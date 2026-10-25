Flávio diz que é impossível reconhecer vitória de Lula e vai pedir anulação das eleições

Flávio Bolsonaro disse que não irá aceitar a vitória de Lula - Foto: Reprodução / Redes sociais

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Na primeira fala após a derrota na eleição presidencial, o candidato do PL, o senador Flávio Bolsonaro, disse não reconhecer a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Flávio perdeu por uma diferença superior a 4 milhões de votos. A reeleição de Lula foi reconhecida pelo Tribunal Superior Eleitoral.

“É inexplicável acontecer o que aconteceu. É impossível reconhecer o resultado dessas eleições. Vou pedir a anulação dessas eleições. Não vou aceitar que a regra tenha mudado.”

O senador classificou ainda como “sacanagem” o resultado do pleito por causa da decisão do ministro Cristiano Zanin, do STF, de prorrogar a votação até as 19h. “O que aconteceu hoje não foi algo normal”, afirmou.

O candidato do PL alegou que Zanin “deu uma canetada” ao acolher o pedido da campanha petista e prorrogar o prazo de votação até as 19h.

O pedido ao STF foi feito pela campanha de Lula após uma série de denúncias de problemas no serviço público de transporte em diferentes cidades, incluindo Salvador e São Paulo.

“O ministro da Suprema Corte, pela primeira vez na história, ex-advogado do Lula, dá uma canetada a pedido de um ex-sócio dele, que muda a regra do jogo”, disse Flávio. “No meio do jogo, às 17h01, o ministro Zanin, que não faz parte do Tribunal Superior Eleitoral, atropelando a Justiça especializada, toma uma decisão prorrogando por duas horas a eleição. Isso nunca tinha acontecido na história do Brasil.”

O senador, que discursou ao lado de apoiadores em Brasília, afirmou que a decisão judicial “quebra a isonomia” do pleito e alegou que nunca saberia quantos votos poderia ter “nos Estados onde as urnas não foram abertas”.

“O que eu tenho que falar aqui agora é que é impossível, é impossível reconhecer o resultado das eleições no contexto em que essas coisas aconteceram. Nós vamos usar o nosso jurídico, vamos pedir a anulação dessas eleições”, afirmou.

Campanha de Flávio também pediu ampliação do prazo

A campanha do senador também acionou o TSE, solicitando a ampliação do horário de votação em ao menos três Estados.

Flávio foi derrotado por uma diferença de mais de 4 milhões de votos. A vitória de Lula foi reconhecida pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, que afirmou ter ligado para ambos os candidatos.

Em declaração após o encerramento da apuração, Kassio afirmou que as eleições brasileiras experimentaram “um grau elevado de judicialização”.

Segundo ele, foram submetidos ao Tribunal Superior Eleitoral 2.265 processos referentes às eleições de 2026, entre os quais 827 representações e 446 pedidos de direito de resposta.

O presidente da Corte Eleitoral fez uma declaração na sede do TSE, em Brasília, após confirmar a reeleição do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 51,78% dos votos válidos, ante 48,22% do adversário, o senador Flávio Bolsonaro (PL).