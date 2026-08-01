Mesmo com o irmão Fábio Trad na disputa, Nelsinho declara apoio a Riedel em MS

O senador Nelsinho Trad declarou apoio à reeleição do governador Eduardo Riedel durante convenção da base aliada, mesmo tendo o irmão, Fábio Trad, na disputa pelo Governo de Mato Grosso do Sul. - Foto: Marcelo Victor/Correio do Estado.

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O senador Nelsinho Trad (PSD) declarou neste sábado (1º) apoio à candidatura à reeleição do governador Eduardo Riedel (PP), mesmo tendo o irmão, o ex-deputado federal Fábio Trad (PT), entre os adversários na disputa pelo Governo de Mato Grosso do Sul.

A manifestação ocorreu durante a convenção da coligação governista, realizada em Campo Grande, e marcou um dos momentos mais emblemáticos do evento político.

A declaração acontece um dia após Nelsinho oficializar a desistência de disputar a reeleição ao Senado. O parlamentar abriu mão da candidatura própria para assumir a primeira suplência na chapa do ex-governador Reinaldo Azambuja (PL), decisão que, segundo ele, foi tomada para fortalecer o projeto político da base aliada.

Ao discursar para prefeitos, vereadores, parlamentares e lideranças partidárias, Nelsinho afirmou que enfrentou um dilema pessoal antes de decidir permanecer no grupo político liderado por Eduardo Riedel.

"Essa luta que travamos até aqui não foi para eleger o Senado de um ou de outro. Foi uma luta que travei contra mim mesmo para entender o que seria mais importante. Com esse gesto, todos nós podemos nos unir em torno de uma palavra que será essencial daqui para frente: a união em torno do projeto da reeleição do governador Eduardo Riedel."

A fala ganha ainda mais repercussão pelo fato de o irmão do senador, Fábio Trad, ter sido oficializado como candidato ao Governo de Mato Grosso do Sul pela Federação Brasil da Esperança (PT-PCdoB-PV). Apesar do vínculo familiar, Nelsinho deixou claro que permanecerá ao lado da candidatura de Riedel durante toda a campanha eleitoral.

"Riedel vai precisar de todos nós"

Durante o pronunciamento, o senador afirmou que a reeleição do governador dependerá do empenho coletivo da coligação, especialmente porque Riedel precisará conciliar a administração do Estado com a campanha eleitoral.

"O Riedel vai precisar muito mais de nós do que vocês imaginam. Ele não pode deixar a peteca cair na gestão do Estado. Precisa continuar trazendo investimentos, fazer as reformas na saúde, na educação e reduzir a máquina pública para que sobrem mais recursos para investir nas pessoas."

Segundo Nelsinho, Mato Grosso do Sul vive um momento de estabilidade administrativa que deve ser preservado.

"Quando vejo o outro lado criar mais de 37 ministérios, tenho a convicção de que estou do lado certo para fazer com que Mato Grosso do Sul continue dando certo e seja exemplo para o restante do Brasil."

Decisão em favor do grupo

Ao comentar a decisão de desistir da candidatura ao Senado, o parlamentar afirmou que colocou os interesses da coligação acima dos objetivos pessoais.

Segundo ele, assumir a primeira suplência de Reinaldo Azambuja representa uma forma de continuar contribuindo com o projeto político defendido pela base governista.

"Essa será minha quinta eleição majoritária consecutiva. Tomei essa decisão pensando no projeto que acreditamos, e não apenas em um projeto pessoal."

Amizade com Reinaldo Azambuja

Nelsinho também destacou a relação construída com o ex-governador Reinaldo Azambuja, candidato ao Senado, e afirmou que pretende atuar diretamente na campanha eleitoral ao lado do aliado.

"Tenho com Reinaldo Azambuja uma amizade indestrutível. Vou estar ao lado dele, substituindo-o quando for necessário e mostrando que Mato Grosso do Sul não tem outro caminho. É o caminho de dar certo."

Ao encerrar o discurso, o senador fez um apelo aos militantes e lideranças presentes para que concentrem esforços na campanha de reeleição do atual governador.

"Viva o governador Eduardo Riedel."

A declaração evidencia que, apesar de ter um irmão concorrendo ao Governo do Estado por outro campo político, Nelsinho Trad optou por manter a aliança construída com Eduardo Riedel e Reinaldo Azambuja, reforçando o discurso de unidade da coligação governista para as eleições de 2026.