Política

ELEIÇÕES 2026

Cúpula do PP e PL em MS ainda não tem definido o segundo nome ao Senado

O governador Eduardo Riedel, a senadora Tereza Cristina e o ex-governador Reinaldo Azambuja se reuniram ontem

Daniel Pedra

Daniel Pedra

06/10/2025 - 08h20
Em menos de 24 horas de o PP ter reunido lideranças do partido em Mato Grosso do Sul no Hotel Deville, em Campo Grande, a cúpula da legenda, formada pelo governador Eduardo Riedel e pela senadora Tereza Cristina participaram de uma reunião, na casa do chefe do Executivo estadual, ontem, com o ex-governador Reinaldo Azambuja, presidente estadual do PL, para tratar do nome do segundo pré-candidato ao Senado na chapa da direita no pleito de 2026.

O Correio do Estado apurou com interlocutores das três principais figuras políticas sul-mato-grossenses que o nome da aliança para fazer “dobradinha” com Azambuja na disputa pelas duas vagas para senadores da República nas eleições do próximo ano no Estado ainda não está definido, porém, os mais cotados são o deputado federal Dr. Luiz Ovando (PP), o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Gerson Claro (PP), e o ex-deputado estadual Capitão Contar (PRTB).

No entanto, conforme informações obtidas pela reportagem, Capitão Contar terá de migrar ou para o PL ou para o PP para compor a chapa da direita.

Ainda há a possibilidade de um quarto nome, caso as pesquisas qualitativas e quantitativas que serão encomendas pelas lideranças dos dois partidos apontarem alguma surpresa quanto aos eleitores, como, por exemplo, o da vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira (PL), ou outro que possa surgir. 

O que teria sido combinado na reunião fechada realizada ontem na casa do governador é que o arco de partidos que formarão a aliança para trabalhar pela reeleição de Riedel terá de atuar forte também para eleger dois senadores, um será Azambuja, enquanto o outro será o que tiver melhor desempenho nas pesquisas, pois o grupo já sabe que terá pela frente, bem provavelmente, a pré-candidatura da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), com o apoio maciço do PT e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Fontes ouvidas pelo Correio do Estado dão como certo que ninguém vai forçar a barra para impor um segundo nome ao Senado que não tenha chances reais de ser eleito em outubro de 2026.

Azambuja, Tereza e Riedel teriam combinado que pressão nenhuma vai desviá-los do objetivo final que é eleger dois senadores da direita, sendo que as últimas movimentações da ministra Simone deixaram claro que ela será candidata a senadora e com a bênção do Lula em Mato Grosso do Sul.

O trio reconhece que ela será uma adversária muito forte e, por isso, terão de redobrar os esforços para cumprir o que foi combinado com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) de eleger dois senadores da direita em Mato Grosso do Sul. Na reunião de ontem, os três caciques do PP e PL discutiram as formas para tornar realidade essa possibilidade, mas eles entendem que, para isso, a direita precisará estar unida. 

Nesse sentido, eles acreditam que, com o apoio de quase a totalidade dos 79 prefeitos do Estado, bem como de mais de 700 vereadores de Mato Grosso do Sul, terão grandes chances de atingir esse objetivo.

Por isso, ao longo dos próximos meses, serão realizadas pesquisas qualitativas e quantitativas para definir o segundo nome que vai compor a chapa ao Senado, que obrigatoriamente terá de ser competitivo para bater de frente com a esquerda.

Esse segundo nome, conforme foi reforçado à reportagem, obrigatoriamente terá de fazer parte da coligação, ou seja, do arco de aliança formado para reeleger Riedel para governador e dois senadores da República.

A missão é ter a direita unida e, dessa forma, contando com o apoio dos prefeitos e vereadores da base aliada, com a entrega de todos na campanha eleitoral, será possível sim fazer dois senadores da direita em Mato Grosso do Sul.

ESTRUTURA POLÍTICA

Durante o evento político O Papel de Mato Grosso do Sul no Brasil e do Brasil no Mundo, realizado sábado pelo PP, o deputado estadual Gerson Claro disse que está preparado para lutar pela segunda vaga ao Senado da direita no Estado. Ele citou que tem o apoio de 20 deputados estaduais e mais de 18 prefeitos, incluindo os do PP, do PL, do PSDB e do MDB, bem como de mais de 200 vereadores.

“Acredito que tenho todas as condições de construir uma candidatura muito forte. Venho me preparando, principalmente do ponto de vista político, no meu relacionamento com prefeitos, secretários e vereadores. A experiência que tive com o municipalismo, quando atuei na Assomasul [Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul], e por ser advogado especializado em Direito Constitucional e Administrativo me ajudam muito”, assegurou em entrevista ao Correio do Estado.

Já o Capitão Contar aposta na força que tem com a “direita raiz” para conseguir uma das duas vagas ao Senado em 2026, mesmo estando no PRTB. Agora, com as chances reais de ingressar no PL para ser um dos dois candidatos do partido, faz com que o ex-deputado estadual multiplique a possibilidade de ganhar o pleito.

Há duas semanas, quando foi procurado pelo Correio do Estado para comentar uma possível filiação ao PL, o Capitão Contar disse que estaria disposto a aceitar o convite por um “bem maior”, pois, na análise dele, esse “bem maior” será eleger o máximo possível de candidatos da direita para a Casa de Leis e, dessa forma, impedir que o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seja reeleito para um quarto mandato.

“Nossa prioridade é trocar o comando do Brasil. Nunca fui do grupo do Reinaldo, mas se for para fortalecer e unir toda a direita, aumentando o arco de alianças contra o ‘Lula 4’, me coloco à disposição nessa trincheira”, afirmou o ex-deputado estadual, completando que o projeto do ex-presidente Bolsonaro é fazer a maioria no Senado para mobilizar ações contra os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Independentemente de partido ou grupo, minha conduta será sempre a mesma, ajudar o presidente Bolsonaro retornar à presidência da República”, afirmou.

A princípio, entre os três cotados para fazer dobradinha com Azambuja na disputa pelas duas vagas ao Senado, o deputado federal Dr. Luiz Ovando é o mais fraco, porém, os anos de experiência na Câmara dos Deputados, onde está no seu segundo mandato, e a capilaridade unido à direita de MS podem reverter esse quadro, fazendo com que seja o escolhido, caso as pesquisas assim apontem.

Postura

Há convicção de que teremos próximos passos na relação com os EUA, diz Alckmin

Para ministro, há "uma avenida pela frente para aumentar investimentos recíprocos e complementaridade econômica"

04/10/2025 20h00

Vice-presidente Geraldo Alckimin

Vice-presidente Geraldo Alckimin Foto: Divulgação

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse que ainda não há data definida para a reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente americano, Donald Trump, para discutir o tarifaço imposto pelos EUA aos produtos brasileiros.

Na manhã deste sábado, 4, Alckmin, ao lado do ministro dos Transportes, Renan Filho, visitou uma concessionária Hyundai em Brasília. Em conversa com a imprensa, Alckmin destacou que, depois de lançadas as tarifas, as alíquotas da celulose, ferro-níquel e herbicida foram zeradas e as tarifas a produtos como madeira serrada foram reduzidas.

"Se a gente somar tudo isso, dá US$ 1,7 bilhão", disse. "Então, tivemos alguns avanços. Eu acho que o encontro do presidente Lula com o presidente Trump em Nova York foi importante. Nós temos muita convicção de que teremos próximos passos. E não há razão para ter essa tarifa, porque os Estados Unidos é superavitário. Eles vendem mais para a gente do que nós para eles".

Para Alckmin, há "uma avenida pela frente para aumentar investimentos recíprocos e complementaridade econômica". Sobre as expectativas de encontro entre os dois presidentes Alckmin disse apenas: "Vamos aguardar".

O vice-presidente contou que tem conversado com o secretário (do Comércio dos EUA) Howard Lutnick. "Também conversei com o chefe do USTR (o Escritório Comercial americano), o embaixador Jamieson Greer. Conversas boas, positivas. Vamos aguardar que as coisas estão caminhando."

Alckmin disse que ainda não estão marcadas novas conversas com autoridades americanas. "Eu fui professor de cursinho para medicina de química. A química é uma ótima solução", acrescentou, fazendo referência à fala de Trump, que disse ter havido "química" com Lula no encontro entre os dois líderes na Assembleia-Geral da ONU.

Encontro em NY ‘distensionou’ a relação, diz ministro

O ministro dos Transportes, Renan Filho, disse que as negociações do Brasil com os Estados Unidos em torno do tarifaço estão avançando, mas problemas locais e agendas paralelas no país de Donald Trump atrasaram o cronograma. Segundo ele, o shutdown sempre atrapalha os EUA e suas relações comerciais, porque o país fica paralisado.

"O fato é que o diálogo tem que acontecer pela diplomacia para fazer o que o Ulysses Guimarães dizia, uma reunião desse nível tem que ser arrumada. Mas a gente está indo bem", disse. Ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin, Renan Filho visitou neste sábado uma concessionária Hyundai, em Brasília.

O ministro ainda citou o plano anunciado pelo presidente Donald Trump para cessar-fogo na Faixa de Gaza: "Teve o plano americano para a pacificação da Faixa de Gaza que o Brasil apoiou. São muitas agendas paralelas. Você imagina que a agenda brasileira é complexa, imagina a americana. Então, tem que conciliar tudo isso".

Sobre o local para a reunião entre os dois líderes, ele disse: "O presidente (Lula) terá uma agenda internacional agora e pode, inclusive, haver uma convergência da agenda internacional do presidente Trump. Isso pode acontecer lá fora (do Brasil), pode acontecer lá nos Estados Unidos, mas está sendo costurado". Ele frisou que o encontro entre Lula e Trump em Nova York em setembro "distensionou" a relação.

"O fato é que, do tarifaço para cá, em nenhum momento houve retrocesso. Sempre a notícia é: retirou isso, retirou isso, retirou isso. Agora nós temos a MP 1.303, que está em tramitação no Congresso Nacional, que vai ser fundamental também para criar uma alternativa para os setores que ainda estão incluídos com as tarifas mais elevadas. Então acho que tem caminho e, como disse o presidente, vamos aguardar", finalizou.

DUPLA IDEAL

Agro nacional e de MS pedem Tereza como vice de Tarcísio em 2026

O nome da senadora sul-mato-grossense é unanimidade no setor agropecuário desde quando foi ministra

04/10/2025 08h35

A senadora sul-mato-grossense Tereza Cristina (PP), durante pronunciamento no Senado

A senadora sul-mato-grossense Tereza Cristina (PP), durante pronunciamento no Senado Waldemir Barreto/Agência Senado

Os principais representantes do agronegócio em nível nacional e estadual querem a senadora sul-mato-grossense Tereza Cristina (PP) como a pré-candidata a vice-presidente em uma possível chapa encabeçada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), à Presidência da República, com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Para o jornal O Globo, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado federal Pedro Lupion (PP-PR), foi o primeiro a declarar apoio à parlamentar, colega de partido em nível nacional, enquanto, em nível estadual, o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), Marcelo Bertoni, e o presidente da Associação dos Criadores do Estado (Acrissul), Guilherme Bumlai, também fizeram coro em entrevista ao Correio do Estado.

“Estaremos com o Tarcísio, caso ele seja o candidato apoiado pelo Bolsonaro. É provável que o vice seja da federação União Progressista, formada pelo União Brasil e PP, e a Tereza é um nome mais do que perfeito para nós do agronegócio. É ponderada, de confiança, entende nossas bandeiras. Mas, até o momento, não temos candidatura definida, muito menos o vice. Outros nomes ótimos ainda vão surgir, certamente”, projetou Pedro Lupion.

Já Marcelo Bertoni disse que a senadora Tereza Cristina seria um apoio significativo para qualquer político de direita que se candidate à Presidência da República. “A senadora Tereza Cristina ajudaria, sim, se o Tarcísio for o candidato a presidente, e não só o Tarcísio, mas qualquer outro político de direita”, afirmou.

Na visão dele, a presença feminina da senadora sul-mato-grossense seria de grande valia na abordagem de questões relacionadas às mulheres durante a campanha eleitoral do próximo ano.

“Além disso, ela tem alta credibilidade e uma calma notável para resolver conflitos, sendo capaz de mediar entre diferentes lados. Enfim, a Tereza é um excelente nome para tal papel”, reforçou.

Para Guilherme Bumlai, ainda não há uma definição de candidaturas para a próxima eleição presidencial e muito se discute em torno dos nomes que podem compor as futuras chapas. “Nesse cenário, a senadora Tereza Cristina reúne todas as credenciais para ser considerada, em uma eventual composição, como vice-presidente da República”, assegurou.

O presidente da Acrissul completou que Tereza Cristina “representa, de forma legítima, os anseios do agronegócio brasileiro, conhece a realidade das diferentes regiões produtoras e foi protagonista em abrir mercados e consolidar o Brasil como potência mundial nas exportações do setor”. “Trata-se de um nome capaz de garantir representatividade e voz qualificada ao agro”, argumentou.

EX-MINISTRA

O fato de Tereza Cristina ter sido ministra de Agricultura, Pecuária e Abastecimento durante o governo de Bolsonaro faz com que o seu nome seja visto como capaz de atrair o eleitorado feminino e conservador. Além disso, ela integra a federação entre União Brasil e PP, de onde deve sair o vice para a chapa de centro-direita.

O nome dela já foi aventado para integrar a chapa em 2022, mas Bolsonaro optou pelo general do Exército Walter Braga Netto para o posto. Vista no Congresso como nome ponderado do bolsonarismo, a parlamentar manteve interlocução recente com a base do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante a relatoria do projeto da Reciprocidade Econômica, e foi elogiada pelos colegas governistas.

Meses depois, ao ver o Brasil ser taxado pelo governo dos Estados Unidos, disse que a Lei da Reciprocidade Econômica só deveria ser usada “como último recurso” e quando “todos os caminhos diplomáticos” fossem esgotados, embora o agronegócio estivesse entre os setores mais afetados pelo tarifaço. Posicionamentos como estes a reforçam como um nome “mais ao centro”, não associado ao radicalismo.

O nome dela já foi colocado por membros do agro a Bolsonaro e ao filho mais velho dele, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que não apresentaram resistência inicial. Tarcísio, que foi colega de Esplanada de Tereza, também teria simpatia à ideia.

A concorrência, porém, pode vir de dentro do próprio partido, já que o senador Ciro Nogueira (PP-PI) não esconde a vontade de compor a chapa. Ao jornal O Globo, no mês passado, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, definiu Ciro como “um ótimo nome” para o posto.

A ex-primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, presidente nacional do PL Mulher, também é cotada, embora seja mais provável que concorra ao Senado pelo Distrito Federal.

Procurada pelo Correio do Estado, Tereza Cristina disse que preferia não comentar, pois considera que seja tudo especulação. Já ao jornal O Globo, a senadora, por meio da sua assessoria de imprensa, disse que “ninguém é candidato a vice” e negou ter tido qualquer conversa sobre o tema até o momento.

Na segunda-feira, depois do primeiro encontro com Bolsonaro desde que o ex-presidente foi condenado a mais de 27 anos de prisão, Tarcísio reafirmou que será candidato à reeleição para o governo de São Paulo. A insistência na reeleição é lida por aliados como uma forma de dar uma “acalmada” nas especulações e ganhar tempo.

Valdemar Costa Neto afirmou que, caso Tarcísio seja candidato ao Planalto, será pelo PL. 

“Quem vai escolher o candidato a presidente e a vice é o Bolsonaro, na hora certa. É por isso que ele [Tarcísio] ainda não veio para o PL. Se ele for candidato à Presidência, com o aval de Bolsonaro, será pelo nosso partido. Se tentar a reeleição por São Paulo, será pelo Republicanos. Então, sem esta decisão feita, ainda não faz sentido ele vir. O Republicanos sempre foi e sempre será parceiro nosso”, comentou Valdemar Costa Neto.

