Em nova lista, 32 sul-mato-grossenses aparecem entre presos provisórios em Brasília

Em lista atualizada neste sábado (21), a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seape) divulgou o nome de 32 sul-mato-grossenses que estão detidos em Brasília por serem suspeitos de participação nos atos de vandalismo que ocorreram em Brasília no segundo domingo do ano, 08 de janeiro.

A divulgação obedece determinação da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e separa os detidos em estão no Centro de Detenção Provisória II. No local estão presos 20 homens de MS.

Já na Penitenciária Feminina do Distrito Federal estão 12 mulheres do Estado, acusadas de terem participado dos protestos violentos, no qual os prédios que abrigam o Congresso Federal, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo.

Na lista de investigados que foram liberados para responderem às acusações em liberdade e que serão rastreados por tornozeleira eletrônica não há nomes de pessoas oriundas de Mato Grosso do Sul.

Ao todo, entre homens e mulheres, 942 pessoas tiveram suas prisões preventivas decretadas e outras 464 foram liberadas mediante o uso de tornozeleira.

VEJA AS LISTAS ABAIXO

Centro de Detenção Provisória II - CDP II

Alcebiades Ferreira da Silva

Alexandre Henrique Kessler

Carlos Rogério Coimbra

Daniel Rodrigues Machado

Diego Eduardo de Assis Medina

Djalma Salvino dos Reis

Eliel Alves

Ilson Cesar Almeida de Oliveira

Ivair Tiago de Almeida

Jairo de Oliveira Costa

Jeferson Franca da Costa Figueiredo

João Batista Benevides Da Rocha

Joci Conegones Pereira

José Paulo Alfonso Barros

Leandro do Nascimento Cavalcante

Mario Jose Ott

Misael da Gloria Santos

Ricardo Moura Chicrala

Rodrigo Ferro Pakuszewski

Vilson Rogério Santos Amorim

Penitenciária Feminina do Distrito Federal