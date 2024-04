Governo rejeita aumento de benefícios fora de acordo e convoca reunião antigreve

Voa Brasil

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, reclamou dos preços das passagens aéreas e criticou o alto valor ofertado. A queixa do chefe do Executivo ocorre em meio à indefinição do programa "Voa Brasil", que prevê passagens aéreas de até R$ 200 a um público específico. O anúncio do incentivo já foi adiado várias vezes.



A declaração do presidente ocorreu nesta terça-feira, 9, em cerimônia de lançamento do programa União com os Municípios pela Redução do Desmatamento e Incêndios Florestais na Amazônia no Palácio do Planalto. Ao final do discurso, Lula agradeceu a presença de prefeitos no evento, dando ênfase ao alto preço das passagens.



"Parabéns, prefeitos e prefeitas, pelo sacrifício de vocês saírem das cidades de vocês e virem para cá num tempo em que as passagens de avião estão muito caras, muito caras", disse Lula.



No final de março, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que apesar da importância do programa "Voa Brasil", não se pode criar a "falsa expectativa" de que ele resolverá o custo das passagens aéreas de forma geral no Brasil.



Segundo o ministro, está sendo discutido com as companhias soluções para temas como o preço do combustível e o excesso de judicialização para, aí sim, resolver o preço das passagens.



"O programa tem uma finalidade que é estimular o uso para pessoas que nunca usaram aviação ou usam raramente, e de alguma forma para público segmentado, como aposentados. O programa não tem a função de criar a falsa expectativa de que isso é para resolver o problema do custo da passagem no Brasil", disse Rui Costa, em entrevista à TV Brasil.