Eleição de Papy une esquerda e direita na Câmara dos Vereadores

Em sessão solene na noite desta quarta-feira (1°), o vereador Epaminondas Neto “Papy” (PSDB) foi oficializado como novo presidente da Câmara Municipal de Campo Grande para o biênio 2025-2026, condução que, à primeira vista, une esquerda e direita no Legislativo Municipal.

Pautada em diálogo e "bom convívio", a chapa única contará com André Salineiro (PL) como 1° vice-presidente; Dr. Lívio Leite (União Brasil) como 2° vice-presidente e Neto Santos (Republicanos) como 3° vice-presidente, enquanto o secretariado ficará a cargo do então presidente da Câmara dos Vereadores, Carlão Borges (PSB), que segue pelos próximos dois anos como 1° secretário; Luiza Ribeiro (PT) como 2ª secretária, além de Ronilço Guerreiro (Podemos) como terceiro secretário.

Tranquila, a votação da chapa única se deu de forma nominal, em que, todos os 29 vereadores foram favoráveis à condução de Papy e demais indicados.

Anteriormente cotado para disputar a presidência, Beto Avelar (PP) aproveitou a fala para parabenizar Papy e justificar a decisão acerca da bancada Progressista em apoiar o novo presidente da Câmara e desistir da candidatura.

"Para que a casa ‘iniciasse’ de forma harmônica, desistimos (partido) de nossa candidatura. Queria conclamar que esse mandato fosse o maior de todos os tempos, isso de forma harmônica entre legislativo, executivo e judiciário", falou Avelar.

Nomeada como 2ª secretária, Luíza Ribeiro (PT) usou a palavra para falar da articulação entre tucanos e petistas durante a formação da nova mesa diretora.

"(Papy) nos convidou para compor a chapa logo no começo do segundo turno. Estamos dando um sinal que essa construção não é ideológica. Participar da mesa é muito importante, (...) há muito tempo não tínhamos mulheres na mesa diretora, e isso será muito importante para garantir a força necessária para promover as mudanças que a nossa cidade precisa", destacou a vereadora.

Durante seu discurso, Rafael Tavares (PL) destacou que a elevação de Papy ao posto de novo presidente do Legislativo aconteceu por conta do pastor ter "conquistado" a bancada do Partido Liberal.

"Conquistou a bancada do PL, claro, vamos defender nossas bandeiras e a vida do povo campo-grandense, que é isso que importa no final.", disse o vereador.

Novo presidente, Papy destacou que “é pejorativo dizer que o parlamento é um ‘puxadinho’ da Prefeitura, e sim um poder autônomo e protagonista nos debates.

“Não podemos confundir a nova formação da Prefeitura com posicionamento de governabilidade. A mesa foi composta com um equilíbrio da bancada, claro que o PT na mesa diretora é bom, será harmônico e independente de cargo na mesa diretora ou não, acredito que ela (Luiza Ribeiro) será oposição”, destacou Papy, que espera que a diversidade construa ‘pontes entre os eleitos. ’

Cabe destacar que a decisão acerca do nome do tucano foi tomada na noite desta segunda-feira (30), em um jantar na casa do vereador Professor Riverton (PP), e contou com a presença da bancada do Progressistas e do Avante, além da prefeita Adriane Lopes (PP).

Ao Correio do Estado, Professor Riverton, então cotado como novo líder do PP na Câmara, disse que a tomada de decisão pelo nome de Papy se deu também pela rapidez e pela agilidade de articulação interna do agora presidente do Legislativo Municipal, concatenada de forma antecipada aos demais postulantes.

“O Papy foi o mais habilidoso, e o que definimos (na reunião) foi para evitar conflitos, mas, independente do nome escolhido, nós buscamos a harmonia dentro da Câmara, unir forças”, disse Riverton.

Sem a presidência, o Progressistas, que tinha a expectativa de angariar outras cadeiras dentro da Câmara Municipal, acabou sem nenhuma cadeira na mesa diretora. Maicon Nogueira (PP) novato, então cotado para o posto de 2º secretário, acabou sem o posto.

“O Papy já tinha um grupo de pessoas dentro da chapa muito bem definido, nós (Progressistas) pedimos ‘uma situação’, sabemos que é algo delicado, vamos aguardar, já que às vezes não é possível simplesmente tirar alguém (da chapa)”, declarou Riverton na última terça-feira (31).

Segundo o vereador, a eleição de Papy foi natural, uma vez que o vereador tem um perfil muito conciliador, fator que pode auxiliar nos trabalhos futuros do Legislativo.

“O Papy tem em si um perfil muito conciliador, nunca veio para o embate e sempre buscou o consenso”, complementou o vereador progressista, que aproveitou a ocasião para destacar a aliança entre PP e Avante na gestão futura. “É bom destacar que PP e Avante caminharão juntos”, falou.

Dos 29 vereadores eleitos, 15 já possuíam cadeira na Casa de Leis e conquistaram a reeleição:

Carlão (PSB)

Silvio Pitu (PSDB)

Veterinário Francisco (União Brasil)

Professor Riverton (PP)

Junior Coringa (MDB)

Dr. Victor Rocha (PSDB)

Professor Juari (PSDB)

Luiza Ribeiro (PT)

Papy (PSDB)

Delei Pinheiro (PP)

Beto Avelar (PP) - reeleição

Dr. Jamal (MDB) - reeleição

Clodoilson Pires (Podemos)

Ronilço Guerreiro (Pode)

Otávio Trad (PSD)



Confira os demais eleitos:

Marquinhos Trad (PDT)

Rafael Tavares (PL)

Fábio Rocha (União Brasil)

Flávio Cabo Almi (PSDB)

André Salineiro (PL)

Ana Portela (PL)

Neto Santos (Republicanos)

Maicon Nogueira (PP)

Wilson Lands (Avante)

Herculano Borges (Republicanos)

Landmark (PT)

Jean Ferreira (PT)

Dr. Lívio (União Brasil)

Leinha (Avante)

