Diretor-presidente da Itaipu anuncia R$ 1 bilhão para municípios de PR e MS

Governador defende uma boa relação do Estado com estrangeiros para ampliar os laços comerciais

Nesta sexta-feira (18), o governador do Estado, Eduardo Riedel, se encontrou com cônsules da Índia, França e Japão para debater sobre desenvolvimento, economia, tecnologia e também sobre as potencialidades de parcerias com Mato Grosso do Sul.

Durante reunião com o cônsul da França em São Paulo, Yves Tessier d'Orfeuil, foram discutidas futuras relações econômicas e culturais entre o país e Mato Grosso do Sul, que tem em comum a grande força do agronegócio. O objetivo é estreitar os laços para eventuais relações comerciais.

Essa foi a primeira visita do cônsul a Mato Grosso do Sul.

“Falamos sobre os futuros laços econômicos, comerciais e culturais, com muitas possibilidades em potencial. Temos empresas francesas atuando em Mato Grosso do Sul. Aqui o agronegócio é muito importante, assim como na França, que é um país europeu que é muito forte neste setor. Poderemos ter intercâmbios e interesses comuns, nestes assuntos com interesses tanto ao Estado, como para nós”, afirmou o cônsul.

Yves Tessier d'Orfeuil tem residência em São Paulo e é responsável por promover as boas relações da França com Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo, assim como atender a comunidade francesa nestes cinco estados.

O governador Eduardo Riedel defende uma boa relação do Estado com os países europeus, como a França, para ampliar os laços comerciais. Um dos pilares da sua gestão é construir um bom ambiente de negócios, para receber novos investimentos privados e assim garantir mais empregos e renda à população.

Cônsul veio a Mato Grosso do Sul para participar do "Bon Odori", evento tradicional realizado na Associação Esportiva e Cultura Nipo Brasileira de Campo Grande

Após o encontro com o cônsul da França, Ridel se reuniu com o cônsul-geral do Japão em São Paulo, Ryosuke Kuwana. Na visita, foi colocada em pauta possíveis relações bilaterais, assim como o reconhecimento da importância da colônia japonesa na história do Estado.

“Viemos aqui conhecer o governador e as autoridades, para expressar nossa gratidão a todo apoio que ele dedica a nossa comunidade japonesa no Estado. Discutimos possíveis relações bilaterais com Mato Grosso do Sul”, comentou o cônsul.

Campo Grande tem a terceira maior colônia de imigrantes japoneses no Brasil com 15 mil descendentes. E a 2ª maior de imigrantes de Okinawa no Brasil.

Ryosuke Kuwana destacou a importância e a forte presença da cultura japonesa no Mato Grosso do Sul, marcado inclusive por eventos tradicionais como o “Bon Odori”, que acontece nesta final de semana em Campo Grande. “Vamos participar deste evento que é muito grande aqui no Estado”, completou.

Mais tarde, Riedel apresentou as potencialidades econômicas e tecnológicas de Mato Grosso do Sul ao embaixador da Índia no Brasil, Suresh Reddy.

“É minha primeira vez em Mato Grosso do Sul e estou muito impressionado com o que estou observando. O encontro com o governador foi excelente. Tivemos uma ótima conversa para estreitar as relações do Estado com a Índia. Discutimos sobre como atrair companhias indianas para o Mato Grosso do Sul. Falamos também sobre tecnologia e conservação e como startups podem se instalar aqui”, disse o embaixador indiano.

Os secretários Jaime Verruck (Semadesc) e Luiz Renato Adler (Escritório de Relações Internacionais de MS), o senador Nelson Trad Fiho e João Parkinson, do Ministério das Relações Exteriores, além do mestre indian Atam Nambi Guruji, participaram do encontro.

“Foi muito positivo e conseguimos mostrar nossas potencialidades para a Índia, que tem interesse em investir no Estado. É sempre muito positivo mostrar o crescimento e as possibilidades de investimento em MS”, afirmou Adler.

