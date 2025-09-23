Governo já pagou R$ 1,53 bi a aposentados afetados por descontos indevidos do INSS, diz Secom

Nelsinho Trad (PSD) e Soraya Thronicke (Podemos) também se manifestaram desfavoráveis
Senadora de Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina (PP), se posicionou contra a PEC da Blindagem e foi na contramão dos bolsonaristas.
Grande parte de direitistas aprovam a proposta, mas, Tereza manifestou, nesta terça-feira (23), em suas redes sociais, que irá votar contra a proposta no Senado Federal.
Os outros senadores de MS, Nelsinho Trad (PSD) e Soraya Thronicke (Podemos) também se manifestaram desfavoráveis. Com isso, todos os senadores de Mato Grosso do Sul irão votar contra.
A votação passou pela Câmara dos Deputados na última terça-feira (16). Dos 513 deputados, 482 votaram, sendo 314 a favor do voto secreto e 168 contra o voto secreto. Veja como votou cada deputado federal de MS:
A FAVOR
- Beto Pereira (PSDB)
- Dagoberto Nogueira (PSDB)
- Luiz Ovando (PP)
- Marcos Pollon (PL)
- Rodolfo Nogueira (PL)
CONTRA
- Camila Jara (PT)
- Vander Loubet (PT)
- Geraldo Resende (PSDB)
Mais de 2/3 do Senado discorda e deve votar contra a proposta. Veja como cada senador da República diz que vai votar:
Votará contra:
- Alessandro Vieira (MDB-SE)
- Ana Paula Lobato (PDT-MA)
- Augusta Brito (PT-CE)
- Carlos Viana (Podemos-MG)
- Chico Rodrigues (PSB-RR)
- Cid Gomes (PSB-CE)
- Cleitinho (Republicanos-MG)
- Confúcio Moura (MDB-RO)
- Damares Alves (Republicanos-DF)
- Daniella Ribeiro (PP-PB)
- Eduardo Braga (MDB-AM)
- Eduardo Girão (Novo-CE)
- Eduardo Gomes (PL-TO)
- Eliziane Gama (PSD-MA)
- Fabiano Contarato (PT-ES)
- Fernando Dueire (MDB-PE)
- Fernando Farias (MDB-AL)
- Flávio Arns (PSB-PR)
- Humberto Costa (PT-PE)
- Ivete da Silveira (MDB-SC)
- Izalci Lucas (PL-DF)
- Jaques Wagner (PT-BA)
- Jayme Campos (União-MT)
- Jorge Kajuru (PSB-GO)
- Jussara Lima (PSD-PI)
- Laércio Oliveira (PP-SE)
- Leila Barros (PDT-DF)
- Magno Malta (PL-ES)
- Mara Gabrilli (PSD-SP)
- Marcelo Castro (MDB-PI)
- Margareth Buzetti (PP-MT)
- Nelsinho Trad (PSD-MS)
- Omar Aziz (PSD-AM)
- Oriovisto Guimarães (PSDB-PR)
- Otto Alencar (PSD-BA)
- Paulo Paim (PT-RS)
- Professora Dorinha Seabra (União-TO)
- Randolfe Rodrigues (PT-AP)
- Renan Calheiros (MDB-AL)
- Rodrigo Pacheco (PSD-MG)
- Rogério Carvalho (PT-SE)
- Sergio Moro (União-PR)
- Sérgio Petecão (PSD-AC)
- Soraya Thronicke (Podemos-MS)
- Teresa Leitão (PT-PE)
- Vanderlan Cardoso (PSD-GO)
- Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB)
- Zenaide Maia (PSD-RN)
Votará a favor:
- Carlos Portinho (PL-RJ)
- Dr. Hiran(PP-RR)
- Luis Carlos Heinze (PP-RS)
- Marcio Bittar (PL-AC)
- Marcos do Val (Podemos-ES)
- Marcos Rogério (PL-RO)
Indeciso:
- Angelo Coronel (PSD-BA)
- Beto Faro (PT-PA)
- Esperidião Amin (PP-SC)
- Plínio Valério (PSDB-AM)
- Rogério Marinho (PL-RN)
Não respondeu:
- Alan Rick (União-AC)
- Astronauta Marcos Pontes (PL-SP)
- Ciro Nogueira (PP-PI)
- Davi Alcolumbre (União-AP)
- Dra. Eudócia (PL-AL)
- Efraim Filho (União-PB)
- Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
- Giordano (MDB-SP)
- Hamilton Mourão (Republicanos-RS)
- Irajá (PSD-TO)
- Jader Barbalho (MDB-PA)
- Jaime Bagattoli (PL-RO)
- Jorge Seif (PL-SC)
- Lucas Barreto (PSD-AP)
- Mecias de Jesus (Republicanos-RR)
- Romário (PL-RJ)
- Styvenson Valentim (PSDB-RN)
- Wellington Fagundes (PL-MT)
- Weverton (PDT-MA)
- Wilder Morais (PL-GO)
- Zequinha Marinho (Podemos-PA)
Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), se mostrou desfavorável a PEC da Blindagem.
“Sou totalmente contra. Acho que [essa PEC] demorou para cair. Acho que nem deveria ter discussão da maneira como foi, extemporânea, fora de propósito. A decisão é do Congresso mas eu entendo que não cabe de maneira nenhuma como foi colocado o texto da PEC da blindagem”, disse o governador, na sexta-feira (19), durante coletiva de imprensa realizada na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS).
PEC DA BLINDAGEM
Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Blindagem, chamada de “PEC das Prerrogativas” pelos parlamentares, dificulta a abertura de processos criminais e prisões contra senadores e deputados.
A proposta retoma a necessidade de autorização da Câmara e do Senado para o Supremo Tribunal Federal (STF) processar criminalmente deputados e senadores. A votação do pedido de autorização será secreta.
A PEC foi aprovada na Câmara dos Deputados na noite de terça-feira (16) e ainda passará por votação no Senado Federal.
O autor da proposta é o deputado federal Celso Sabino (União-PA) e o relator é Cláudio Cajado (PP-BA).
A votação gerou grande repercussão nacional. A sociedade brasileira recebeu de forma negativa a aprovação da PEC pela Câmara.
Manifestação contra a PEC da Blindagem ocorreu na manhã deste domingo (21), às 8h, na esquina da avenida Afonso Pena com rua 14 de Julho, centro, em Campo Grande.
A manifestação pediu a queda da PEC e o fim da anistia, impunidade e blindagem a senadores e deputados.
Para saber a opinião da população de Mato Grosso do Sul a respeito da questão, o Correio do Estado, em parceira com o Instituto de Pesquisa Resultado (IPR), foi às ruas na Capital e em Aquidauana, Corumbá, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Sidrolândia e Três Lagoas, no sábado e no domingo, quando ouviu 420 pessoas com 16 anos ou mais de idade.
Com margem de confiança de 95% e margem de erro de 4,8 percentuais para mais ou para menos, a pesquisa IPR/Correio do Estado apontou que 78,43% dos entrevistados discordaram da aprovação por parte dos deputados federais na PEC da Blindagem, enquanto 14,90% concordaram com a aprovação, 3,14% ficaram indiferentes e 3,53% não sabem ou não quiseram responder.
O levantamento realizado pelo IPR/Correio do Estado também quis saber se a população do Estado estava sabendo sobre a PEC da Blindagem e 60,71% falaram que sim, enquanto 38,10% disseram que não, e 1,19% não sabe ou não quis responder.
* Colaborou Daniel Pedra