro participou da convenção na capital paulista

01/08/2026 16h30

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Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

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O Partido Republicanos confirmou, neste sábado (1), durante convenção na capital paulista, a candidatura de Tarcísio de Freitas (foto) para reeleição no cargo de governador do estado de São Paulo, com Felício Ramuth (MDB) como vice-governador na chapa. 

O partido faz coligação no estado com MDB, PL, PSD, União Brasil, PP, Podemos, PSDB, Cidadania, Solidariedade, PRD, Avante e Novo. Outras candidaturas aprovadas na convenção foram as de André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP), ambos para o Senado, além de deputados federais e estaduais.

Em seu discurso, Tarcísio agradeceu à esposa, Cristiane Freitas, lembrou da batalha contra o câncer e destacou o início da carreira política ao lado de Jair Bolsonaro.

“Aprendi que servir é o único motivo para ocupar o cargo que ocupo. Essa é a essência da política, é isso que faz sentido. Foi com essa noção que assumi o meu mandato de São Paulo e decidi desde o primeiro dia, que isso seria um marco”, completou. 

O candidato à presidência da República pelo PL (Partido Liberal), Flávio Bolsonaro, esteve presente. 

Perfil 

Tarcísio de Freitas tem 51 anos, é engenheiro civil e nasceu no Rio de Janeiro. Antes de ocupar a cadeira de governador de São Paulo, foi ministro da Infraestrutura do governo de Jair Bolsonaro e atuou como secretário da Coordenação de Projetos da Secretaria Especial do Programa de Parceria de Investimentos (PPI), sendo responsável pelo programa de privatizações, concessões e desestatizações. 

Foi também diretor executivo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e coordenador-geral de auditoria da área de transportes Na Controladoria-Geral da União, além de consultor legislativo da Câmara dos Deputados.

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