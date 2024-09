Disputa pela prefeitura de Dourados deve ser mais uma vez muito acirrada

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

As eleições municipais em Dourados deste ano caminham, mais uma vez, para serem umas das mais acirradas, a exemplo dos pleitos de 2012 e 2020, ou seja, há 12 anos, quando os vitoriosos conquistaram a cadeira de chefe do Executivo municipal com uma diferença de apenas três pontos percentuais.

Em levantamento feito pelo Correio do Estado, levando em consideração pesquisas de intenções de votos já divulgadas e análises de especialistas políticos de Mato Grosso do Sul, neste ano, a briga pelo cargo de prefeito de Dourados está polarizada entre o atual prefeito Alan Guedes (PP) e o ex-deputado estadual e radialista Marçal Filho (PSDB).

Mesmo com o município tendo ainda mais cinco candidatos - Tiago Botelho (PT), Racib Harb (Novo), Bela Barros (PDT), Beto Teles (Rede) e Valderi Garcia (PCO) -, as pesquisas de intenções de voto e as análises dos especialistas políticos demonstram que o vencedor será, ou Marçal Filho, ou Alan Guedes, muito por conta de Dourados não ter mais de 200 mil eleitores, pois, caso tivesse, teria a possibilidade de um segundo turno.

Atualmente, conforme a nova contagem do Censo 2022, divulgada no dia 1º de julho de 2024 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Dourados tem 260.640 habitantes, porém, de acordo com a distribuição do eleitorado do Estado por município, divulgado no dia 31 de agosto deste ano pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), o município tem 163.229 eleitores, portanto, ainda faltam 36.771 eleitores para alcançar 200 mil.

Portanto, pelo menos por enquanto, o pleito em Dourados é turno único e o novo prefeito será conhecido no próximo dia 6 de outubro, podendo ser o atual, o progressista Alan Guedes, ou um novo, o tucano Marçal Filho.

A princípio, o favorito é o radialista tucano, que teria uma vantagem considerável sobre Alan Guedes, porém, até o dia da votação, conforme os especialistas, essa diferença deve desidratar, ficando próxima de três a cinco pontos percentuais, ou seja, a disputa será voto a voto.

BIOGRAFIAS

Natural de Dourados e 38 anos de idade, Alan Guedes é casado com Kelly França e é pai de Ítalo, de 4 anos. Cursou Direito na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e Relações Internacionais na Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal (Uniderp).

Antes de ser eleito em 2020, ele era operador de Direito e também professor universitário, sendo que em 2012 foi eleito vereador e reeleito em 2016, chegando a presidente da Câmara Municipal de Dourados.

Neste ano, busca a reeleição ao cargo de prefeito e, para isso, conta com o apoio da senadora Tereza Cristina (PP), ex-ministra de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no governo do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Essa aproximação de Tereza Cristina e Jair Bolsonaro criou a expectativa de Alan Guedes contar com o apoio do ex-presidente, algo que acabou não se concretizando.

LOCUTOR

Marçal Gonçalves Leite Filho também é natural de Dourados e tem 61 anos de idade, sendo empresário da área de radiodifusão (dono da rádio 94 FM, onde também é locutor).

Além disso, também é advogado formado em Direito pelo Centro Universitário da Grande Dourados (Unigran), em 1990.

Na vida política, ele foi vereador por duas vezes (1992 pelo DB e 2016 pelo PSDB), deputado federal por três mandatos (1998 pelo PSDB, 2009 pelo MDB e 2010 pelo MDB) e deputado estadual (2018 pelo MDB).

Nas eleições deste ano, deixou o PP e retornou ao PSDB para disputar a prefeitura de Dourados, tendo o apoio Jair Bolsonaro, o que reforça seu favoritismo, pois, além de ser um radialista carismático, tem as bênçãos do ex-presidente, um nome muito forte junto aos eleitores douradenses.

Saiba

Nas eleições municipais de 2016, Délia Godoy Razuk foi eleita prefeita de Dourados pelo extinto PR, com 39,82% dos votos contra 36,96% de Geraldo Resende (PSDB), ou seja, menos de três pontos percentuais de diferença (2,86%).

Já nas eleições municipais de 2020, Alan Guedes foi eleito prefeito de Dourados pelo PP, com 33,09% dos votos contra 30,59% de Barbosinha pelo extinto DEM, isto é, também com menos de três pontos percentuais de difença (2,5%).



