Governador e prefeita discutem avanço de obras de infraestrutura em Campo Grande

ELEIÇÕES 2024

A deputada federal petista vai mesmo disputar a eleição para chefe do Executivo municipal no próximo dia 6 de outubro

Durante reunião realizada na quarta-feira no gabinete da deputada estadual Gleici Jane na Assembleia Legislativa, as executivas estadual e municipal do PT bateram o martelo e reforçaram a confirmação da pré-candidatura da deputada federal Camila Jara à prefeita de Campo Grande na eleição do próximo dia 6 de outubro.

O encontro serviu para acabar de uma vez por todas com a teoria de que a parlamentar desistiria para que, em prol do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, o PT cederia a cabeça de chapa a partidos aliados no maior número possível de capitais e cidades com mais de 100 mil eleitores e, em contrapartida, essas legendas dariam apoio à reeleição dele em 2026.

Além de Camila Jara e Gleici Jane, a reunião também teve a presença dos deputados estaduais Zeca do PT e Pedro Kemp, do deputado federal Vander Loubet, do presidente do diretório municipal de Campo Grande, Agamenon Rodrigues do Prado, e do presidente do diretório estadual, Vladimir da Silva Ferreira.

SEGUNDO TURNO

Segundo Agamenon Rodrigues disse ao Correio do Estado, o encontro serviu para consolidar a pré-candidatura de Camila Jara à prefeita de Campo Grande e tentar levá-la para o segundo turno da eleição municipal.

“A pré-candidatura dela está consolidada e vamos iniciar os preparativos para disputar o primeiro turno do pleito”, garantiu.

A avaliação feita pelas lideranças do PT de Mato Grosso do Sul é de que uma candidatura própria do partido na Capital é de fundamental importância.

“Agora, o papel do partido aqui no Estado é fazer um grande debate sobre o programa de governo para a maior cidade de Mato Grosso do Sul”, reforçou o presidente do diretório municipal.

SEMINÁRIO

Ainda durante a reunião, as lideranças petistas definiram que no próximo mês de maio o PT fará um grande seminário sobre a cidade que temos e a cidade que queremos.

"Nós queremos discutir saúde, educação e transporte público urbano”, afirmou Agamenon Rodrigues.

Além disso, foi definido que o PT vai abrir uma discussão sobre quem será o pré-candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Camila Jara e, nesse sentido, as lideranças do partido pretendem conversar com várias legendas do município.

As lideranças entendem que o objetivo é consolidar uma forte aliança para levar a deputada federal Camila Jara para o segundo turno da eleição para prefeita de Campo Grande.

“Não resta nenhuma dúvida internamente com relação à candidatura própria no primeiro turno e isso ficou claro na reunião”, disse o presidente municipal, acrescentando que a questão está pacificada entre Camila Jara, Zeca do PT e Vander Loubet.

Procurada pelo Correio do Estado, a deputada federal e pré-candidata à prefeita de Campo Grande reforçou as palavras do presidente Agamenon Rodrigues do Prado.

“Foi uma reunião para eu definir os passos e as estratégias para a minha pré-campanha à prefeita de Campo Grande, bem como para a montagem da chapa de vereadores. A ideia é que a gente se reúna toda a semana ou a cada 15 dias para ver a rota e alinhar as coisas”, assegurou Camila Jara.

Ela também reforçou que a questão da cedência da cabeça de chapa para partidos aliados não seria aplcada em Campo Grande.

“As capitais onde esses acordos poderiam ser costurados já foram acertados. Ou onde os pré-candidatos não foram anunciados pela nacional, como é o caso de Curitiba (PR)”, declarou.

