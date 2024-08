Emendas parlamentares pioram execução das políticas, diz especialista

IMPULSIONAMENTO

Nos últimos 90 dias, os três candidatos a prefeito de Campo Grande já investiram quase R$ 80 mil nas duas redes sociais

Com o início para valer da campanha eleitoral para o cargo de prefeito de Campo Grande, o Correio do Estado consultou a Meta para verificar quais dos seis postulantes à cadeira de chefe do Executivo mais gastaram nos últimos 90 dias com impulsionamento no Facebook e no Instagram.

Pelo levantamento realizado pela reportagem, os três candidatos que mais gastaram até agora com as duas redes sociais foram a ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil), o deputado federal Beto Pereira (PSDB) e a prefeita Adriane Lopes (PP), que, juntos, investiram quase R$ 80 mil nessa modalidade de mídia paga.

Até o momento, a campeã de gastos é Rose Modesto, que, em 90 dias, investiu o valor de R$ 44.587,00, depois aparece Beto Pereira, que destinou R$ 15.402,00 no mesmo período, e Adriane Lopes, que reservou R$ 15.357,00 para fins de propaganda.

Já o advogado Beto Figueiró (Novo) aplicou R$ 4.000,00, e a deputada federal Camila Jara (PT) usou R$ 1.735,00, enquanto os candidatos Ubirajara Martins (DC), Luso Queiroz (Psol) e Jorge Batista (PCO), considerados os azarões no pleito do dia 6 de outubro, até o momento não gastaram com impulsionamento nas duas redes sociais nos últimos 90 dias.

De acordo com consultores e especialistas em anúncios digitais ouvidos pelo Correio do Estado, é normal nas campanhas eleitorais que a plataforma de anúncios da Meta, que administra o Facebook e o Instagram, receba uma avalanche de contratações, tanto dos candidatos a prefeito na Capital e nas cidades do interior quanto dos candidatos a vereador.

Para os especialistas, como os candidatos não tinham ainda a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, a saída foi investir nas redes sociais, que não são uma mídia cara.

Além disso, ainda de acordo com os consultores, há um direcionamento preferencial dos candidatos para impulsionar os anúncios nessas duas redes, que têm maior abrangência entre os internautas.

INTERIOR

O Correio do Estado também aproveitou para consultar os dados dos sete candidatos a prefeito de Dourados, e os campeões de investimentos em impulsionamento no Facebook e Instagram foram o atual prefeito Alan Guedes (PP), o professor universitário Tiago Botelho (PP), a empresária Bela Barros (PDT) e o radialista Marçal Filho (PSDB), que, nos últimos 90 dias, gastaram quase R$ 20 mil.

Até o momento, o campeão de gastos é Alan Guedes, que, em 90 dias, investiu o valor de R$ 13.296,00, depois aparecem Bela Barros, que destinou R$ 3.325,00 no mesmo período, Tiago Botelho, que reservou R$ 2.000,00 para fins de propaganda, e Marçal Filho, que usou R$ 962,00.

Já o farmacêutico Racib Harb, que é candidato a prefeito pelo Novo, aplicou R$ 500,00, enquanto os demais – Beto Teles (Psol) e Valderi Garcia (PCO) - até o momento não gastaram com impulsionamento nas duas redes sociais nos últimos 90 dias.

Saiba

Os políticos optam pelo Facebook e o Instagram em virtude da segmentação, ferramenta mais relevante ao se criar uma campanha, sendo possível direcionar a mídia de acordo com o perfil dos usuários.

Assine o Correio do Estado