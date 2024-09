É enganoso que mulher teve celular roubado ao tirar foto com Lula

ELEIÇÕES 2024

Najla Mariano é filha de Eurico Mariano, que já foi condenado por homicídio e desvio de recursos públicos no município

A política de Mato Grosso do Sul continua marcada pelas sucessões familiares na administração pública e nas eleições municipais deste ano a história pode se repetir com candidatos tentando manter a dinastia de suas famílias no comando das cidades do interior.



Esse é o caso de Coronel Sapucaia (MS), onde a empresária Najla Marienne Schuck Mariano, filha do ex-prefeito Eurico Mariano, busca dar continuidade ao legado da família disputando a eleição para prefeita do município pelo MDB.



A fama da família Mariano é bem conhecida na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai, mas os integrantes estavam desaparecidos da vida pública. O retorno acontece nas eleições municipais deste ano, 20 anos depois da morte do radialista paraguaio Samuel Román, executado com 11 tiros de pistola, a mando do de Eurico Mariano.



O pai da candidata Najla Mariano foi condenado a 17 anos e 9 meses de prisão em 2008. Após o crime, o ex-prefeito fugiu para o Paraguai onde se escondeu por 11 anos até ser preso em pela Polícia Nacional do Paraguai, em Capitán Bado, cidade paraguaia que faz fronteira com Coronel Sapucaia.



Eurico Mariano era procurado pela Interpol e, no período de buscas internacionais por autoridades estrangeiras e nacionais, Najla Mariana, que foi vereadora entre 2012 e 2016, decidiu se afastar da vida pública.



Preso, Eurico Mariano também foi condenado por contratar “funcionários fantasmas” para a Prefeitura de Coronel Sapucaia durante a sua gestão em 2002. De acordo com a denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), ele desviou R$ 363 mil dos cofres públicos através do esquema fraudulento de contratação de servidores.



A investigação apontou que o ex-prefeito realizou a contratação de servidores em cargos de confiança e que os contratados não cumpriam a carga horária de trabalho, além de devolver o salário ao prefeito e outros gestores municipais. Mesmo preso e condenado por assassinato e desvio de dinheiro público, Eurico Miranda ainda tem forte influência política no município, onde agora tenta eleger a filha.

