Eduardo Riedel é reeleito governador

O governador reeleito Eduardo Riedel ao lado dos senadores eleitos Capitão Contar e Azambuja - Foto: Paulo Ribas

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O governador Eduardo Riedel (PP) foi reeleito em primeiro turno na noite de ontem, com 67,07% dos votos válidos em Mato Garosso do Sul.

Com a apuração concluída, ele recebeu 914.323 votos e afirmou que dará continuidade às políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico e à inclusão social, com investimentos em educação, infraestrutura e melhoria das condições de vida da população.

O ex-deputado federal Fábio Trad (PT) terminou a disputa em segundo lugar, com 23,68%, o equivalente a 322.807 votos. O deputado estadual João Henrique Catan (Novo) ficou em terceiro, com 7,24% e 98.677 votos.

A vantagem de Riedel sobre o candidato petista foi de 43,39 pontos porcentuais e 591.516 votos.

Ao comentar a vitória, o governador agradeceu a confiança dos eleitores e o empenho da equipe.

Questionado sobre a expectativa durante a apuração, diante das pesquisas que indicavam reeleição no primeiro turno, afirmou que a confiança no trabalho realizado não elimina a apreensão com o resultado.

“A gente nunca fica tranquilo em eleição, mas a gente fica tranquilo pelo trabalho realizado”, declarou.

Em pronunciamento após a votação, Riedel afirmou que o resultado representa o reconhecimento de um projeto para o Estado.

Ele agradeceu aos secretários, às secretárias e às equipes das autarquias pela execução das ações de governo e pela construção de resultados para a população.

O governador também destacou a articulação política que reuniu diferentes partidos em torno da candidatura.

Riedel citou a participação da senadora Tereza Cristina e de Reinaldo Azambuja na formação da aliança e parabenizou Capitão Contar pela vitória.

Ao mencionar a futura bancada formada pela senadora Tereza Cristina (PP) e os senadores eleitos Reinaldo Azambuja (PL) e Capitão Contar (PL), Riedel afirmou que a representação sul-mato-grossense terá força para atuar nas discussões nacionais.

“Isso é muito simbólico, isso é muito forte”, disse. Segundo o governador, a bancada terá trabalho diante das questões em debate no País e deverá defender os valores compartilhados pelo grupo político.

Para o segundo mandato, Riedel apontou como prioridade a manutenção de políticas que associem crescimento econômico, educação e oportunidades para as famílias de menor renda.

“É dar sequência nas políticas públicas transformadoras”, afirmou. “A gente sempre fala que a fórmula para a inclusão das pessoas, principalmente aquelas em uma faixa de renda menor, ela é o crescimento e o desenvolvimento com educação”.

Segundo o governador, o acesso à educação de qualidade, à formação profissional e à universidade deve acompanhar o desenvolvimento do Estado.

Na avaliação dele, a ampliação das oportunidades depende da entrega de serviços públicos e de um ambiente favorável ao crescimento.

“Essa capacidade de entregar a política pública com um ambiente de prosperidade, de crescimento e de desenvolvimento ajuda nessa transformação. E esse é o nosso foco”, disse.

Riedel também destacou investimentos em infraestrutura, saneamento e pavimentação asfáltica, em parceria com os 79 municípios. No pronunciamento, acrescentou que as ações nas áreas de saúde, educação e segurança pública devem contribuir para melhorar a vida dos moradores.

“Esse é o objetivo da política pública, que a gente consiga dar dignidade, dar condição para as pessoas terem uma vida melhor”, afirmou.

O governador parabenizou a Justiça Eleitoral e as instituições envolvidas na organização do pleito. Segundo ele, a eleição ocorreu de forma organizada apesar dos desafios provocados pela chuva registrada ao longo do dia, com poucos problemas diante das dificuldades enfrentadas.

Riedel reservou parte do discurso para agradecer à esposa, Mônica, e aos demais familiares. Disse que a união da família o ajudou a enfrentar a intensidade da campanha e as declarações feitas durante a disputa.

“Vocês podem esperar de mim nesses próximos quatro anos absoluto comprometimento com o Estado”, declarou. O governador afirmou que buscará entregar o melhor da equipe à população e manter o Estado como motivo de orgulho para seus habitantes.

Também ressaltou a importância do diálogo com a bancada federal e com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul para dar sequência às ações da gestão.