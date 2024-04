Ex-prefeito, Marquinhos Trad confirma a pré-candidatura a vereador pelo PDT

Destacando sua 'experiência no legislativo e no executivo', o ex-prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, confirmou ao Correio do Estado sua pré-candidatura a vereador pelo PDT (Partido Democrático Trabalhista).

A filiação do ex-prefeito ocorreu na manhã de hoje (4). Para a reportagem, ele relatou que sua experiência e conhecimento técnico podem acrescentar ainda mais na Casa de Leis.

"Conheço muito bem a realidade da nossa cidade. Já estive no legislativo e no executivo e creio que com a experiência e conhecimento técnico das leis, posso ajudar na Câmara Municipal no crescimento da nossa cidade", destacou.

A entrada de Marquinhos Trad ao PDT foi bastante turbulento. O primeiro a manifestar sua insatisfação foi o deputado Lucas de Lima, que enviou um pedido de renúncia à presidência do Diretório Municipal do partido em Campo Grande. Isso ocorreu após ele ter tomado conhecimento, pelas redes sociais, de que Marquinhos Trad estaria ingressando no partido.

"Eu fui convidado a participar do partido para somar. Antes de entrar eu sentei com Lucas de Lima e conversamos por horas. Ele me recebeu muito bem e disse que jamais estaria no PDT para tomar o seu espaço e sim somar forças com ele. A questão é que ele tomou essa decisão não foi por minha causa e, sim pela questão que o partido deseja apoiar uma candidata da base do PSDB", disse.

Trad ainda relatou para a reportagem que o deputado, que vinha a anos montando a sua pré-candidatura a prefeitura de Campo Grande "tomou suas decisões pessoais", após o PDT mostrar apoio a Rose Modesto nas eleições municipais deste ano.

"Tenho certeza absoluta que ele pediu renúncia ao diretório não foi por minha causa. Pelo que entendi, ele tomou a suas próprias decisões até porque ele tem seus objetivos eleitorais"

Insatisfeito, deputado Lucas de Lima envia renuncia à presidência do PDT municipal

Após manifestar insatisfação com a filiação de Marquinhos Trad ao PDT (Partido Democrático Trabalhista), o deputado estadual Lucas de Lima apresentou um pedido de renúncia à presidência do Diretório Municipal do partido em Campo Grande. Sua decisão de deixar o partido veio após uma reunião com os pré-candidatos, da qual não foi informado previamente.

Em entrevista ao Correio do Estado, o deputado, que vem construindo sua pré-candidatura à prefeitura de Campo Grande, relatou que tomou essa decisão após o PDT agendar uma reunião com Marquinhos Trad, na qual sequer foi convidado.

"O partido realizou uma reunião de pré-candidatos a vereadores com a presença de Marquinhos Trad e não fui consultado e nem convidado. Por causa desta postura do PDT, apresentei a minha carta de renúncia à presidência do diretório municipal e vice-presidente estadual"

Bastante insatisfeito com a postura do partido, Lucas de Lima disse que nas próximas horas estará decidindo se deve ou não anunciar a desistência à candidatura da prefeitura de Campo Grande.

"O que me deixou bem triste é que não fui ouvido e essa postura senti um verdadeiro descaso e desprestigiado dentro do partido. Fiquei sabendo dessa reunião por outras pessoas pelas redes sociais. Nas próximas horas estarei decidindo se devo ou não anunciar a desistencia", relatou.



PDT bate martelo para apoiara pré-candidatura de Rose Modesto

O PDT de Mato Grosso do Sul já teria batido o martelo para apoiar a pré-candidatura da ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil) para prefeita de Campo Grande nas eleições do próximo dia 6 de outubro.

Conforme fontes ouvidas pelo Correio do Estado, o partido teria em mãos pesquisas qualitativas e quantitativas muito promissoras em relação ao sucesso da pré-candidatura da superintendente de Desenvolvimento do Centro-Oeste.

Além disso, de acordo com essas mesmas fontes, tanto o diretório estadual, quanto o nacional não nutre qualquer tipo de proximidade com o PSDB e, portanto, um provável apoio da legenda para a pré-candidatura do deputado federal Beto Pereira a prefeito de Campo Grande está descartado.

O Correio do Estado ainda ouviu interlocutores próximos a Rose Modesto sobre essa possível aliança do União Brasil com o PDT nas eleições municipais na Capital e foi informado que as chances são muito grandes.

Para a reportagem, o presidente estadual do PDT, Cadu Gomes, disse que o partido ainda considera o deputado estadual Lucas de Lima como pré-candidato a prefeito de Campo Grande, porém, admitiu que está conversando com a titular da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco).