O ex-governador Reinaldo Azambuja, atual presidente estadual do PSDB em Mato Grosso do Sul, negou, ontem, a possibilidade de o partido lançá-lo para disputar a Prefeitura de Campo Grande nas eleições municipais do próximo ano, em substituição ao deputado federal Beto Pereira.

“Não tem plano B, não tem plano C e não tem plano D. Nós só temos o plano A, que é o Beto como pré-candidato do PSDB à prefeitura da Capital. Ele vai apresentar a proposta do partido para Campo Grande e essa questão já está pacificada”, declarou Reinaldo Azambuja ao Correio do Estado.

Ele também refutou a possibilidade de a legenda ter dado um ultimato para que Beto Pereira viabilize sua candidatura até o início do próximo ano, porque, conforme as pesquisas de intenções de voto internas do partido e as públicas divulgadas pela mídia, o nome do parlamentar ainda não teria decolado.

Nesses levantamentos, o deputado federal tem ficado bem atrás, tanto de velhas lideranças políticas, como o ex-governador André Puccinelli (MDB) e a ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil), quanto de novas, como a atual prefeita Adriane Lopes (PP) e o deputado estadual Lucas de Lima (PDT).

“Levar em consideração apenas os dados das pesquisas feitas neste momento para definir um candidato seria um erro, pois, no caso do Beto, ele ainda não colocou a campanha na rua para ser realmente testado pelos eleitores. As pessoas conhecem apenas o deputado federal, e não o candidato a prefeito”, argumentou o presidente estadual do PSDB.

Reinaldo Azambuja citou como exemplo o caso do governador Eduardo Riedel, que, no início de sua caminhada para vencer as eleições do ano passado, aparecia com baixo porcentual de votos.

“Se a gente tivesse aceitado apenas os dados das pesquisas, hoje, o Eduardo não seria nosso governador”, reforçou.

ENTENDA

Fontes ouvidas pelo Correio do Estado dão como certo que, na impossibilidade de Beto Pereira demonstrar algum poder de reação frente aos adversários já postos na disputa pela Prefeitura de Campo Grande, o plano B do PSDB seria o nome do ex-governador Reinaldo Azambuja, que é um dos entusiastas da candidatura do ex-prefeito de Terenos para tentar a cadeira de prefeito da Capital.

Segundo os caciques do próprio partido, Reinaldo Azambuja reúne todos os predicados para ser o candidato tucano a prefeito de Campo Grande em 2024, pela excelente administração que fez à frente do governo de Mato Grosso do Sul, quando encerrou o 2º mandato com aprovação popular de mais de 70%, feito que inclusive ajudou a fazer o seu sucessor, o governador Eduardo Riedel, pela primeira vez no Estado.

Além disso, outro fator que credencia o ex-governador a tentar ser eleito prefeito da Capital é a liderança política construída ao longo de sua carreira, como prefeito de Maracaju, por duas vezes, deputado estadual, deputado federal e governador, também por duas vezes.

Outro ponto importante, conforme os interlocutores de Reinaldo Azambuja, é que ele jamais esqueceu o fato de não ter conseguido ser eleito prefeito de Campo Grande em 2012.

Na oportunidade, obteve 113.629 votos no 1º turno, o equivalente a 25,43% dos votos válidos, montante insuficiente para avançar ao 2º turno, que teve os candidatos Edson Giroto (MDB) e Alcides Bernal (PP), sendo o último o vencedor na disputa pelo cargo.

Também está sendo colocado na balança o fato de o ex-governador ser amigo muito próximo da senadora Tereza Cristina (PP), o que poderia favorecer uma provável aliança do PSDB com o partido da parlamentar sul-mato-grossense, com ela abrindo mão de lançar Adriane Lopes à reeleição com o compromisso de colocar outra liderança da legenda como vice na chapa de Reinaldo Azambuja.

Essa costura política só seria possível com o provável compromisso de o ex-governador administrar Campo Grande por apenas dois anos e, depois, sair do cargo para disputar uma cadeira no Senado, deixando a vaga de prefeito para o seu vice, que, na teoria, seria do PP.

A senadora já deixou bem claro que, caso o PSDB insista em lançar Beto Pereira, o PP não abrirá mão de Adriane Lopes para disputar a reeleição.