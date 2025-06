Filiação de Capitão Contar no PP esfria com exigência de concorrer ao Senado

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A filiação do ex-deputado estadual Capitão Contar no PP teria “esfriado” em razão da exigência do ex-parlamentar de sair candidato ao Senado nas eleições gerais do próximo ano, em vez de buscar uma vaga na Câmara dos Deputados, como lhe teria sido proposto pelas lideranças progressistas.

Atualmente no PRTB, partido pelo qual concorreu e perdeu o pleito a governador de Mato Grosso do Sul, no segundo turno das eleições de 2022, para o então secretário estadual Eduardo Riedel (PSDB), o bolsonarista pode ter que continuar à frente da legenda na eventualidade de manter a decisão de só sair candidato a senador da República.

O Correio do Estado apurou que o PP estaria apostando em Contar para fazer uma dobradinha com a ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil) na corrida pelas oito cadeiras na Câmara dos Deputados, pois os dois partidos criaram a federação União Progressista para o pleito de 2026.

A ideia era que, com os dois campeões de votos, a União Progressista conseguiria fazer até três deputados federais – Contar e Rose, por votação própria, e mais um, provavelmente o atual deputado federal Dr. Luiz Ovando (PP), com a sobra de votos que os dois poderiam conseguir.

No entanto, conforme fontes ouvidas pela reportagem, em função dos bons resultados nas duas pesquisas divulgadas pelo Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul (Ipems) e pelo Instituto Paraná Pesquisas, ele teria reforçado o desejo de sair como candidato ao Senado no próximo ano, e não a deputado federal.

Pela pesquisa estimulada do Ipems, que ouviu 1.720 eleitores de 53 municípios de Mato Grosso do Sul, o ex-deputado estadual obteve 13,61% das intenções de votos ao Senado, ficando atrás somente do ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB), que alcançou 18,07%, e do senador Nelsinho Trad (PSD), que conseguiu 14,28%.

Já no levantamento espontâneo do Paraná Pesquisas, que fez 1.540 entrevistas em 44 municípios do Estado, Capitão Contar também foi citado entre os nove com melhor desempenho junto às pessoas ouvidas.

Porém, mesmo com os bons números nas duas pesquisas e com a vontade do ex-deputado estadual, a vaga oferecida pela União Progressista continua sendo para concorrer a deputado federal.

Portanto, caso o Capitão Contar não mude de ideia, terá de concorrer ao Senado pela sua atual legenda, ou seja, o PRTB, que não terá muitos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), o famoso Fundo Eleitoral, e nem tempo de rádio e televisão, dificultando um bom desempenho nas urnas.

EM TRATATIVAS

Procurado pelo Correio do Estado, o ex-deputado estadual declarou que continua em tratativas com a senadora Tereza Cristina, presidente do PP em Mato Grosso do Sul, sobre a possível troca do PRTB pelo partido da ex-ministra de Jair Bolsonaro (PL).

“Precisamos renovar o Senado Federal. É um projeto de Brasil. E vou brigar por uma das vagas de senador da República, mas a senadora no momento não garante isso no PP”, declarou.

Na prática, Capitão Contar deixou subentendido que só ingressará na legenda progressista na eventualidade de ser o candidato da sigla a senador.

Ele ainda lembrou que em 2021 se filiou no PL, na esperança de que o partido lançasse candidatura própria para governador de Mato Grosso do Sul.

“Me desfiliei quando soube que o partido estava coligado com PSDB”, finalizou, mostrando que costuma manter seu posicionamento.

SAIBA

As negociações entre o ex-deputado estadual Capitão Contar e a senaora Tereza Cristina para que o parlamentar troque o PRTB pelo PP ganharam força depois que, no dia 22 de maio deste ano, ele visitou, em Brasília (DF), a parlamentar.

Na ocasião, Contar não quis comentar o contéudo da reunião, porém, ele fez a seguinte postagem nas suas redes sociais: “Visita especial ao Senado Federal, ao lado da nossa querida senadora Tereza Cristina, buscando construir pontes para fortalecer Mato Grosso do Sul e os sul-mato-grossenses”.

Assine o Correio do Estado