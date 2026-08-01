Desistência de Nelsinho foi "gesto de grandeza", diz Riedel

O governador Eduardo Riedel (PP) classificou como um "gesto de grandeza" a decisão do senador Nelsinho Trad (PSD) de abrir mão da candidatura à reeleição ao Senado para integrar como primeiro suplente a chapa do ex-governador Reinaldo Azambuja (PL).
Durante a convenção da coligação governista realizada neste sábado (1º), em Campo Grande, Riedel afirmou que a atitude do aliado representa um dos maiores exemplos de desprendimento político que presenciou e destacou que a escolha fortalece o projeto de reeleição do grupo.
Ao discursar para lideranças políticas, prefeitos, vereadores e militantes, o governador elogiou a trajetória construída ao lado do senador e afirmou que a decisão ficará marcada na história da aliança.
"Nelsinho, jamais na minha curta vida pública eu vi tamanho respeito, eu vi tamanho desprendimento. Eu vi o tamanho do pensamento do coletivo (...) talvez a sua atitude tenha sido, na minha curta história de vida política, a de maior grandeza que eu vi em um homem público", declarou Riedel. O governador ainda ressaltou que o senador colocou os interesses do grupo acima do projeto pessoal.
"Você pensou muito maior do que na sua própria candidatura", afirmou, acrescentando que a decisão ficará registrada entre os integrantes da coligação formada para as eleições deste ano.
A manifestação ocorreu um dia após Nelsinho oficializar a desistência da disputa pela reeleição ao Senado. O parlamentar optou por integrar a chapa de Reinaldo Azambuja como primeiro suplente, decisão tomada, segundo ele, justamente para fortalecer o projeto liderado por Eduardo Riedel.
Em seu pronunciamento, Nelsinho afirmou que enfrentou um conflito pessoal antes de definir o caminho político que seguiria e disse que priorizou a união da base governista.
"Essa luta que travamos até aqui não foi para eleger o Senado de um ou de outro. Foi uma luta que travei contra mim mesmo para entender o que seria mais importante. Com esse gesto, todos nós podemos nos unir em torno de uma palavra que será essencial daqui para frente: a união em torno do projeto da reeleição do governador Eduardo Riedel."
A decisão ganha mais repercussão pelo fato de o irmão do senador, o ex-deputado federal Fábio Trad (PT), ter sido oficializado há uma semana como candidato ao Governo de Mato Grosso do Sul pela Federação Brasil da Esperança (PT-PCdoB-PV).
Ao justificar a desistência da candidatura ao Senado, o parlamentar destacou que colocou os interesses da coligação acima das pretensões individuais.
"Essa será minha quinta eleição majoritária consecutiva. Tomei essa decisão pensando no projeto que acreditamos, e não apenas em um projeto pessoal", afirmou.
Nelsinho também destacou a relação de confiança construída com Reinaldo Azambuja e disse que participará ativamente da campanha do ex-governador.
"Tenho com Reinaldo Azambuja uma amizade indestrutível. Vou estar ao lado dele, substituindo-o quando for necessário e mostrando que Mato Grosso do Sul não tem outro caminho. É o caminho de dar certo."
Cabe destacar que além de Nelsinho, a senadora Tereza Cristina, então cotada à vice-presidência da Republíca junto de Flávio Bolsonaro (PL), também desistiu "em nome do partido", medida que não agradou Riedel.
O governador espera que Tereza possa reconsiderar até o próximo dia 5, data limite para o lançamento de candidaturas.
*Colaboraram Naiara Camargo e Felipe Machado