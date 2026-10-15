Eleitor não votou no primeiro turno pode votar normalmente no segundo

Eleitores que não votaram no primeiro turno das eleições gerais, realizado em 4 de outubro, poderão votar normalmente no segundo, que acontece em 25 de outubro.
Em Mato Grosso do Sul, 483.210 eleitores faltaram no primeiro turno por quaisquer motivos: viagem, compromisso, mudança de cidade, entre outros. O número representa 23,87% de abstenção.
No Estado, a eleição para governador foi decidida no primeiro turno, ocasião em que Eduardo Riedel foi reeleito com 67% dos votos.
Mas, os eleitores sul-mato-grossenses ainda terão que voltar às urnas, em 25 de outubro, para decidir a vaga de presidente da República (Luiz Inácio Lula da Silva ou Flávio Bolsonaro).
Por isso, quem faltou no primeiro turno pode ficar despreocupado: é possível votar normalmente no segundo turno.
JUSTIFICATIVA - Eleitores que faltaram no primeiro turno das eleições 2026, em 4 de outubro, podem justificar o voto e ficar em dia com a Justiça Eleitoral.
É possível justificar a falta no primeiro turno até 3 de dezembro de 2026 por meio:
- Do aplicativo e-Título
- Presencialmente em qualquer Cartório Eleitoral
- Pelo Autoatendimento Eleitoral - acesse os Portais da Justiça Eleitoral
- A documentação que comprove o motivo da ausência à eleição deverá ser anexada ao requerimento para análise da autoridade judiciária da zona eleitoral responsável pelo título.
Caso a justificativa seja aceita, haverá o registro no histórico do título eleitoral. Se a justificativa não for aceita, é necessário quitar o débito (R$ 3,51 por turno).
Quem estiver viajando no dia da eleição, deve apresentar passagens, cartões de embarque ou carimbos no passaporte, entre outros documentos que possam justificar a ausência no dia da votação.
Cada turno é tratado separadamente: se faltar aos dois turnos, precisa fazer uma justificativa para cada um.